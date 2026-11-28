Κηφισιά και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 σε μια συναρπαστική αναμέτρηση που διεξήχθη στη Λεωφόρο. Ο αγώνας, ο οποίος ολοκλήρωσε το αγωνιστικό πρόγραμμα του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου 2026 για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League, προσέφερε τέσσερα γκολ και έντονο ρυθμό. Η «Μαύρη Θύελλα» κατάφερε να πάρει δύο φορές το προβάδισμα, με την ομάδα των βορείων προαστίων να βρίσκει ισάριθμες απαντήσεις.

Η εξέλιξη του αγώνα στη Λεωφόρο

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Κηφισιά να ασκεί πίεση, ωστόσο η Καλαμάτα ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο 20ό λεπτό. Μετά από μια υπέροχη αντεπίθεση, ο ταχύτατος Μορέιρα απέφυγε εντυπωσιακά τους Ζολιμπουά και Μάνσο, έκανε το γύρισμα και ο Κουρμινόφσκι πλάσαρε εύστοχα, διαμορφώνοντας το 0-1. Το πρώτο ημίχρονο είχε και άλλες φάσεις, με τις δύο ομάδες να δείχνουν διάθεση για επιθετικό ποδόσφαιρο.

Στο 32ο λεπτό, ο Κυριόπουλος γύρισε την μπάλα, ο Μάνσο με δυνατό σουτ την έστειλε στη συμβολή των δοκαριών και στη συνέχεια αστόχησε προ κενής εστίας. Η φάση αυτή, όμως, είχε συνέχεια. Στο πρώτο σουτ του Μάνσο, η μπάλα είχε βρει στο χέρι του Χατζηθεοδωρίδη, γεγονός που οδήγησε σε παρέμβαση του VAR.

Η παρέμβαση του VAR και η ισοφάριση

Έπειτα από παρέμβαση του VAR και του Παπαδόπουλου, ο διαιτητής Γιουματζίδης καταλόγισε πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Χόρχε Πόμπο. Παρά το γεγονός ότι ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας, Γιάννης Γκέλιος, βρήκε την μπάλα, το σουτ ήταν δυνατό και εκείνη πέρασε τελικά τη γραμμή, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Η Κηφισιά Tutu Deals είχε βρει έτσι την πρώτη της απάντηση στα γκολ των φιλοξενούμενων.

Η φάση του πέναλτι ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου, καθώς οι γηπεδούχοι κατάφεραν να επιστρέψουν στο παιχνίδι πριν την ανάπαυλα. Η Καλαμάτα, παρά την πίεση που δέχθηκε, είχε καταφέρει να προηγηθεί, αλλά η Κηφισιά βρήκε τον τρόπο να ισορροπήσει το σκορ.

Νέα ανατροπή και τελική ισοφάριση

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με εξίσου καλό ρυθμό και ήταν εξίσου εντυπωσιακό. Η Καλαμάτα ήταν αυτή που ανέκτησε το προβάδισμα στο 53ο λεπτό. Ο Καλουτσικίδης σέντραρε από τα δεξιά, ο Ντιαρά νίκησε τους πάντες στον αέρα και με κεφαλιά έκανε το 1-2, δίνοντας εκ νέου το προβάδισμα στη «Μαύρη Θύελλα».

Η Κηφισιά, ωστόσο, χρειάστηκε μόλις εννέα λεπτά για να ισοφαρίσει εκ νέου. Στο 62ο λεπτό, οι Μπένι και Μάνσο συνεργάστηκαν εξαιρετικά. Ο Μάνσο έκανε το γύρισμα και ο Σαγκάλ πλάσαρε από το ύψος του πέναλτι, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2. Το γκολ αυτό επισφράγισε την «χορταστική» ισοπαλία και για τις δύο ομάδες.

Η βαθμολογική θέση και οι συνθέσεις

Μετά την ισοπαλία αυτή, η Κηφισιά έφτασε τους 15 βαθμούς στον πίνακα της Super League, καταλαμβάνοντας την 7η θέση. Η Καλαμάτα ανέβηκε στους 13 βαθμούς, όσους έχει και ο Ηρακλής, προσθέτοντας έναν σημαντικό βαθμό στη συγκομιδή της.

Οι συνθέσεις των ομάδων στον αγώνα ήταν οι εξής:

Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρεζ – Μάνσο, Ζολιμπουά, Πέτκοφ, Αμπάντα – Κούσουλος (57’ Μπένι), Ρουκουνάκης – Σαγκάλ, Πόμπο (85’ Δοϊρανλής), Κυριόπουλος (57’ Θεοδωρίδης) – Χριστόπουλος.

Ραμίρεζ – Μάνσο, Ζολιμπουά, Πέτκοφ, Αμπάντα – Κούσουλος (57’ Μπένι), Ρουκουνάκης – Σαγκάλ, Πόμπο (85’ Δοϊρανλής), Κυριόπουλος (57’ Θεοδωρίδης) – Χριστόπουλος. Καλαμάτα (Χριστοφιλέας): Γκέλιος – Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Χατζηθεοδωρίδης (63’ Αλόνσο) – Πινέιρο (68’ Λιατσικούρας), Ντιαρά (87’ Μιράντα), Χαμζά (68’ Κατάλντι) – Μορέιρα (87’ Ζιντάν), Μπολίβαρ, Κουρμινόφσκι.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta, Newsit