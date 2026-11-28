Η ομάδα χάντμπολ γυναικών της Νέας Ιωνίας συνέχισε την αήττητη πορεία της στο ελληνικό πρωτάθλημα, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση της Προσοτσάνης Δράμας με σκορ 48-21 σε μια εξ αναβολής αναμέτρηση. Ο αγώνας διεξήχθη στην έδρα της Προσοτσάνης, επιτρέποντας στον ΟΦΝΙ να ανακτήσει την κορυφή της βαθμολογίας στην Α1 Γυναικών. Με αυτή την όγδοη νίκη σε ισάριθμους αγώνες, η Νέα Ιωνία έφτασε τους 16 βαθμούς, προσπερνώντας εκ νέου τον ΠΑΟΚ και διατηρώντας το απόλυτο των νικών.

Αήττητο σερί και επιστροφή στην κορυφή

Η Νέα Ιωνία διεύρυνε το αήττητο σερί της στο ελληνικό πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της. Η επικράτηση επί της Προσοτσάνης Δράμας ήταν η όγδοη συνεχόμενη νίκη της ομάδας του Παναγιώτη Χαλκίδη σε ισάριθμες αναμετρήσεις, γεγονός που την καθιστά τη μοναδική ομάδα του πρωταθλήματος χωρίς βαθμολογικές απώλειες.

Με τους 16 βαθμούς που συγκέντρωσε, ο ΟΦΝΙ προσπέρασε εκ νέου τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15 βαθμούς. Πλέον, οι δύο κορυφαίες ομάδες της Α1 Γυναικών έχουν τον ίδιο αριθμό αγώνων, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σκηνικό ενόψει των επόμενων αναμετρήσεων που θα καθορίσουν την πρωτοπορία.

Εμφατική επικράτηση στην έδρα της Προσοτσάνης

Παρά τις σημαντικές απουσίες διεθνών αθλητριών της, οι οποίες βρίσκονται στην προετοιμασία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2026, η Νέα Ιωνία επέβαλε τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Η ομάδα ξεκίνησε δυναμικά, πραγματοποιώντας ένα σερί 6-0, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις της για μια άνετη επικράτηση.

Μάλιστα, μέσα στο πρώτο τέταρτο του αγώνα, η Νέα Ιωνία είχε ήδη αποκτήσει διψήφια διαφορά τερμάτων, φτάνοντας το σκορ στο 14-4. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Παναγιώτη Χαλκίδη να προηγείται με 24-8, έχοντας ουσιαστικά «καθαρίσει» το παιχνίδι από νωρίς.

Η εικόνα του αγώνα παρέμεινε ανάλογη και στο δεύτερο μέρος, με τον ΟΦΝΙ να διευρύνει σταδιακά τη διαφορά. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με τη Νέα Ιωνία να βρίσκεται στο +27, σφραγίζοντας μια εμφατική νίκη με τελικό σκορ 48-21, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της.

Πρώτες σκόρερ και βαθμολογική θέση

Σε ό,τι αφορά την επιθετική παραγωγή της Νέας Ιωνίας, η Ταβάρες αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ της αναμέτρησης, σημειώνοντας εντυπωσιακά 17 τέρματα. Την ακολούθησε η Καραμάνου, η οποία συνεισέφερε οκτώ τέρματα στο τελικό σκορ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην άνετη επικράτηση της ομάδας.

Μετά το πέρας αυτής της αναμέτρησης, η Νέα Ιωνία παραμένει η μοναδική ομάδα του πρωταθλήματος που δεν έχει υποστεί καμία βαθμολογική απώλεια, διατηρώντας το αήττητο σερί της. Αντίθετα, η Προσοτσάνη Δράμας παραμένει στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες στην πορεία της στην Α1 χάντμπολ Γυναικών.

Διακοπή πρωταθλήματος και το μεγάλο ντέρμπι

Το εγχώριο πρωτάθλημα χάντμπολ γυναικών θα διακοπεί προσωρινά, καθώς στις αρχές του Δεκεμβρίου είναι προγραμματισμένη η έναρξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών. Αυτή η διακοπή θα επιτρέψει στις διεθνείς αθλήτριες να συμμετάσχουν στην προετοιμασία και τους αγώνες της διοργάνωσης.

Μετά την ολοκλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων και την επιστροφή στην αγωνιστική δράση, η Νέα Ιωνία θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή. Στις 21 Δεκεμβρίου, η ομάδα θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, στην έδρα του ΠΑΟΚ, στην Μίκρα. Αυτή η αναμέτρηση αναμένεται να είναι καθοριστική, καθώς θα κρίνει την πρωτοπόρο ομάδα στη βαθμολογία της Α1 χάντμπολ Γυναικών, προσφέροντας ένα μεγάλο ντέρμπι στους φιλάθλους.

Με πληροφορίες από: Athletiko