Η Formula 1 βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας για μια νέα εποχή κινητήρων, με τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) να εξετάζει τρόπους για τη διευκόλυνση των προσπεράσεων από το 2030. Σύμφωνα με δηλώσεις του διευθυντή μονοθεσίων της FIA, Νικόλα Τομπάζη, εξετάζεται σοβαρά ο συνδυασμός ηλεκτρικής ώθησης, γνωστής ως push-to-pass, με την επιστροφή του αεροδυναμικού βοηθήματος DRS. Αυτή η εξέλιξη έρχεται στο πλαίσιο των επόμενων κανονισμών κινητήρων, οι οποίοι προβλέπουν σημαντικές αλλαγές.

Νέοι κανονισμοί κινητήρων και αλλαγές

Το πλαίσιο των επόμενων κανονισμών κινητήρων ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, καθορίζοντας τα βασικά στοιχεία για το 2030. Αυτά περιλαμβάνουν την υιοθέτηση ενός τούρμπο V8 κινητήρα κυβισμού 2,1 λίτρων. Παράλληλα, προβλέπεται σημαντική μείωση του ηλεκτρικού τμήματος των κινητήρων, σηματοδοτώντας μια διαφοροποίηση από τους τρέχοντες σχεδιασμούς.

Αρκετές λεπτομέρειες σχετικά με τους νέους κανονισμούς παραμένουν ακόμα προς ορισμό και αναμένεται να καθοριστούν τους επόμενους μήνες. Ένα από τα κεντρικά ζητήματα που χρήζουν επίλυσης είναι ο τρόπος με τον οποίο θα διευκολύνονται οι προσπεράσεις στους αγώνες, καθώς η FIA αναζητά την ιδανική ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας και θεάματος.

Η εξέλιξη των συστημάτων προσπέρασης

Για το 2026, η FIA είχε εισαγάγει το σύστημα "overtake mode", το οποίο προέκυψε κυρίως λόγω της πολυπλοκότητας των τότε ισχυόντων κανονισμών. Προκειμένου οι κινητήρες να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, τα μονοθέσια απαιτούσαν σημαντικά μικρότερη οπισθέλκουσα, γεγονός που οδήγησε στην εισαγωγή της ενεργού αεροδυναμικής με τις ζώνες straight mode (SM).

Καθώς όλοι οι οδηγοί είχαν τη δυνατότητα να ανοίγουν τα εμπρός και πίσω φτερά, το σύστημα DRS έπαψε να υφίσταται ως βοήθημα προσπέρασης. Αυτή η αλλαγή ανάγκασε τη FIA να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις για να διατηρήσει το ενδιαφέρον και τις ευκαιρίες για προσπεράσεις στους αγώνες.

Δηλώσεις Νικόλα Τομπάζη και οι νέες προτάσεις

Ο Νικόλας Τομπάζης, διευθυντής μονοθεσίων της FIA, επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του στο Motorsport.com ότι οι ζώνες straight mode (SM) θα καταργηθούν στους επόμενους κανονισμούς. Ο οργανισμός εξετάζει πιο γνώριμες λύσεις, με στόχο ο συνολικός σχεδιασμός να γίνει πολύ απλούστερος στον επόμενο κύκλο κανονισμών.

Ο κ. Τομπάζης ανέφερε ότι παρασκηνιακά γίνεται ήδη δουλειά για τον προσδιορισμό των αναγκών από το 2030 και μετά, με πολλές επιλογές να βρίσκονται στο τραπέζι. Μεταξύ αυτών των επιλογών, ο συνδυασμός του συστήματος push-to-pass με την επιστροφή του DRS βρίσκεται σε περίοπτη θέση.

Ηλεκτρική ισχύς και DRS: Ένας πιθανός συνδυασμός

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Νικόλα Τομπάζη, η ηλεκτρική ισχύς στις συνθήκες αγώνα θα επικεντρωθεί περισσότερο στο push-to-pass και λιγότερο στην ανάκτηση ενέργειας. Εξήγησε ότι το ηλεκτρικό τμήμα θα είναι πολύ μικρότερο σε διαστάσεις σε σύγκριση με τους σημερινούς κινητήρες, γεγονός που θα οδηγήσει στην κατάργηση ή δραστική απλούστευση όλων των κανονισμών που σχετίζονται με τη χρήση ενέργειας.

Ο κ. Τομπάζης τόνισε ότι αυτό θα αποτελέσει ένα θεμελιώδες σημείο για τις προσπεράσεις, ενώ πρόσθεσε ότι η FIA συνεχίζει να διεξάγει προσομοιώσεις για τις προσπεράσεις και τον κοντινό ανταγωνισμό. Οι προσομοιώσεις αυτές θα δείξουν τι ακριβώς απαιτείται από το push-to-pass, όπως για παράδειγμα ένας σταθερός αριθμός δευτερολέπτων ανά αγώνα, παρόμοιος με την IndyCar, ή ένα διαφορετικό σύστημα.

Το μέλλον των προσπεράσεων στη Formula 1

Οι εν εξελίξει προσομοιώσεις θα καθορίσουν επίσης αν χρειάζεται να συνδυαστεί το push-to-pass με την επιστροφή του DRS. Ο Νικόλας Τομπάζης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν χρειαστεί να προσθέσουμε DRS μαζί με κάποιο ηλεκτρικό εξάρτημα, θα το κάνουμε με μεγάλη χαρά». Διευκρίνισε επίσης ότι δεν θα χρειάζονται πλέον ζώνες SM στους επόμενους κανονισμούς.

Η FIA θα διατηρήσει τη δυνατότητα μιας συσκευής πιο κοντινής στο DRS, η οποία θα συμπληρώνει το ηλεκτρικό τμήμα, με σκοπό να διασφαλιστεί το σωστό επίπεδο κοντινού ανταγωνισμού. Αν και ο συνδυασμός αυτός δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα, ο κ. Τομπάζης αναγνώρισε ότι βρίσκεται πλέον στο τραπέζι των συζητήσεων και αποτελεί μια ισχυρή πιθανότητα για το μέλλον της Formula 1.

Με πληροφορίες από: Gazzetta