Πένθος σκέπασε την οικογένεια του προπονητή του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, καθώς ο πατέρας του, Άνχελ Αλγκουαθίλ Μαρτίνεθ, έφυγε από τη ζωή. Ο 87χρονος απεβίωσε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, στην πόλη Σεν Σεμπαστιάν. Παρά τη θλιβερή αυτή απώλεια, ο Βάσκος τεχνικός αναμένεται να είναι κανονικά παρών στον πάγκο της ομάδας του για τον επικείμενο αγώνα με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Η απώλεια του Άνχελ Αλγκουαθίλ Μαρτίνεθ

Ο Άνχελ Αλγκουαθίλ Μαρτίνεθ, πατέρας του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών. Ο θάνατός του σημειώθηκε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, στην πόλη Σεν Σεμπαστιάν της Ισπανίας. Η είδηση του θανάτου του Άνχελ Αλγκουαθίλ Μαρτίνεθ προκάλεσε θλίψη στους οικείους του και στην ευρύτερη οικογένεια του προπονητή, ο οποίος βρίσκεται μακριά από την πατρίδα του λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων.

Ο εκλιπών ήταν παντρεμένος με την Άννα Μαρί Μπαρενεξέα, με την οποία απέκτησαν επτά παιδιά. Η οικογένεια του Άνχελ Αλγκουαθίλ Μαρτίνεθ περιλαμβάνει επίσης δεκατρία εγγόνια και τέσσερα δισέγγονα, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος της οικογενειακής απώλειας και την πολυπληθή οικογένεια που αφήνει πίσω του.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν μπόρεσε να βρεθεί κοντά στους δικούς του ανθρώπους τις ημέρες που ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή, καθώς οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού ήταν πιεστικές. Συγκεκριμένα, την ίδια ημέρα που απεβίωσε ο πατέρας του, την Πέμπτη, ο Βάσκος προπονητής αντιμετώπισε με την ομάδα του τη Μίλαν. Ο σημαντικός αυτός αγώνας διεξήχθη στο πλαίσιο της League Phase του Europa League, κρατώντας τον μακριά από την οικογενειακή του εστία.

Παρά τις δύσκολες αυτές προσωπικές στιγμές, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει επιβεβαιώσει την παρουσία του στον πάγκο του Ολυμπιακού για την επικείμενη αναμέτρηση με τον Άρη. Ο αγώνας αυτός είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Κυριακής 29 Νοεμβρίου 2026, με ώρα έναρξης στις 19:00. Η αφοσίωσή του στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις παραμένει αμείωτη, ακόμη και κάτω από αυτές τις συνθήκες.

Μετά τον αγώνα, επιστροφή στην πατρίδα

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αναμένεται να μεταβεί άμεσα στην πατρίδα του. Το ταξίδι αυτό θα πραγματοποιηθεί προκειμένου να παραστεί στην κηδεία του πατέρα του και να βρεθεί στο πλευρό της οικογένειάς του σε αυτές τις δύσκολες ώρες του πένθους. Η απόφασή του να ολοκληρώσει πρώτα τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις πριν μεταβεί στην Ισπανία δείχνει την επαγγελματική του συνέπεια.

Η παρουσία του στον αγώνα της Κυριακής είναι κρίσιμη για την ομάδα του, καθώς ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα. Η άμεση μετακίνησή του στην πατρίδα του, αμέσως μετά το παιχνίδι, είναι απαραίτητη για να αποχαιρετήσει τον πατέρα του και να προσφέρει στήριξη στους οικείους του, ολοκληρώνοντας έτσι τις οικογενειακές του υποχρεώσεις.

Το οικογενειακό ιστορικό του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είχε βιώσει και στο παρελθόν μια σημαντική οικογενειακή απώλεια, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στο προσωπικό του ιστορικό. Είχε χάσει τη μητέρα του σε νεαρή ηλικία, όταν ήταν μόλις 14 ετών. Αυτή η προηγούμενη απώλεια τον καθιστά εξοικειωμένο με το πένθος και τις δυσκολίες που το συνοδεύουν.

Ο πατέρας του, Άνχελ Αλγκουαθίλ Μαρτίνεθ, είχε μια μακρά οικογενειακή ζωή. Ήταν παντρεμένος με την Άννα Μαρί Μπαρενεξέα, με την οποία είχαν αποκτήσει συνολικά επτά παιδιά. Η οικογένεια είχε επεκταθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου, περιλαμβάνοντας δεκατρία εγγόνια και τέσσερα δισέγγονα, δημιουργώντας ένα ευρύ και δεμένο οικογενειακό περιβάλλον που τώρα θρηνεί την απώλεια του πατριάρχη.

Με πληροφορίες από: Newsit