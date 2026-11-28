Τρίτη σερί ήττα για τον Εθνικό στο champions league, ισχνές οι ελπίδες πρόκρισης στις «8»

Ο Εθνικός γνώρισε την τρίτη του συνεχόμενη ήττα σε ισάριθμες αναμετρήσεις στη φάση των ομίλων του Water Polo Champions League Γυναικών. Η ελληνική ομάδα ηττήθηκε με σκορ 17-12 από την ιταλική Εκίπε Οριζόντε στον Πειραιά, παραμένοντας έτσι χωρίς βαθμό στον Γ' όμιλο της διοργάνωσης. Το αποτέλεσμα αυτό περιορίζει σημαντικά τις πιθανότητες πρόκρισης για τις «κυανόλευκες» στα προημιτελικά.

Η εξέλιξη του αγώνα στον Πειραιά

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Οριζόντε να μπαίνει δυναμικά, προηγούμενη με 3-0 μέσα σε λίγο περισσότερο από δύο λεπτά. Ο Εθνικός αντέδρασε άμεσα με τις Τσιούγκρη και Γαλανοπούλου, ενώ η Κανετίδου μείωσε σε 3-4 πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Η ιταλική ομάδα είχε προηγηθεί και με 4-2 στην αρχή του αγώνα.

Στις αρχές της δεύτερης περιόδου, η Μιμίδη έφερε το παιχνίδι στα ίσα (4-4), όμως οι Ιταλίδες ανέκτησαν εκ νέου το προβάδισμα. Ο Εθνικός διατηρήθηκε κοντά στο σκορ, με την Τσιούγκρη να βρίσκει δύο φορές δίχτυα και την Τσιμάρα να σκοράρει σε παίκτη παραπάνω, με αποτέλεσμα η ελληνική ομάδα να πάει στο ημίχρονο με τη διαφορά στο ένα τέρμα (7-8).

Το δεύτερο ημίχρονο και η επικράτηση της Οριζόντε

Στο τρίτο οκτάλεπτο, η Τέρνερ μείωσε σε 8-9, ωστόσο η Οριζόντε κατάφερε να ξεφύγει για πρώτη φορά μετά το ξεκίνημα του αγώνα με τρία τέρματα (8-11). Ο Εθνικός προσπάθησε να παραμείνει στη διεκδίκηση της νίκης, με την Κανετίδου να μειώνει σε 10-12. Παρόλα αυτά, η ιταλική ομάδα έκλεισε την περίοδο στο 10-13.

Στις αρχές του τελευταίου οκταλέπτου, η Μιμίδη μείωσε σε 11-13. Ωστόσο, ακολούθησε ένα σερί 4-0 από την Οριζόντε, η οποία έφτασε στο 11-17, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά τη νίκη. Η Τσιμάρα διαμόρφωσε το τελικό σκορ 12-17.

Οι σκόρερ και οι συνθέσεις των ομάδων

Για τον Εθνικό, πρώτη σκόρερ αναδείχθηκε η Τσιούγκρη με τρία τέρματα. Ακολούθησαν οι Κανετίδου, Μιμίδη, Τσιμάρα και Τέρνερ με δύο γκολ η καθεμία, ενώ ένα τέρμα σημείωσε η Γαλανοπούλου. Ο προπονητής του Εθνικού είναι ο Ορέστης Σαλάχας.

Από την πλευρά της Οριζόντε Κατάνια, η Μαρλέτα ήταν η πιο παραγωγική παίκτρια με τέσσερα τέρματα. Τρία γκολ σημείωσαν οι Μαντελάτο και Γουίλεμσεν, δύο οι Μπετίνι και Γκαλιάρντι, ενώ από ένα τέρμα πέτυχαν οι Βιακάβα, Ταμπάνι και Λεόνε. Προπονήτρια της ιταλικής ομάδας είναι η Μαρτίνα Μιτσέλι.

Βαθμολογική θέση και προοπτικές πρόκρισης

Με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου των ομίλων, ο Εθνικός βρίσκεται στην τελευταία, τέταρτη θέση του Γ' Ομίλου, χωρίς κανένα βαθμό. Η Οριζόντε Κατάνια πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο στη διοργάνωση. Η ήττα αυτή περιπλέκει σημαντικά την κατάσταση για την ελληνική ομάδα, καθώς οι πιθανότητες πρόκρισης στα προημιτελικά έχουν πλέον περιοριστεί σημαντικά.

Ακόμη και δύο νίκες απέναντι στην Τεράσα και την ιταλική ομάδα δεν θα αρκούν από μόνες τους για την πρόκριση του Εθνικού. Η ομάδα καλείται να αναζητήσει βαθμούς και απέναντι στον αήττητο Ολυμπιακό, ενώ εξαρτάται πλέον και από τα υπόλοιπα αποτελέσματα του ομίλου.

Ο κρίσιμος επαναληπτικός με τον Ολυμπιακό

Ο Εθνικός έχει μπροστά του έναν ιδιαίτερα κρίσιμο επαναληπτικό αγώνα με τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι αήττητος στον όμιλο. Αυτή η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 9 Ιανουαρίου.

Σε περίπτωση ήττας σε αυτόν τον αγώνα, η ομάδα του Ορέστη Σαλάχα θα πει «αντίο» στην πρόκριση και μαθηματικά, καθώς θα αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta