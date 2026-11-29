Η κορεατική εταιρεία Hankook φέρεται να έχει ξεκινήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα προετοιμασίας για να διεκδικήσει τη θέση του επίσημου προμηθευτή ελαστικών της Formula 1, με στόχο την περίοδο μετά το 2028. Στον επερχόμενο διαγωνισμό, η Hankook αναμένεται να βρει απέναντί της τουλάχιστον δύο σοβαρούς συνδιεκδικητές: την Pirelli, τον τρέχοντα προμηθευτή, και την Bridgestone, η οποία επιστρέφει δυναμικά. Ο διαγωνισμός για την εποχή μετά το 2028 προβλέπεται να ανοίξει το επόμενο έτος.

Η προετοιμασία της Hankook για τη Formula 1

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Hankook έχει ήδη ξεκινήσει πρόγραμμα δοκιμών ελαστικών ειδικά για τις απαιτήσεις της Formula 1. Παράλληλα, η κορεατική εταιρεία έχει ανοίξει συζητήσεις με διάφορες ομάδες του πρωταθλήματος, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για την υποβολή πρότασης. Η Hankook είναι ήδη γνωστή στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς αποτελεί την αποκλειστική προμηθεύτρια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι (WRC).

Η εταιρεία συγκροτεί την πρότασή της ενόψει του διαγωνισμού που θα ανοίξει το επόμενο έτος, με στόχο να αναλάβει τον ρόλο του προμηθευτή ελαστικών από το 2029. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση σχετικά με αυτή την εξέλιξη, ούτε από την Hankook, ούτε από τη FIA, ούτε από τη διοργανώτρια αρχή της Formula 1.

Το ιστορικό της Pirelli και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός

Η Pirelli έχει αναλάβει την προμήθεια των ελαστικών της Formula 1 από το 2011, διαδεχόμενη την Bridgestone. Κατά την πρώτη δεκαετία της παρουσίας της στο πρωτάθλημα, η ιταλική εταιρεία δεν αντιμετώπισε ουσιαστικό ανταγωνισμό στις διαδικασίες ανανέωσης των συμβολαίων της. Ωστόσο, αυτή η κατάσταση έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, με την εμφάνιση νέων διεκδικητών.

Η άφιξη ενός ακόμη σοβαρού υποψηφίου, όπως η Hankook, καταδεικνύει την αυξημένη διεθνή απήχηση και το ενδιαφέρον που έχει προσελκύσει το πρωτάθλημα της Formula 1. Η Pirelli είχε κερδίσει τον προηγούμενο διαγωνισμό, που διεξήχθη το 2023, εξασφαλίζοντας τη σύμβαση για την περίοδο 2025-2027, έναντι της Bridgestone. Τον Ιούνιο, η FIA ενεργοποίησε το δικαίωμα επέκτασης της σύμβασης κατά ένα έτος, με αποτέλεσμα αυτή να ισχύει πλέον έως το τέλος του 2028.

Η θέση της Pirelli και οι όροι του διαγωνισμού

Ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, είχε χαρακτηρίσει την Pirelli ως έναν σημαντικό συνεργάτη του πρωταθλήματος. Είχε τονίσει ότι η εταιρεία προσφέρει σταθερά υψηλό επίπεδο απόδοσης, καινοτομίας και ασφάλειας, και είχε προσθέσει ότι η επέκταση της σύμβασης εξασφαλίζει σταθερότητα για το μέλλον. Παρόλα αυτά, η Pirelli δεν έχει ακόμη λάβει οριστική απόφαση σχετικά με το αν θα διεκδικήσει νέα θητεία ως προμηθευτής ελαστικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιταλική εταιρεία επιθυμεί πρώτα να δει τους όρους και τις προδιαγραφές του νέου διαγωνισμού. Εκτιμάται, ωστόσο, ότι η επιτυχία της τελευταίας γενιάς ελαστικών της έχει βελτιώσει το κλίμα στο εσωτερικό της εταιρείας, καθιστώντας μια νέα πρόταση αρκετά πιθανή. Η FIA αξιολογεί τις υποβληθείσες προτάσεις με βάση την τεχνική επάρκεια, τα στοιχεία βιωσιμότητας και την ικανότητα των υποψηφίων να διαχειριστούν ομαλά την προμήθεια των ελαστικών.

Η επιστροφή της Bridgestone και οι εμπορικοί παράγοντες

Η Bridgestone, η οποία αποχώρησε από τη Formula 1 το 2010, επικαλούμενη το κόστος και μια «στρατηγική επαναπροσαρμογή» μετά τη διεθνή οικονομική κρίση, επανήλθε με πρόταση στον τελευταίο διαγωνισμό του 2023. Φέρεται να προετοιμάζει νέα πρόταση και για τον επόμενο διαγωνισμό, δείχνοντας την αποφασιστικότητά της να επιστρέψει στο πρωτάθλημα. Η Formula 1 έχει επίσης λόγο στην τελική απόφαση για εμπορικούς λόγους, πέραν των τεχνικών κριτηρίων της FIA.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Pirelli ξεχωρίζει για τις σημαντικές δαπάνες της σε διαφημιστικά πάνελ στις πίστες, καθώς και για τα προγράμματα φιλοξενίας που προσφέρει, όπως οι «Hot Laps». Στον τελευταίο διαγωνισμό, ιδιαίτερο βάρος είχε δοθεί και στη διασφάλιση της σταθερότητας κατά τη μετάβαση στους νέους κανονισμούς της φετινής σεζόν. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να πείσουν τη FIA ότι μπορούν να εγγυηθούν ανάλογη σταθερότητα και για τις αλλαγές που αναμένονται το 2030.

Η εμπειρία της Hankook στον μηχανοκίνητο αθλητισμό

Η Hankook δεν είναι μια άγνωστη εταιρεία στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η παρουσία της σε αγώνες μετράει περισσότερες από τρεις δεκαετίες, γεγονός που της προσδίδει σημαντική εμπειρία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Hankook υπήρξε σε διάφορες περιόδους αποκλειστική προμηθεύτρια ελαστικών για σημαντικά πρωταθλήματα, όπως το DTM, καθώς και για διάφορα περιφερειακά πρωταθλήματα. Αυτή η εμπειρία αναμένεται να αποτελέσει ένα ισχυρό σημείο στην προσπάθειά της να διεκδικήσει τη σύμβαση της Formula 1.

Με πληροφορίες από: Gazzetta