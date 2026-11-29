Η Ferrari βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ακόμη απογοητευτική εμφάνιση στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Κατάρ, με την SF-26 να αποκαλύπτει σοβαρές αδυναμίες. Ο Σαρλ Λεκλέρ περιορίστηκε στην 7η θέση, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον κατετάγη 9ος, αδυνατώντας να πλησιάσουν την ταχύτητα των Mercedes. Η εικόνα αυτή προκάλεσε έντονο προβληματισμό στο ιταλικό στρατόπεδο, ειδικά για μια ομάδα που έχει ήδη δύο νίκες το 2026 και έχει διεκδικήσει ακόμη περισσότερες.

Η μεγάλη διαφορά από την κορυφή

Η διαφορά των μονοθεσίων της Ferrari από την pole position του Τζορτζ Ράσελ ξεπέρασε το ένα δευτερόλεπτο, γεγονός που θεωρείται αποτυχία για τα φετινά δεδομένα. Συγκεκριμένα, ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν 1,260 δευτερόλεπτα πιο αργός από την κορυφή. Αυτή η διαφορά είναι απαγορευτική για μια ομάδα με τις φιλοδοξίες και τις επιδόσεις της Ferrari, η οποία έχει δείξει τη δυναμική της σε προηγούμενους αγώνες.

Για μια ομάδα που έχει κατακτήσει δύο νίκες το 2026 και έχει διεκδικήσει ακόμη περισσότερες, μια τέτοια απόδοση στις κατατακτήριες δοκιμές του Κατάρ δημιουργεί ερωτήματα. Η αδυναμία να βρεθούν κοντά στην κορυφή, ειδικά σε σύγκριση με τις Mercedes, υπογραμμίζει τα προβλήματα που αντιμετώπισε η SF-26 στην πίστα του Λουσέιλ.

Οι εξηγήσεις του επικεφαλής της Ferrari

Ο επικεφαλής της Ferrari απέδωσε την κακή απόδοση κυρίως στην αδυναμία προσαρμογής των ρυθμίσεων στις ιδιαίτερες συνθήκες της πίστας Λουσέιλ. Επιπλέον, τόνισε ότι η διαχείριση των ελαστικών αποτέλεσε έναν κρίσιμο παράγοντα που επηρέασε αρνητικά το αποτέλεσμα.

«Στους τελευταίους αγώνες του πρωταθλήματος έχουμε όλοι ουσιαστικά το ίδιο μονοθέσιο. Επομένως, δεν είναι θέμα δυνατοτήτων του κινητήρα ή του σασί», παραδέχθηκε ο Βασέρ. Ο ίδιος εξήγησε ότι το πρόβλημα έχει περισσότερο να κάνει με την προσαρμογή στις συνθήκες και με το να φέρουν τα ελαστικά στο σωστό παράθυρο λειτουργίας, το οποίο, όπως παραδέχτηκε, δεν κατάφεραν να κάνουν καλά.

Το πρόβλημα με την υπερθέρμανση των ελαστικών

Ο Βασέρ εξήγησε περαιτέρω ότι η Ferrari αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υπερθέρμανσης των ελαστικών. Αυτό το ζήτημα περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα των οδηγών να βελτιώνουν τους χρόνους τους κατά τη διάρκεια των δοκιμών.

«Δυσκολευόμαστε πολύ με την υπερθέρμανση. Φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε τέσσερις συνεχόμενους γύρους χωρίς να μπορούμε να βελτιώσουμε το χρόνο μας», πρόσθεσε. Ουσιαστικά, οι οδηγοί σημείωσαν τον ίδιο χρόνο τόσο στο Q1 όσο και στο Q2, γεγονός που δείχνει την αδυναμία προσαρμογής των ρυθμίσεων και των ελαστικών στις συνθήκες της πίστας.

Η αδυναμία της SF-26 σε λείες ασφάλτους

Ο Μονεγάσκος οδηγός, Σαρλ Λεκλέρ, αναφέρθηκε σε μια αδυναμία της SF-26 που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει εμφανιστεί επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Η Ferrari δυσκολεύεται ιδιαίτερα σε πίστες με πολύ λεία άσφαλτο, ακόμη και όταν τα χαρακτηριστικά τους θεωρητικά θα έπρεπε να ευνοούν το μονοθέσιό της.

«Υπάρχει κάτι θεμελιώδες που δεν λειτουργεί σε αυτή την πίστα. Η άσφαλτος είναι πολύ λεία», δήλωσε ο Λεκλέρ. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το πρόβλημα δεν εμφανίστηκε ξαφνικά στο Κατάρ, αλλά συνδέεται με μια αδυναμία που συνοδεύει τη Ferrari από την αρχή της σεζόν. «Κάθε φορά που βρισκόμαστε σε πίστες με εξαιρετικά λεία άσφαλτο, δυσκολεύομαι. Αυτό συμβαίνει από την αρχή της χρονιάς. Ήδη από το FP1 ήταν ξεκάθαρο ότι αντιμετωπίζαμε προβλήματα», συμπλήρωσε.

Ο αγώνας της Κυριακής

Παρά τις δυσκολίες στις κατατακτήριες δοκιμές, η προσοχή στρέφεται πλέον στον αγώνα της Κυριακής. Το Grand Prix είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 18:00 ώρα Ελλάδος. Οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να συντονιστούν από τις 17:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να παρακολουθήσουν κάθε λεπτό της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta