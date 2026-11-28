Μια ακόμα «μαύρη» σελίδα γράφτηκε για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη φετινή εφιαλτική σεζόν, μετά την ταπεινωτική ήττα με 4-0 από την Μπρέντφορντ στο «Ολντ Τράφορντ». Οι «κόκκινοι διάβολοι» διασύρθηκαν εντός έδρας, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια των οπαδών τους. Μετά το τέλος του αγώνα, οι φίλαθλοι αποδοκίμασαν έντονα τους ποδοσφαιριστές, ενώ ακούστηκαν και συνθήματα υπέρ του Μάικλ Κάρικ, ο οποίος είχε απολυθεί πριν από είκοσι μέρες.

Ντροπιαστική ήττα και σειρά αρνητικών ρεκόρ

Η αναμέτρηση με τις «μέλισσες» της Μπρέντφορντ εξελίχθηκε σε έναν πραγματικό διασυρμό για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ηττήθηκε με το βαρύ 4-0. Το αποτέλεσμα αυτό προστέθηκε στις ήδη κακές εμφανίσεις της ομάδας, χαρακτηρίζοντας τη φετινή σεζόν ως εφιαλτική. Η «μαύρη» αυτή σελίδα γράφτηκε στο ιστορικό «Ολντ Τράφορντ», μπροστά στους απογοητευμένους οπαδούς που είδαν την ομάδα τους να διασύρεται.

Στον πάγκο της Γιουνάιτεντ, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο πραγματοποίησε το εντός έδρας ντεμπούτο του, το οποίο όμως σημαδεύτηκε από αυτή την βαριά ήττα. Η ομάδα κατέρριψε σωρεία αρνητικών ρεκόρ, γεγονός που επιβεβαιώνει την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο σύλλογος. Πλέον, είναι κοινώς αποδεκτό ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε μια δύσκολη «μάχη» για την παραμονή της στην κατηγορία, μια εξέλιξη που προκαλεί μεγάλη ανησυχία στους φίλους του συλλόγου.

Η κρίσιμη θέση στην Πρέμιερ Λιγκ

Μετά την ταπεινωτική ήττα από την Μπρέντφορντ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρέμεινε στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους «κόκκινους διαβόλους», καθώς υπάρχει ο σοβαρός κίνδυνος να βρεθούν στην τελευταία θέση της κατηγορίας, αν οι συνθήκες δεν αλλάξουν άμεσα.

Αυτό το δυσμενές σενάριο θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα σε περίπτωση που η Κρίσταλ Πάλας καταφέρει να νικήσει τη Χαλ στον αγώνα που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή, 29 Νοεμβρίου. Η προοπτική να βρεθεί η ομάδα στην ουρά της Premier League, μιας διοργάνωσης όπου ιστορικά έχει πρωταγωνιστήσει ως πολυνίκης, εντείνει την πίεση και την ανησυχία για το μέλλον της στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Έντονες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς

Η ατμόσφαιρα στο «Ολντ Τράφορντ» μετατράπηκε σε τοξική, με τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχουν φτάσει στα όριά τους. Μετά το σφύριγμα της λήξης του αγώνα, οι φίλαθλοι αποδοκίμασαν έντονα τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, εκφράζοντας την οργή τους για την μια ακόμα ντροπιαστική εμφάνιση της φετινής σεζόν. Η απογοήτευση ήταν εμφανής στα πρόσωπα των φιλάθλων, οι οποίοι περίμεναν μια εντελώς διαφορετική εικόνα από την ομάδα τους.

Οι οπαδοί ενός εκ των ιστορικότερων συλλόγων στην Αγγλία, ο οποίος είναι και πολυνίκης της Premier League, όπως είναι λογικό, είναι στα... κάγκελα. Η αντίδρασή τους ήταν άμεση και ηχηρή, δείχνοντας ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί με την πορεία της ομάδας, η οποία συνεχίζει να γράφει «μαύρες σελίδες» στην ιστορία της.

Συνθήματα υπέρ του Μάικλ Κάρικ και μηνύματα στους παίκτες

Μέσα στην ένταση των αποδοκιμασιών, ακούστηκαν και συνθήματα υπέρ του Μάικλ Κάρικ. Ο Κάρικ, ο οποίος είχε απολυθεί από την ομάδα πριν από είκοσι μέρες, φαίνεται να διατηρεί την εκτίμηση μέρους των φιλάθλων, οι οποίοι εξέφρασαν την προτίμησή τους προς το πρόσωπό του, ακόμα και μετά την αποχώρησή του. Η παρουσία του Κάρικ στον πάγκο της ομάδας, έστω και για μικρό διάστημα, είχε αφήσει θετικότερες εντυπώσεις σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση.

Συγκεκριμένα, από τις κερκίδες ακούστηκε το σύνθημα «It’s Carrick, you know», υποδηλώνοντας την επιθυμία για την επιστροφή του ή την αναγνώριση της προσφοράς του σε μια περίοδο που η ομάδα ψάχνει απεγνωσμένα λύσεις. Παράλληλα, οι οπαδοί φώναξαν και το σύνθημα «YOU’RE NOT FIT TO WEAR THE SHIRT!», απευθυνόμενοι στους παίκτες της τρέχουσας σύνθεσης. Αυτό το μήνυμα τονίζει την απογοήτευσή τους για την απόδοσή τους και την έλλειψη πάθους και αγωνιστικότητας που επιδεικνύουν, θεωρώντας τους ανάξιους να φορούν τη φανέλα ενός τόσο ιστορικού συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Athletiko