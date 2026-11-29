Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε μια αναμέτρηση που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Δικέφαλος δεν έχει περιθώρια για απώλειες, καθώς το χαμένο έδαφος στο ξεκίνημα της σεζόν έχει αυξήσει την πίεση για νίκη σε όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος του έτους. Ο προπονητής της Ένωσης περιμένει πολλά από τους Λούκα Γιόβιτς και Μπάρναμπας Βάργκα, καθώς η κυνικότητα τους θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη του στόχου.

Η κρίσιμη αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένη για απόψε, 29 Νοεμβρίου, στις 21:00, με γήπεδο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Για την ΑΕΚ, το παιχνίδι αυτό χαρακτηρίζεται ως «must win», καθώς η ομάδα επιδιώκει να παραμείνει δυνατά μέσα στη μάχη της κορυφής του πρωταθλήματος.

Η πίεση είναι αυξημένη για την Ένωση, καθώς φέτος δεν έχει καταφέρει να σημειώσει νίκη σε ντέρμπι. Στο μοναδικό ντέρμπι πρωταθλήματος που έχει δώσει μέχρι στιγμής, απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα με σκορ 2-0, πριν από μερικές αγωνιστικές. Αυτό το αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την ανάγκη να καλύψει το χαμένο έδαφος από το ξεκίνημα της σεζόν, καθιστά τη σημερινή αναμέτρηση κομβικής σημασίας.

Οι επιδόσεις της ΑΕΚ στα περσινά ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Ανατρέχοντας στα περσινά ματς πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ είχε μια ανάμεικτη εικόνα. Στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, η Ένωση είχε γνωρίσει την ήττα με 2-0. Εκείνη την περίοδο, η ομάδα βρισκόταν ακόμα σε φάση αναζήτησης της ταυτότητάς της, προσπαθώντας να βρει τον ρυθμό και τη συνοχή της.

Ωστόσο, στα play offs της ίδιας σεζόν, η κατάσταση άλλαξε άρδην. Η ΑΕΚ μετέτρεψε το παιχνίδι σε περίπατο, επικρατώντας κατά κράτος του ΠΑΟΚ με 3-0. Αυτή η εμφάνιση και το εμφατικό αποτέλεσμα είχαν στείλει ένα ηχηρό μήνυμα τίτλου, υπογραμμίζοντας τις δυνατότητες και την αποφασιστικότητα της ομάδας στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος.

Οι προσδοκίες του Μάρκο Νίκολιτς από τους Γιόβιτς και Βάργκα

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, φαίνεται να έχει καταλήξει στα πλάνα του για την αποψινή αναμέτρηση και περιμένει πολλά από τους δύο βασικούς του επιθετικούς, τον Λούκα Γιόβιτς και τον Μπάρναμπας Βάργκα. Οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές έχουν αναλάβει το κύριο βάρος στο εκτελεστικό κομμάτι για την ομάδα.

Μέχρι στιγμής, Γιόβιτς και Βάργκα έχουν σημειώσει συνολικά 18 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Βάργκα είναι ο πρώτος σκόρερ μεταξύ τους με δέκα τέρματα, ενώ ο Γιόβιτς ακολουθεί με οκτώ. Αν προστεθούν και τα πέντε γκολ του Ζίνι, γίνεται εμφανές ότι οι επιθετικοί της ΑΕΚ έχουν σκοράρει τα μισά από τα φετινά γκολ της ομάδας, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της συνεισφοράς τους.

Ο ρόλος και η φετινή πορεία του Λούκα Γιόβιτς

Ο Λούκα Γιόβιτς χρειάζεται μια μεγάλη εμφάνιση σε ένα παιχνίδι όπως αυτό με τον ΠΑΟΚ, προκειμένου να πάρει την ώθηση που ενδεχομένως αναζητά. Πέρυσι, περίπου την ίδια περίοδο, ο 28χρονος Σέρβος φορ είχε σημειώσει χατ-τρικ στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό, μια επίδοση που τον βοήθησε να κάνει «πραγματάκια» και να ολοκληρώσει τη σεζόν με 21 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Γιόβιτς διαθέτει την κλάση και έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά στα μεγάλα παιχνίδια. Ωστόσο, στο φετινό πρωτάθλημα, τα γκολ του είναι πιο σποραδικά. Έχει σκοράρει δύο φορές στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή, δύο την 5η αγωνιστική στον Βόλο, όπου έκρινε το διπλό για την ομάδα του, και ένα από το σημείο του πέναλτι με τον Λεβαδειακό πριν την τελευταία διακοπή. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιόβιτς έχει σκοράρει δύο φορές απέναντι στον ΠΑΟΚ, αλλά αμφότερες στην Τούμπα.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς, ο ρόλος του Σέρβου φορ στην κορυφή της επίθεσης δεν περιορίζεται μόνο στο σκοράρισμα. Ο Γιόβιτς βγαίνει συχνά εκτός περιοχής για να υποδεχτεί την μπάλα και να συμβάλει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, προσφέροντας έτσι επιπλέον επιλογές στην ομάδα.

Η επιστροφή και η αποτελεσματικότητα του Μπάρναμπας Βάργκα

Από την πλευρά του, ο Μπάρναμπας Βάργκα, ο 32χρονος Ούγγρος φορ, στοχεύει επίσης σε μια μεγάλη εμφάνιση απέναντι στον ΠΑΟΚ. Σε αντίθεση με τον Γιόβιτς, ο Βάργκα δεν έχει ανοίξει ακόμα λογαριασμό απέναντι στους ασπρόμαυρους, γεγονός που ενδεχομένως του δίνει ένα επιπλέον κίνητρο για το αποψινό παιχνίδι.

Ο Βάργκα έχει επανέλθει πλήρως από τον τραυματισμό που είχε υποστεί προ διαστήματος και φέτος παρουσιάζεται πιο αποτελεσματικός από ποτέ. Αυτήν ακριβώς την κυνικότητα και την αποτελεσματικότητα επιθυμεί να δει ο Μάρκο Νίκολιτς τόσο από τον ίδιο όσο και από τον Λούκα Γιόβιτς, καθώς θεωρείται καθοριστική για την επίτευξη του στόχου της νίκας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta