Νίκος Γκάλης: «Υποσχέθηκα ότι θα κατακτήσω αυτή τη χώρα» – Η εξομολόγηση μέσα από το νέο βιβλίο του

Ο Νίκος Γκάλης, ο θρύλος που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, αποκαλύπτει τη διαδρομή του μέσα από τις σελίδες του νέου του βιβλίου. Το έργο, με τίτλο «No Gravity - Αψηφώντας τη βαρύτητα», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» και περιλαμβάνει 304 σελίδες γεμάτες αναμνήσεις και εξομολογήσεις. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου, στις 19:00, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ενώ με αφορμή την έκδοσή του, ο κορυφαίος αθλητής παραχώρησε συνέντευξη στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η «υπογραφή» στην έκρηξη του ελληνικού μπάσκετ

Ο Νίκος Γκάλης αναγνωρίζεται ως ο άνθρωπος που έβαλε την υπογραφή του στην έκρηξη του ελληνικού μπάσκετ. Η παρουσία του, τόσο με τις φανέλες του Άρη και του Παναθηναϊκού, όσο και με την Εθνική ομάδα, τον ανέδειξε σε «ήρωα» για τους φίλους του αθλήματος. Μέσα από τις επιδόσεις του, κατάφερε να αλλάξει την πορεία και την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.

Οι τίτλοι, τα τρόπαια και οι διακρίσεις που κατέκτησε προκάλεσαν παραλήρημα χαράς στον κόσμο. Χιλιάδες αφίσες με τη μορφή του κοσμούσαν τους τοίχους παιδικών και εφηβικών δωματίων, ενώ οι φίλαθλοι φώναζαν ρυθμικά και ασταμάτητα το όνομά του. Ο Νίκος Γκάλης έκανε τα αδύνατα να μοιάζουν δυνατά, μια φιλοσοφία που αποτυπώνεται και στον τίτλο του βιβλίου του, «No Gravity – Αψηφώντας τη βαρύτητα».

Η υπόσχεση στη Θεσσαλονίκη και η κατάκτηση των φιλάθλων

Ο ίδιος ο Νίκος Γκάλης εξομολογήθηκε ότι είχε δώσει μια υπόσχεση στον εαυτό του, ένα από τα πρώτα βράδια που αντίκριζε τη Θεσσαλονίκη από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου. Η υπόσχεση αυτή ήταν ότι «θα κατακτήσω αυτή τη χώρα», εννοώντας τις καρδιές των φιλάθλων. Όπως ανέφερε, πριν έρθει στην Ελλάδα, δεν γνώριζε τίποτα για το ελληνικό μπάσκετ.

Σύντομα, όμως, κατάλαβε ότι το άθλημα δεν είχε κερδίσει το ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων, κάτι που ο ίδιος ήθελε να αλλάξει. Τελικά, όπως δήλωσε, κατάφεραν «κάτι μεγαλύτερο από ένα αθλητικό γεγονός», αφήνοντας ένα «ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία».

«No Gravity»: Η φιλοσοφία πίσω από τον τίτλο

Ο τίτλος του βιβλίου, «No Gravity - Αψηφώντας τη βαρύτητα», δεν είναι τυχαίος. Αντικατοπτρίζει την προσωπική φιλοσοφία και την πορεία του Νίκου Γκάλη. Ο ίδιος περιγράφει πώς επέλεξε να αψηφήσει ό,τι θα μπορούσε να τον «κρατήσει κάτω», αναφερόμενος σε μια «βαρύτητα» που δεν του επέτρεπε να πάει ψηλά.

Αυτή η προσέγγιση τον οδήγησε να στοχεύει πάντα ψηλά, κάνοντας τα αδύνατα να μοιάζουν δυνατά μέσα στο γήπεδο. Το βιβλίο του αποτελεί μια αφήγηση αυτής της διαδρομής, προσφέροντας μια βαθύτερη ματιά στην προσωπικότητα και τις αξίες που τον καθόρισαν ως αθλητή και ως άνθρωπο.

Τα παιδικά χρόνια και η επιμονή στο όνειρο

Ο Νίκος Γκάλης μοιράστηκε επίσης πτυχές από τα παιδικά του χρόνια, δηλώνοντας ότι από μικρός ήταν χαμηλών τόνων. Ωστόσο, γνώριζε πολύ νωρίς τι αγαπούσε: την ελευθερία να ζει ανέμελα με τους φίλους του και, κυρίως, να παίζει μπάσκετ όσο περισσότερο γινόταν. Όταν εξέφραζε στην οικογένειά του την επιθυμία να γίνει επαγγελματίας αθλητής, ήταν φυσιολογικό να μην πιστεύουν σε αυτή την εξέλιξη.

Ο ίδιος προερχόταν από ένα περιβάλλον όπου τα μεγάλα όνειρα δεν φαίνονταν εφικτά. Αυτή ήταν μια μορφή «βαρύτητας» που, όπως είπε, δεν του επέτρεπε να πάει ψηλά. Παρόλα αυτά, ο Γκάλης επέλεξε να την αψηφήσει. Γι’ αυτό και αφιερώνει το βιβλίο «σε εκείνους που στοχεύουν ψηλά», τονίζοντας ότι «αν στοχεύσουμε ψηλά, αποφασίσουμε να εργαστούμε σκληρά και πιστέψουμε στον εαυτό μας έχουμε κάνει το πρώτο και μεγαλύτερο βήμα».

Η διαχρονική σύνδεση με το κοινό

Ο Νίκος Γκάλης σημείωσε ότι πέρασαν πολλά χρόνια από το τέλος της καριέρας του. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, άκουσε πολλές φορές φίλους ή απλούς φιλάθλους να τον ρωτούν για τις δικές του αναμνήσεις. Αυτό το διαρκές ενδιαφέρον του κοινού για την πορεία και τις εμπειρίες του, πιθανότατα συνέβαλε στην απόφασή του να μοιραστεί την ιστορία του μέσα από το βιβλίο του. Η σύνδεση αυτή με τους φιλάθλους παραμένει ισχυρή, ακόμη και δεκαετίες μετά την αποχώρησή του από τα παρκέ.

Με πληροφορίες από: Enikos