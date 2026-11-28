Μια εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η Καλαμάτα 80' στο Ζηρίνειο, όπου αντιμετώπισε τον Α.Ο.Π. Κηφισιάς. Η ομάδα της Μεσσηνίας επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση με 3-0 σετ, συνεχίζοντας τις θετικές της εμφανίσεις στο πρωτάθλημα. Ο Άγγελος Μάρκου ξεχώρισε ως ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης.

Η επικράτηση της Καλαμάτας 80' στο Ζηρίνειο

Η Καλαμάτα 80' Affidea, μετά την επιτυχία της επί του Ο.Φ.Η., πρόσθεσε μία ακόμη σημαντική νίκη στο ενεργητικό της, αυτή τη φορά εκτός έδρας, απέναντι στην Κηφισιά. Η επικράτηση με 3-0 σετ στο Ζηρίνειο ήταν αποτέλεσμα μιας συνολικά αποτελεσματικής εμφάνισης, με την ομάδα να δείχνει σταθερότητα και αποφασιστικότητα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η ομάδα της Μεσσηνίας έφτασε έτσι στη δεύτερη νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα, συγκεντρώνοντας συνολικά 6 βαθμούς. Αυτό το θετικό αποτέλεσμα της επιτρέπει να αρχίσει να καλύπτει το χαμένο έδαφος που είχε δημιουργηθεί στις πρώτες αγωνιστικές της διοργάνωσης, ενισχύοντας τη θέση της στη βαθμολογία.

Ο πρωταγωνιστής Άγγελος Μάρκου και τα δυνατά σημεία των Μεσσήνιων

Ο διαγώνιος του Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea, Άγγελος Μάρκου, αναδείχτηκε ο πολυτιμότερος παίκτης (MVP) του αγώνα, έχοντας καθοριστική συμβολή στην επικράτηση της ομάδας του. Ο Μάρκου σημείωσε συνολικά 20 πόντους, αποτελώντας την αιχμή του δόρατος στην επίθεση των Μεσσήνιων. Την απονομή της βράβευσης στον Άγγελο Μάρκου πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Καλαμάτας 80 Affidea, Κώστας Βλάσης.

Πέρα από την ατομική διάκριση του Μάρκου, η Καλαμάτα 80' είχε ως κύρια όπλα της το αποτελεσματικό σερβίς, το οποίο απέφερε 9 άσσους, καθώς και το δυνατό της μπλοκ, από το οποίο προήλθαν 11 πόντοι. Αυτοί οι δύο τομείς του παιχνιδιού συνέβαλαν σημαντικά στην άνετη επικράτηση της ομάδας.

Η εικόνα του Α.Ο.Π. Κηφισιάς

Από την πλευρά της, η Κηφισιά είχε ως πρώτο σκόρερ τον Μπάνοφ, ο οποίος σημείωσε 18 πόντους. Παρά την προσπάθεια του Μπάνοφ, η ομάδα της Κηφισιάς αντιμετώπισε προβλήματα σε βασικούς τομείς του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, υστέρησε στην υποδοχή, ένα στοιχείο κρίσιμο για την ομαλή ανάπτυξη των επιθέσεων.

Οι αδυναμίες στην υποδοχή επηρέασαν αρνητικά την ανάπτυξη του παιχνιδιού της Κηφισιάς, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να γίνει ανταγωνιστική με διάρκεια απέναντι στην Καλαμάτα 80'. Οι πόντοι της Κηφισιάς προήλθαν από 6 άσσους, 31 επιθέσεις, 7 μπλοκ, ενώ οι αντίπαλοί της υπέπεσαν σε 25 λάθη.

Αναλυτικά τα στατιστικά του αγώνα και οι διαιτητές

Οι πόντοι της Καλαμάτας 80' προήλθαν από 9 άσσους, 39 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων. Το παιχνίδι διαιτήτευσαν οι Φραγκάκης και Ράντσιου, με τον Γεωργιάδη να εκτελεί χρέη Τσάλεντζ ρέφερι. Παρατηρητής του αγώνα ήταν ο Μαυρικίδης, ενώ στη γραμματεία βρισκόταν η Γλυκού.

Για τον Α.Ο.Π. Κηφισιάς, με προπονητή τον Νίκο Ζαλμά, αγωνίστηκαν οι Μελλές (5 πόντοι: 3/7 επ., 2 μπλοκ), Μπάνοφ (18 πόντοι: 12/30 επ., 5 άσσοι, 1 μπλοκ), Μολίνα (7 πόντοι: 7/24 επ., 35% υπ. - 20% άριστες), Στάνκοφ (1 πόντος: 1 μπλοκ), Καραμπαλί (6 πόντοι: 4/6 επ., 2 μπλοκ) και Κωστόπουλος (54% υπ. - 23% άριστες). Ως λίμπερο χρησιμοποιήθηκαν οι Φωλιάς (50% υπ. - 17% άριστες) και Γκούζντα. Στο παιχνίδι συμμετείχαν επίσης οι Μπακοδήμος, Μπαρντακτζιάν, Σπυριούνης (7 πόντοι: 5/9 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 44% υπ. - 31% άριστες) και Τσαρκάτογλου.

Για τον Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea, υπό τις οδηγίες του Φλάβιο Γκουλινέλι, αγωνίστηκαν οι Ντιέντιου (8 πόντοι: 2/7 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Ροντρίγκες (7 πόντοι: 4/8 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μάρκου (20 πόντοι: 19/39 επ., 1 μπλοκ), Ζος (4 πόντοι: 1/2 επ., 3 άσσοι), Χόρβαθ (8 πόντοι: 7/16 επ., 1 άσσος, 44% υπ. - 31% άριστες) και Αμπντελρχμάν (12 πόντοι: 6/16 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ, 59% υπ. - 29% άριστες). Ως λίμπερο αγωνίστηκε ο Ντάκουρης (50% υπ. - 25% άριστες), ενώ χρησιμοποιήθηκαν και οι Τσετσίλας, Κοντοστάθης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta