Κηφισιά και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2, σε μία «χορταστική» αναμέτρηση για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Το παιχνίδι διεξήχθη στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, προσφέροντας πλούσιο θέαμα και εναλλαγές στο σκορ. Η «μαύρη θύελλα» προηγήθηκε δύο φορές, αλλά οι γηπεδούχοι κατάφεραν να απαντήσουν ισάριθμες, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Το πρώτο ημίχρονο και το προβάδισμα της Καλαμάτας

Η Καλαμάτα απείλησε πρώτη στην αναμέτρηση, με την κεφαλιά του Στρούγγη να περνάει εκτός εστίας. Λίγο αργότερα, στο 11ο λεπτό, το σουτ του Σαγάλ για την Κηφισιά πέρασε άουτ, ενώ τρία λεπτά μετά, ο Γκέλιος απέκρουσε την εκτέλεση φάουλ του Πόμπο. Η «μαύρη θύελλα» κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο σκορ στο 20ό λεπτό της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, ο ταχύτατος Μορέιρα έφυγε στην κόντρα, απέφυγε τους Ζολιμπουά και Μάνσο, και έκανε το γύρισμα στην καρδιά της μικρής περιοχής. Ο Κουρμινόφσκι πλάσαρε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 0-1 για την Καλαμάτα.

Η ισοφάριση της Κηφισιάς με πέναλτι

Στο 33ο λεπτό, η Κηφισιά βρέθηκε κοντά στην ισοφάριση. Ο Κυριόπουλος γύρισε την μπάλα, ο Μάνσο με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στη συμβολή των δοκαριών και στη συνέχεια σούταρε άουτ προ κενής εστίας. Ωστόσο, στην πρώτη προσπάθεια του Μάνσο, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Χατζηθεοδωρίδη πριν καταλήξει στο δοκάρι.

Ο ρέφερι, αφού συμβουλεύτηκε το VAR, έδειξε το σημείο του πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Πόμπο, ο οποίος σούταρε δυνατά. Ο Γκέλιος απέκρουσε, αλλά η μπάλα πήρε φάλτσα και γύρισε προς το τέρμα. Ο έμπειρος γκολκίπερ δεν κατάφερε να τη συγκρατήσει και αυτή πέρασε τη γραμμή, διαμορφώνοντας το 1-1.

Νέο προβάδισμα για τη «Μαύρη Θύελλα» στην επανάληψη

Ο καλός ρυθμός του αγώνα συνεχίστηκε και στην επανάληψη, με εκατέρωθεν ευκαιρίες μπροστά στις δύο εστίες. Η Καλαμάτα κατάφερε να πάρει ξανά το προβάδισμα στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης, δείχνοντας την επιθετική της διάθεση.

Από σέντρα του Καλουτσικίδη, ο προωθημένος Ντιαρά με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Ραμίρες, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και διαμορφώνοντας το 1-2 υπέρ της «μαύρης θύελλας».

Η απάντηση της Κηφισιάς και οι χαμένες ευκαιρίες

Ωστόσο, η Καλαμάτα δεν κατάφερε να κρατήσει το υπέρ της αποτέλεσμα για πολύ, καθώς η Κηφισιά ισοφάρισε δέκα λεπτά μετά το δεύτερο γκολ των φιλοξενούμενων. Ο Μπένι έσπασε την μπάλα στον Μάνσο από τα δεξιά, ο οποίος έκανε ένα παράλληλο γύρισμα στην περιοχή.

Ο Σαγάλ πλάσαρε στην κίνηση από το ύψος του πέναλτι και ισοφάρισε σε 2-2, επαναφέροντας την ισορροπία στο σκορ. Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι πίεσαν και είχαν τελικές προσπάθειες με τους Πόμπο και Σαγάλ, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η Καλαμάτα προσπάθησε να «χτυπήσει» στην κόντρα, σπαταλώντας τις δικές της καλές στιγμές με τους Μορέιρα και Καλουτσικίδη.

Το αποτέλεσμα δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, μολονότι οι δύο ομάδες έψαξαν το γκολ της νίκης. Μάλιστα, στο 90+4' η Καλαμάτα άγγιξε το γκολ της νίκης, όταν ο Γκέλιος εκτέλεσε φάουλ λίγο έξω από τη μεσαία γραμμή. Μετά από κεφαλιά - πάσα του Ροντρίγκες, ο Ζιντάν αστόχησε με γυριστή κεφαλιά, χάνοντας μια σπουδαία ευκαιρία.

Η μάχη για την οκτάδα και οι κάρτες του αγώνα

Κηφισιά και Καλαμάτα παλεύουν αμφότερες για να μπουν στην οκτάδα του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Η Κηφισιά μετράει μία νίκη στα τελευταία τέσσερα ματς, ενώ η Καλαμάτα βρίσκεται χωρίς τρίποντο στα τελευταία πέντε παιχνίδια της. Ο αγώνας είχε και αρκετές κάρτες, γεγονός που υποδηλώνει την ένταση της αναμέτρησης.

Κίτρινες κάρτες δέχθηκαν οι Αμπάντα στο 8ο λεπτό και Μάνσο στο 93ο λεπτό για την Κηφισιά. Από την πλευρά της Καλαμάτας, κίτρινες κάρτες είδαν οι Χατζηθεοδωρίδης στο 27ο λεπτό, Μπολίβαρ στο 71ο λεπτό και Μιράντα στο 91ο λεπτό.

Με πληροφορίες από: Athletiko