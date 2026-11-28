Ο Πανιώνιος Betsson αναδείχθηκε ο μεγάλος κερδισμένος της έκτης αγωνιστικής της Novibet Volley League, καθώς επικράτησε του Φλοίσβου με 3-1 σετ στο «Ανδρέας Βαρίκας». Αυτή η νίκη όχι μόνο έσπασε το μέχρι πρότινος αήττητο σερί της ομάδας του Παλαιού Φαλήρου, αλλά άλλαξε και τα δεδομένα στη βαθμολογία, ανεβάζοντας τους «κυανέρυθρους» στη δεύτερη θέση.

Η ανατροπή στη βαθμολογία και η πορεία του Πανιωνίου

Μετά την επικράτηση με 3-1 σετ, με επιμέρους σκορ 25-13, 25-20, 15-25 και 25-14, ο Πανιώνιος Betsson πανηγύρισε την πέμπτη του νίκη σε σύνολο έξι αναμετρήσεων στο πρωτάθλημα. Οι «κυανέρυθροι» έφτασαν τους 14 βαθμούς, προσπερνώντας έτσι την ομάδα του Φλοίσβου, η οποία παρέμεινε στους 13 βαθμούς.

Το αποτέλεσμα αυτό προσδίδει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην έβδομη αγωνιστική της Novibet Volley League. Ο Πανιώνιος θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την κορυφή του πρωταθλήματος, αντιμετωπίζοντας τον πρωτοπόρο και αήττητο Παναθηναϊκό το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, στις 19:00, στο Μετς. Μια καθαρή νίκη θα του επιτρέψει να περάσει στην πρώτη θέση.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο «Ανδρέας Βαρίκας»

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επέβαλε τον ρυθμό της από την έναρξη του αγώνα. Στο πρώτο σετ, ο Πανιώνιος μετέτρεψε το 14-9 σε 20-9, κατακτώντας το με άνεση. Το δεύτερο σετ ήταν πιο ανταγωνιστικό, με τον Πανιώνιο να ξεφεύγει μετά το 8-8 και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το προβάδισμά του, φτάνοντας στο 25-20.

Ο Φλοίσβος αντέδραξε στο τρίτο σετ, πραγματοποιώντας ένα σερί 5-0 που μετέτρεψε το σκορ από 4-5 σε 4-10, διατηρώντας τον έλεγχο μέχρι το 15-25. Ωστόσο, ο Πανιώνιος δεν άφησε περιθώρια για ανατροπή. Στο τέταρτο σετ, οι «κυανέρυθροι» ξέφυγαν νωρίς με 12-6 και διεύρυναν σταδιακά τη διαφορά, φτάνοντας στο τελικό 25-14 και εξασφαλίζοντας τη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός παραμένει αήττητος και οι επόμενες προκλήσεις

Μετά την ήττα του Φλοίσβου, οι «πράσινοι» του Παναθηναϊκού παραμένουν η μοναδική αήττητη ομάδα της διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός σημείωσε την έκτη του νίκη σε ισάριθμους αγώνες, επικρατώντας επιβλητικά εκτός έδρας του Μίλωνα με 3-0 σετ, με επιμέρους σκορ 14-25, 17-25 και 13-25.

Στην αναμέτρηση αυτή, ο Παναθηναϊκός ξεχώρισε με 17 πόντους από μπλοκ, ενώ ο Νικολάι Κόλεφ αναδείχθηκε MVP και πρώτος σκόρερ του αγώνα. Η ομάδα παραχώρησε μόλις 44 πόντους στην ομάδα της Νέας Σμύρνης, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τον Πανιώνιο.

Σημαντικές νίκες για Ολυμπιακό και ΝΟΠΕ Ρεθύμνου

Σημαντικό βαθμολογικό και ψυχολογικό όφελος είχε και ο Ολυμπιακός, ο οποίος πέρασε από την έδρα του ΠΑΟΚ με 3-0 σετ. Οι «ερυθρόλευκοι» κατέγραψαν την τέταρτη νίκη τους στο πρωτάθλημα, φτάνοντας τον Φλοίσβο στους 13 βαθμούς. Παράλληλα, απομακρύνθηκαν κατά τέσσερις βαθμούς από τον «δικέφαλο του Βορρά», διατηρώντας απόσταση ενός τριπόντου από την κορυφή της βαθμολογίας.

Την ανοδική του πορεία συνέχισε και ο ΝΟΠΕ Ρεθύμνου. Μετά τη νίκη του επί του ΠΑΟΚ, επικράτησε και του Φοίνικα Σύρου με 3-2 σετ. Η αναμέτρηση αυτή διήρκεσε 152 λεπτά και κρίθηκε στο τάι μπρέικ με σκορ 18-20. MVP του αγώνα αναδείχθηκε ο Νίκολας Ολντάνι, ενώ ο Γιονάτας Καρντόσο ολοκλήρωσε τον αγώνα με 31 πόντους.

Θετικό πρόσημο για τον ΟΦΗ

Θετικό ήταν το πρόσημο και για την άλλη ομάδα της Κρήτης, τον ΟΦΗ. Η ομάδα νίκησε τον Άρη με 3-0 σετ. Η επικράτηση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την αποχώρηση του Φρανκ Ντεπέστελε, με τον Τσέντομιρ Ίλιτς να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko