Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την ΑΕΚ επί του Άρη με 3-1 σετ

Η ΑΕΚ σημείωσε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στη Volley League γυναικών, επικρατώντας του Άρη με 3-1 σετ. Με αυτή την επικράτηση, η Ένωση έφτασε τις πέντε νίκες στις οκτώ πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, ανεβαίνοντας προσωρινά στην τετράδα της βαθμολογίας. Ο Άρης, από την πλευρά του, δεν κατάφερε να πανηγυρίσει την τρίτη συνεχόμενη νίκη του.

Η πορεία των ομάδων στο πρωτάθλημα

Η ΑΕΚ, με την επικράτηση αυτή, έφτασε τις πέντε νίκες στις οκτώ πρώτες αγωνιστικές της Volley League γυναικών, δείχνοντας σταθερή πορεία στο πρωτάθλημα. Το αποτέλεσμα αυτό της επέτρεψε να ανέβει προσωρινά στην τετράδα της βαθμολογίας, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία.

Από την άλλη πλευρά, ο Άρης δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει την τρίτη συνεχόμενη νίκη του, κάτι που θα του έδινε περαιτέρω ώθηση στη βαθμολογία. Παρά την προσπάθεια, η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση απέναντι στην Ένωση.

Η εικόνα του αγώνα και τα στατιστικά στοιχεία

Η ομάδα του Κώστα Ταμπουρατζή παρουσιάστηκε ανώτερη σε κρίσιμους τομείς του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ υπερτέρησε του Άρη τόσο στο σερβίς, σημειώνοντας 5 άσσους έναντι 1 του αντιπάλου, όσο και στο μπλοκ, με 9 επιτυχημένα μπλοκ έναντι 5 των φιλοξενούμενων.

Ένας παράγοντας που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της αναμέτρησης ήταν τα λάθη των αντιπάλων. Η ΑΕΚ επωφελήθηκε από 35 λάθη της ομάδας της Θεσσαλονίκης, ενώ ο Άρης από 18 λάθη της Ένωσης. Στις επιθέσεις, η ΑΕΚ κατέγραψε 52 κερδισμένους πόντους, έναντι 54 του Άρη.

Οι πρωταγωνίστριες των δύο ομάδων

Για τις νικήτριες της ΑΕΚ, την κορυφαία επίδοση σε πόντους είχε η Ενβεόνβου, η οποία σημείωσε 18 πόντους (16/36 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ). Σημαντική ήταν επίσης η συνεισφορά των κεντρικών, με τις Γράβαρη και Εμμανουηλίδου να μετρούν συνολικά 28 πόντους. Η Γράβαρη πρόσθεσε 15 πόντους (11/16 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), ενώ η Εμμανουηλίδου 13 πόντους (10/16 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ). Η Κουρόγκο συνέβαλε με 12 πόντους (10/27 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ).

Από την πλευρά του Άρη, ξεχώρισε η Γιούλια Ντίμαρ, η οποία αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ της ομάδας της με 22 πόντους (21/41 επ., 1 μπλοκ). Η Ντίμαρ επέδειξε επίσης εξαιρετική δουλειά στην υποδοχή, με ποσοστό 69% στην υποδοχή και 44% άριστες. Η Οκένουα σημείωσε 16 πόντους (15/37 επ., 1 μπλοκ), η Νεσίμοβιτς 7 πόντους (5/13 επ., 2 μπλοκ) και η Αλεξόγλου 6 πόντους (6/19 επ.).

Οι συνθέσεις και οι διαιτητές της αναμέτρησης

Η Α.Ε.Κ. αγωνίστηκε υπό τις οδηγίες του προπονητή Κώστα Ταμπουρατζή, ενώ την ομάδα του Α.Σ. Άρη καθοδήγησε ο Χρήστος Πάτρας. Την αναμέτρηση διαιτήτευσαν οι κύριοι Πρέντζας και Μεταξά. Παρατηρητής του αγώνα ήταν ο κύριος Οικονόμου, ενώ επόπτες οι κυρίες Σφυρίδη και Σαμοθράκης Αριστ. Τη γραμματεία ανέλαβε η κυρία Καλιγέρη.

Αναλυτικά, η σύνθεση της Α.Ε.Κ. περιλάμβανε τις Εμμανουηλίδου, Βαν Ντε Βίβερ, Φακοπουλίδου, Ενβεόνβου, Κουρόγκο, Γράβαρη, με λίμπερο τη Μανιατογιάννη, και ως αλλαγές τις Ζαφειρίου και Μητακίδου. Για τον Α.Σ. Άρη αγωνίστηκαν οι Νεσίμοβιτς, Ντιμάρ, Ξανθοπούλου, Λεονταρίδου, Σζουκς, Οκένουα, με λίμπερο τη Δεινοπούλου, και ως αλλαγές τις Τόλιου, Σκουλούδη, Αλεξόγλου.

Ειδική βράβευση πριν την έναρξη

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έλαβε χώρα μια ειδική εκδήλωση βράβευσης. Η Άνχελα Λέιβα τιμήθηκε για την ανάδειξή της σε MVP της 7ης αγωνιστικής της Volley League γυναικών.

Την απονομή του τίτλου στην αθλήτρια πραγματοποίησε ο τιμ μάνατζερ της ΑΕΚ, Κώστας Αγγελίδης, σε μια σύντομη τελετή που προηγήθηκε του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta