Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει την Κυριακή (29/11, 17:00) στις εγχώριες υποχρεώσεις του, έχοντας να αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο σε εκτός έδρας αναμέτρηση. Ο προπονητής των «πρασίνων», Τζέικομπ Νίστρουπ, μίλησε για το επερχόμενο παιχνίδι, αλλά και για την προηγούμενη ήττα από τη Νόρτζελαντ, τονίζοντας την ανάγκη για αντίδραση.

Η επιστροφή στις εγχώριες διοργανώσεις

Η ομάδα του Παναθηναϊκού καλείται να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα με σκορ 3-2 από τη Νόρτζελαντ. Ο Δανός τεχνικός, Τζέικομπ Νίστρουπ, υπογράμμισε τη σημασία της επιστροφής στις νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα, τονίζοντας ότι όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα.

Ειδικότερα, για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ο Νίστρουπ μίλησε στην κάμερα της Nova. Χαρακτήρισε την τρέχουσα θέση του αντιπάλου στη βαθμολογία της Stoiximan Super League ως πλασματική, υποδηλώνοντας ότι η ομάδα του Περιστερίου διαθέτει μεγαλύτερες δυνατότητες από αυτές που αντικατοπτρίζει η βαθμολογική της συγκομιδή.

Οι ήττες ως μέρος του ποδοσφαίρου

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού εξήγησε ότι οι ήττες αποτελούν αναπόφευκτο μέρος του ποδοσφαίρου, ένα θέμα που συζήτησε και με τους ποδοσφαιριστές του. Ανέφερε ότι η ομάδα του έκανε γενικά ένα καλό παιχνίδι κόντρα στη Νόρτζελαντ, χωρίς να θεωρεί ότι επρόκειτο για κατάρρευση, αλλά παραδέχτηκε ότι θα μπορούσαν να είχαν πάει καλύτερα σε ορισμένα κομμάτια της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, μετά το πρώτο γκολ που σημείωσε ο αντίπαλος, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε κοντά σε ένα τρίτο τέρμα, το οποίο θα του προσέφερε μεγαλύτερη ασφάλεια. Σε εκείνο το σημείο, η ομάδα είχε 70% κατοχή μπάλας. Ο Νίστρουπ περιέγραψε ένα κακό δεκαπεντάλεπτο για την ομάδα του, το οποίο ακολούθησε ένα καλό δεκαπεντάλεπτο, δείχνοντας τις διακυμάνσεις στην απόδοση κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Το ζήτημα των απουσιών και οι ευκαιρίες

Αναφερόμενος στο ζήτημα των πολλών απουσιών που αντιμετωπίζει η ομάδα του, ο Τζέικομπ Νίστρουπ επεσήμανε ότι παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζει και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει την κοινή πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι προπονητές με τις ελλείψεις στο ρόστερ.

Παρά τις απουσίες, ο Δανός τεχνικός στάθηκε στις ευκαιρίες που δόθηκαν σε νεαρούς παίκτες. Συγκεκριμένα, οι Γιάγκουσιτς, Κάτρης και Πελίστρι πήραν χρόνο συμμετοχής, γεγονός που τους επέτρεψε να δείξουν τις δυνατότητές τους και να βοηθήσουν την ομάδα να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των αγώνων.

Ο δρόμος προς τη νίκη απέναντι στον Ατρόμητο

Σχετικά με το τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός για να πετύχει τον στόχο του απέναντι στον Ατρόμητο, ο Νίστρουπ τόνισε ότι όλες οι ομάδες έχουν δυνατότητες και καλά σημεία, συμπεριλαμβανομένου του Ατρομήτου. Επανέλαβε τη θέση του ότι η ομάδα πρέπει να φτάσει στο επίπεδο της δικής της απόδοσης, προκειμένου να έχει καλές πιθανότητες να κερδίσει τον αγώνα.

Ο προπονητής προέβλεψε ότι το παιχνίδι θα είναι κλειστό και δύσκολο, καθώς πολλά παιχνίδια στο πρωτάθλημα κρίνονται στο ένα γκολ. Για να επιτευχθεί η νίκη, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να έχει ένταση στα κομμάτια που είναι δυνατός, να πάρει την μπάλα, να δημιουργήσει ευκαιρίες και να τις εκμεταλλευτεί αποτελεσματικά.

Με πληροφορίες από: Athletiko