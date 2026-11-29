Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα ανέλαβε και επίσημα τα νέα του καθήκοντα στη Μάλαγα, μια σημαντική εξέλιξη που ήρθε λίγες μόλις ώρες μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του από τον Παναθηναϊκό. Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 45χρονο Ισπανό παράγοντα, ο οποίος θα ενταχθεί άμεσα στο τεχνικό επιτελείο του συλλόγου. Η νέα του θέση θα είναι αυτή του αθλητικού διευθυντή, υπογράφοντας ένα συμβόλαιο μακράς διάρκειας που φτάνει έως το 2029.

Η ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό

Η ανακοίνωση της αποχώρησης του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα από τον Παναθηναϊκό προηγήθηκε της επίσημης ένταξής του στη Μάλαγα, σηματοδοτώντας το τέλος μιας περιόδου συνεργασίας. Ο Ισπανός παράγοντας ολοκλήρωσε τη θητεία του στο «τριφύλλι» μετά από έναν χρόνο παρουσίας του στην ελληνική ομάδα, όπου είχε αναλάβει διάφορους ρόλους με σημαντικές αρμοδιότητες.

Συγκεκριμένα, ο Κορόνα είχε προσληφθεί από τον Παναθηναϊκό τον Νοέμβριο του 2025, αρχικά ως τεχνικός διευθυντής και ταυτόχρονα ως διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι αρμοδιότητές του τροποποιήθηκαν, αναλαμβάνοντας έκτοτε τα καθήκοντα του τεχνικού συμβούλου, πριν την πρόσφατη αποχώρησή του που ανακοινώθηκε επίσημα.

Η νέα πρόκληση στη Μάλαγα

Η Μάλαγα, με επίσημη ανακοίνωσή της, καλωσόρισε τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα στις τάξεις της, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τον σύλλογο και τον ίδιο. Ο 45χρονος Ισπανός θα αναλάβει την ιδιαίτερα σημαντική θέση του αθλητικού διευθυντή, ένα πόστο που απαιτεί εκτεταμένη γνώση του ποδοσφαιρικού χώρου και στρατηγικό σχεδιασμό για την ενίσχυση της ομάδας.

Η συμφωνία μεταξύ του Κορόνα και της Μάλαγα έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, καθώς το συμβόλαιο που υπέγραψε ορίζει τη συνεργασία τους έως το 2029. Αυτή η μακρά διάρκεια υποδηλώνει την πλήρη εμπιστοσύνη του ισπανικού συλλόγου στις ικανότητες του Κορόνα και την πρόθεση να χτίσει ένα σταθερό και βιώσιμο πλάνο με εκείνον στην κορυφή της αθλητικής διεύθυνσης.

Το νέο επιτελείο και ο ρόλος του Καρμέλο Ντελ Πόθο

Στο πλαίσιο των οργανωτικών αλλαγών στο τεχνικό επιτελείο της Μάλαγα, ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα δεν θα είναι μόνος στην άσκηση των νέων του καθηκόντων. Θα έχει ως άμεσο συνεργάτη και βοηθό του έναν επίσης Ισπανό, τον Καρμέλο Ντελ Πόθο, ο οποίος διαθέτει ήδη σημαντική εμπειρία εντός του συλλόγου και γνώση του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Ο Καρμέλο Ντελ Πόθο κατείχε μέχρι πρότινος την ίδια θέση που τώρα αναλαμβάνει ο Κορόνα, αυτή του αθλητικού διευθυντή. Με τη νέα αυτή διάρθρωση, ο Ντελ Πόθο θα αναλάβει τον ρόλο του αναπληρωτή αθλητικού διευθυντή, προσφέροντας την πολύτιμη εμπειρία και τη βαθιά γνώση του για την ομάδα και το περιβάλλον της, υποστηρίζοντας ενεργά το έργο του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα.

Η ταχύτητα της μετάβασης και οι προσδοκίες για το μέλλον

Η ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκε η μετάβαση του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα από τον Παναθηναϊκό στη Μάλαγα είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη. Εντός λίγων μόλις ωρών από την επίσημη ανακοίνωση της αποχώρησής του από την ελληνική ομάδα, ακολούθησε η άμεση και επίσημη παρουσίασή του από τον ισπανικό σύλλογο, γεγονός που υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα και την αμεσότητα των κινήσεων και από τις δύο πλευρές.

Ο Κορόνα, με την πλούσια εμπειρία του από προηγούμενες θέσεις στον ποδοσφαιρικό χώρο, καλείται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση και την περαιτέρω ανάπτυξη του ποδοσφαιρικού τμήματος της Μάλαγα. Η υπογραφή ενός συμβολαίου μακράς διάρκειας έως το 2029 δείχνει την πλήρη εμπιστοσύνη του συλλόγου στις ικανότητές του και την προσδοκία για μακροπρόθεσμα και σταθερά θετικά αποτελέσματα στην αθλητική διεύθυνση του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta