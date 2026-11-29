Η αντίστροφη μέτρηση για το Grand Prix του Κατάρ έχει ξεκινήσει, με τους 22 οδηγούς της Formula 1 να ετοιμάζονται για τον προτελευταίο αγώνα της σεζόν του 2026. Ο Τζορτζ Ράσελ θα εκκινήσει από την πρώτη θέση, έχοντας δίπλα του τον παγκόσμιο πρωταθλητή Κίμι Αντονέλι, σε μια πρώτη σειρά που ανήκει αποκλειστικά στη Mercedes. Οι ποινές που δέχθηκαν ορισμένοι οδηγοί διαμόρφωσαν εκ νέου το τελικό grid, προσθέτοντας ενδιαφέρον στην αυριανή μάχη στην πίστα Λουσέιλ.

Η εκκίνηση από την κορυφή

Ο Τζορτζ Ράσελ κατέκτησε την έκτη φετινή του pole position, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική απόδοση της Mercedes στην πίστα Λουσέιλ. Δίπλα του, στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, θα βρίσκεται ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος είχε σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο και στις τρεις περιόδους ελεύθερων δοκιμών.

Παρά την κυριαρχία του στις δοκιμές, ο Αντονέλι δεν κατάφερε να επικρατήσει του ομόσταυλού του στις κατατακτήριες δοκιμές. Η παρουσία και των δύο μονοθεσίων της Mercedes στην πρώτη σειρά δίνει στην ομάδα ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την έναρξη του αγώνα.

Η δεύτερη και τρίτη σειρά του grid

Η δεύτερη σειρά της εκκίνησης ανήκει στη McLaren, με τον Λάντο Νόρις να βρίσκεται στην 3η θέση και τον Όσκαρ Πιάστρι στην 4η. Οι δύο οδηγοί της McLaren θα επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν από τη στρατηγική, καθώς η διαφορά ταχύτητας από τη Mercedes ήταν σημαντική στον έναν γύρο.

Από την 5η θέση θα ξεκινήσει ο Ίσακ Χατζάρ, ο οποίος επικράτησε του Μαξ Φερστάπεν στην εσωτερική μάχη της Red Bull. Ο Ολλανδός, Μαξ Φερστάπεν, θα βρίσκεται δίπλα του στην 6η θέση, έχοντας μπροστά του μια απαιτητική αποστολή για να διεκδικήσει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στο Κατάρ.

Οι υπόλοιπες θέσεις και οι δυσκολίες

Η τέταρτη σειρά περιλαμβάνει τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari και τον Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls. Ο Μονεγάσκος θα εκκινήσει 7ος, έπειτα από ένα ιδιαίτερα δύσκολο τριήμερο για την ιταλική ομάδα, η οποία αντιμετώπισε προκλήσεις στην πίστα Λουσέιλ.

Πιο πίσω, στην 9η θέση, βρίσκεται ο Λιούις Χάμιλτον, ένας από τους έμπειρους οδηγούς του grid. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνει ο Λίαμ Λόσον, ο οποίος θα εκκινήσει από την 10η θέση, προσπαθώντας να αποκομίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Οι ποινές που άλλαξαν τα δεδομένα

Ο Ραφαέλ Κάμαρα δέχθηκε ποινή 3 θέσεων για παρεμπόδιση του Γκαμπριέλ Μπορτολέτο, γεγονός που τον αναγκάζει να εκκινήσει από την 18η θέση. Η ποινή αυτή άλλαξε σημαντικά τη θέση του στο grid, καθιστώντας τον αγώνα του πιο δύσκολο από την αρχή.

Επιπλέον, ο Σέρχιο Πέρεζ θα ξεκινήσει τελευταίος, έπειτα από ποινή που δέχθηκε για επαφή με τον Κάμαρα στο Λας Βέγκας. Αυτή η ποινή τον φέρνει στην τελευταία θέση της εκκίνησης, απαιτώντας από αυτόν μια δυναμική εμφάνιση για να ανακτήσει θέσεις κατά τη διάρκεια του Grand Prix.

Η στρατηγική των ελαστικών και η ώρα του αγώνα

Η σημερινή μάχη στην πίστα Λουσέιλ θα έχει διάρκεια 57 γύρους, με τη διαχείριση των ελαστικών να παίζει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα. Η Pirelli έχει επιβάλει μέγιστο όριο 27 γύρων ανά σετ ελαστικών, μια συνθήκη που καθιστά υποχρεωτικές τουλάχιστον δύο αλλαγές για κάθε οδηγό.

Το Grand Prix της Κυριακής είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 18:00 ώρα Ελλάδος. Οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να συντονιστούν από τις 17:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford, για να μην χάσουν λεπτό από τη δράση στην πίστα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta