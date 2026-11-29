Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, καλείται να αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ατρόμητο. Η αναμέτρηση, που διεξάγεται στο Περιστέρι για τη 12η αγωνιστική, είναι προγραμματισμένη για τις 17:00 και θα μεταδοθεί από το Newsit.gr και το Novasports 1 League. Το «τριφύλλι» επιδιώκει αποκλειστικά τη νίκη, προκειμένου να διατηρήσει τη σημαντική διαφορά του από τους διώκτες του, ειδικά μετά την πρόσφατη ήττα του σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η βαθμολογική θέση του Παναθηναϊκού και οι στόχοι του

Ο Παναθηναϊκός, ως πρωτοπόρος της Super League, βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με συνολικά 30 βαθμούς. Αυτή η θέση του επιτρέπει να διατηρεί σημαντική διαφορά από τους άμεσους διώκτες του, καθώς απέχει τέσσερις βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Η διαφορά του φτάνει τους επτά βαθμούς από την ΑΕΚ, η οποία έχει ένα ματς λιγότερο, ενώ βρίσκεται οκτώ βαθμούς μπροστά από τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Για να διατηρήσει αυτή τη διαφορά, το «τριφύλλι» επιδιώκει μόνο τη νίκη στην επικείμενη αναμέτρηση.

Η 12η αγωνιστική περιλαμβάνει επίσης σημαντικά ντέρμπι, όπως τα παιχνίδια ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Άρης – Ολυμπιακός. Τα αποτελέσματα αυτών των αναμετρήσεων ενδέχεται να ευνοήσουν τους «πράσινους» στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν την πρωτοπορία.

Η ευρωπαϊκή ήττα και το σερί των «πράσινων»

Οι «πράσινοι» προέρχονται από μία ήττα στην Ευρώπη, η οποία σημειώθηκε στο πλαίσιο του Conference League. Συγκεκριμένα, ηττήθηκαν με σκορ 3-2 από τη Νόρτζελαντ στη Δανία, παρά το γεγονός ότι είχαν προηγηθεί με 2-0. Αυτή η απώλεια αποτέλεσε την πρώτη για τον Παναθηναϊκό μετά από ένα εντυπωσιακό σερί δέκα συνεχόμενων νικών, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Η κατάσταση του Ατρομήτου και η ευκαιρία για επανεκκίνηση

Ο Ατρόμητος περιμένει την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ στο Περιστέρι, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτεί την έδρα του. Οι γηπεδούχοι παραμένουν αήττητοι στα τρία τελευταία τους ματς, ωστόσο βρίσκονται σε χαμηλή θέση στη βαθμολογία. Συγκεκριμένα, ο Ατρόμητος βρίσκεται στη 12η θέση με μόλις επτά βαθμούς, ενώ έχει και μία αγωνιστική οφειλή, το ματς κόντρα στην ΑΕΚ.

Για την ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ, η αναμέτρηση απέναντι στους «πράσινους» αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για επανεκκίνηση και βελτίωση της βαθμολογικής της θέσης. Ο Ατρόμητος προέρχεται από δύο συνεχόμενες ισοπαλίες, τις οποίες απέσπασε απέναντι στον ΟΦΗ και τον Λεβαδειακό.

Απουσίες και επιστροφές στις δύο ομάδες

Για τον Παναθηναϊκό, ο προπονητής Τζέικομπ Νίστρουπ υπολογίζει ξανά στον Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος επιστρέφει στην αποστολή. Ωστόσο, εκτός αποστολής έμειναν ο Φακούντο Πελίστρι και ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Επιπλέον, ο Δανός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Σβέριρ Ίνγκασον, Αζεντίν Ουναΐ, Παύλο Παντελίδη και Σαντίνο Αντίνο.

Από την πλευρά του Ατρομήτου, ο τεχνικός Ντούσαν Κέρκεζ θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Δημήτρη Σταυρόπουλου, Σωτήρη Τσιλούλη και Σταύρου Πνευμονίδη, οι οποίοι έμειναν εκτός αποστολής. Αντίθετα, στην ομάδα επιστρέφει ο Κέλβιν Οφόρι, ενισχύοντας τις επιλογές του προπονητή.

Οι πιθανές ενδεκάδες των ομάδων

Η πιθανή ενδεκάδα του Ατρομήτου, υπό την καθοδήγηση του Ντούσαν Κέρκεζ, αναμένεται να αποτελείται από τους: Χουτεσιώτης – Μουντές, Μήτογλου, Μάγκνουσον, Παπαδόπουλος – Μουτουσαμί, Ντάνι Γκαρθία – Οφόρι, Τσούμπερ, Σερζίνιο – Περέα.

Για τον Παναθηναϊκό, η πιθανή ενδεκάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ διαμορφώνεται ως εξής: Πένια – Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Σαλαχ-Εντίν – Κάνγκουα, Καμαρά – Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα – Ντέσερς, Τετέι.

Με πληροφορίες από: Newsit