Το τέλος μιας ολόκληρης εποχής γράφτηκε στο λευκορωσικό ποδόσφαιρο, καθώς η ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ υποβιβάστηκε στη Β' κατηγορία για πρώτη φορά έπειτα από 28 χρόνια. Αυτή η εξέλιξη διακόπτει την αδιάλειπτη παρουσία του συλλόγου στην πρώτη κατηγορία της χώρας και αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός. Η ομάδα, η οποία στο παρελθόν είχε αγωνιστεί και στο Champions League, βρίσκεται πλέον σε μια νέα πραγματικότητα.

Το τέλος μιας εποχής

Για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια, η ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ, ένας σύλλογος με σημαντική ιστορία και παρουσία, υποβιβάστηκε στη Β' κατηγορία της Λευκορωσίας. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς και επιτυχημένης περιόδου, κατά την οποία η ομάδα αποτελούσε σταθερή δύναμη στο λευκορωσικό ποδόσφαιρο.

Η αυλαία της φετινής σεζόν βρήκε τον ιστορικό σύλλογο να μένει στο 1-1 απέναντι στην Ίσλοχ την τελευταία αγωνιστική. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν καθοριστικό, καθώς καθήλωσε την ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας, οδηγώντας την στον υποβιβασμό. Μαζί με την ΜΠΑΤΕ, στην Β' κατηγορία υποβιβάστηκε και η ουραγός Νάφταν.

Η πορεία προς την καθίζηση

Ο υποβιβασμός της ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ δεν ήρθε ξαφνικά, αλλά αποτελεί την κορύφωση μιας παρατεταμένης αγωνιστικής και διοικητικής καθίζησης. Η πορεία αυτή προς την αποδυνάμωση είχε συγκεκριμένη αφετηρία, όπως αναφέρεται.

Η αφετηρία αυτή εντοπίζεται στον θάνατο του εμβληματικού ηγέτη της ομάδας, Ανατόλι Κάπσκι, το 2018. Ο Κάπσκι ήταν μια προσωπικότητα που είχε συνδέσει το όνομά του με τις επιτυχίες του συλλόγου για πολλά χρόνια.

Μετά τον θάνατο του Ανατόλι Κάπσκι, τα ηνία του συλλόγου ανέλαβε ο γιος του, Αντρέι. Ωστόσο, ο Αντρέι Κάπσκι δεν μπόρεσε να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο σταθερότητας και επιτυχιών που χαρακτήριζε την ομάδα υπό την προηγούμενη διοίκηση. Ως αποτέλεσμα, η ΜΠΑΤΕ αποδυναμώθηκε σταδιακά, με τα Κύπελλα του 2020, του 2021 και του φετινού καλοκαιριού να αποδεικνύονται απλές παρενθέσεις στην πορεία της καθίζησης.

Το ένδοξο παρελθόν της ΜΠΑΤΕ

Η πτώση της ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ γίνεται ακόμη πιο εκκωφαντική αν αναλογιστεί κανείς το ένδοξο παρελθόν της. Ο σύλλογος μετρά συνολικά 15 πρωταθλήματα Λευκορωσίας, επιδεικνύοντας μια κυριαρχία που λίγες ομάδες έχουν καταφέρει.

Από αυτά τα 15 πρωταθλήματα, τα 13 ήταν διαδοχικά, κατακτώντας τα την περίοδο 2006-2018. Αυτή η σειρά επιτυχιών ανέδειξε την ΜΠΑΤΕ ως την απόλυτη δύναμη στο λευκορωσικό ποδόσφαιρο για περισσότερο από μία δεκαετία.

Εκτός από τις εγχώριες επιτυχίες, η ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ είχε και σημαντική ευρωπαϊκή παρουσία. Συγκεκριμένα, μετρούσε πέντε παρουσίες στους ομίλους του Champions League, όπου κατάφερε να πετύχει ιστορικές νίκες κόντρα σε ευρωπαϊκά μεγαθήρια. Ανάμεσα σε αυτές τις νίκες ξεχωρίζουν εκείνες απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου (με σκορ 3-1), τη Ρόμα, τη Λιλ και την Αθλέτικ Μπιλμπάο, δείχνοντας την ικανότητά της να ανταγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Athletiko