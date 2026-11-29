Σοβαρό θέμα έχει προκύψει στην ιταλική Καντού, καθώς η παρουσία του προπονητή Γιούρι Ζντοβτς στην ομάδα βρίσκεται στον αέρα. Η θητεία του Σλοβένου τεχνικού απειλείται λόγω γραφειοκρατικών κωλυμάτων, τα οποία τον εμποδίζουν να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του. Ο Ζντοβτς είχε αναλάβει τα ηνία της ομάδας με σκοπό να αλλάξει την εικόνα της, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας αντιστροφής του κλίματος στην Καντού, όπου είχαν γίνει πολλές αλλαγές.

Το εμπόδιο της γραφειοκρατίας στην Καντού

Οι πιθανότητες να μην καθοδηγήσει ο Γιούρι Ζντοβτς την ιταλική ομάδα είναι πολλές, καθώς αντιμετωπίζει ένα σοβαρό γραφειοκρατικό ζήτημα. Το πρόβλημα εστιάζεται στην αδυναμία του να εγγραφεί ως μέλος της ομοσπονδίας, κάτι που αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για να μπορέσει να ασκήσει τα καθήκοντά του ως προπονητής στην Α’ Κατηγορία.

Το συγκεκριμένο κώλυμα πηγάζει από όσα ορίζει το άρθρο 26 του Κανονισμού της CNA. Αυτό το άρθρο περιγράφει λεπτομερώς τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την εγγραφή ενός προπονητή και την επίσημη αναγνώρισή του, ώστε να μπορεί να εργαστεί στην κορυφαία κατηγορία του ιταλικού μπάσκετ.

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τον Σλοβένο τεχνικό

Ο Σλοβένος τεχνικός, Γιούρι Ζντοβτς, δεν φαίνεται να διαθέτει την άδεια Εθνικού Προπονητή, η οποία είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για να μπορέσει να προπονήσει στην Α' Κατηγορία. Η έλλειψη αυτής της συγκεκριμένης άδειας αποτελεί ένα κεντρικό σημείο στο γραφειοκρατικό αδιέξοδο που έχει προκύψει.

Επιπλέον, ο Ζντοβτς δεν έχει συμπληρώσει τις τρεις πλήρεις αγωνιστικές περιόδους, μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια, ως πρώτος προπονητής στην κορυφαία κατηγορία κάποιας ξένης χώρας. Αυτή η απαίτηση είναι κρίσιμη, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσει να συμμετάσχει στις εξετάσεις που θα του επέτρεπαν να αποκτήσει την απαραίτητη πιστοποίηση για την άσκηση των καθηκόντων του.

Οι προηγούμενες θητείες του Γιούρι Ζντοβτς

Η ανάλυση των προηγούμενων θητειών του Γιούρι Ζντοβτς σε διάφορες ομάδες αποκαλύπτει γιατί δεν πληροί το κριτήριο των τριών πλήρων αγωνιστικών περιόδων. Οι παρουσίες του στον πάγκο της Ζαλγκίρις Κάουνας, της Μπουρσασπόρ και του ΠΑΟΚ διήρκεσαν όλες λιγότερο από μία πλήρη αγωνιστική περίοδο.

Αυτό το γεγονός είναι καθοριστικό, καθώς σημαίνει ότι ο Σλοβένος προπονητής δεν έχει συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πλήρων αγωνιστικών περιόδων ως πρώτος προπονητής σε κορυφαίες κατηγορίες, εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου των τελευταίων πέντε ετών. Ως εκ τούτου, δεν πληροί τα κριτήρια που απαιτούνται για την εγγραφή του και την άδεια να προπονήσει στην ιταλική Α' Κατηγορία.

Το μέλλον του Ζντοβτς στον πάγκο της ιταλικής ομάδας

Λόγω όλων των παραπάνω γραφειοκρατικών και κανονιστικών κωλυμάτων, ο Γιούρι Ζντοβτς δεν πληροί τα κριτήρια που του επιτρέπουν να καθίσει στον πάγκο της Καντού. Αυτό έχει ως άμεση συνέπεια να μην μπορεί να καθοδηγήσει την ομάδα στη συνέχεια της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν, παρά την αρχική του ανάληψη των καθηκόντων.

Η εξέλιψη αυτή δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στην τεχνική ηγεσία της Καντού, η οποία είχε προχωρήσει σε πολλές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής του Ζντοβτς. Ο στόχος ήταν η αντιστροφή του κλίματος και η βελτίωση της αγωνιστικής εικόνας της ομάδας, ωστόσο η παρουσία του Σλοβένου τεχνικού παραμένει στον αέρα.

Με πληροφορίες από: Athletiko