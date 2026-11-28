Η Λάτσιο του Χρήστου Μανδά συνέχισε την νικηφόρα πορεία της στη Serie A, επικρατώντας εκτός έδρας της Τορίνο με σκορ 2-1. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «Λατσιάλι» εξασφάλισαν ότι θα παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας και μετά το πέρας αυτής της αγωνιστικής. Η ομάδα της Ρώμης ξέφυγε προσωρινά στο +5 από τη Ρόμα, αν και με ένα παιχνίδι περισσότερο.

Η Λάτσιο συνεχίζει το νικηφόρο σερί της

Η Λάτσιο, με τον Χρήστο Μανδά να υπερασπίζεται την εστία της, παρέμεινε στον νικηφόρο δρόμο στη Serie A. Η ομάδα της Ρώμης κατάφερε να λυγίσει την Τορίνο εκτός έδρας, σε έναν αγώνα που έληξε με σκορ 2-1. Αυτή η επιτυχία της επιτρέπει να εξασφαλίσει την παραμονή της στην κορυφή της βαθμολογίας και μετά το πέρας της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Το όνειρο της Λάτσιο για την επιστροφή στον θρόνο του ιταλικού ποδοσφαίρου, έπειτα από 27 χρόνια απουσίας, συνεχίζεται δυναμικά. Οι «Λατσιάλι» έδειξαν για ακόμα μια φορά την αποφασιστικότητά τους, περνώντας με επιτυχία από μια δύσκολη έδρα, διατηρώντας το αήττητο σερί τους.

Δύο γκολ σε δύο λεπτά έδωσαν το προβάδισμα

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να χτίσουν τις βάσεις για τη νίκη τους ήδη από το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Η αποτελεσματικότητα τους ήταν εμφανής προς το φινάλε του ημιχρόνου, όπου σημείωσαν δύο γκολ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αιφνιδιάζοντας την αντίπαλη άμυνα.

Συγκεκριμένα, στο 42ο λεπτό, ο Πρόβστγκααρντ ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για τη Λάτσιο, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του. Μόλις δύο λεπτά αργότερα, στο 44ο λεπτό, ο Ίσακσεν διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, διαμορφώνοντας ένα σημαντικό 2-0 πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Η αντίδραση της Τορίνο και η διατήρηση του αποτελέσματος

Στο δεύτερο μέρος του αγώνα, η Τορίνο προσπάθησε να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αποτελέσματος και να μειώσει τη διαφορά. Κατάφερε να μειώσει το σκορ στο 62ο λεπτό, όταν ο Τσε Άνταμς σκόραρε με κεφαλιά, διαμορφώνοντας το 2-1 και δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Παρά την προσπάθεια της γηπεδούχου ομάδας να ισοφαρίσει, η Λάτσιο κατάφερε να διαχειριστεί αποτελεσματικά το προβάδισμά της στα εναπομείναντα λεπτά. Η Τορίνο δεν ήταν ικανή να βάλει μπλόκο στους Ρωμαίους, με το 2-1 να παραμένει μέχρι το τελικό σφύριγμα του διαιτητή, εξασφαλίζοντας τη νίκη για τους φιλοξενούμενους.

Προσωρινά στο +5 από τη Ρόμα η Λάτσιο

Μετά τη νίκη αυτή, η Λάτσιο ξεφεύγει προσωρινά στη βαθμολογία της Serie A, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση της στην κορυφή. Βρίσκεται πλέον στο +5 από τη δεύτερη Ρόμα, δημιουργώντας μια μικρή απόσταση από τους διώκτες της.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι αυτή η διαφορά των πέντε βαθμών είναι με ένα παιχνίδι περισσότερο για τη Λάτσιο σε σχέση με τη Ρόμα. Η ομάδα του Χρήστου Μανδά συνεχίζει έτσι την προσπάθειά της για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, διατηρώντας την πρωτοπορία της στην ιταλική λίγκα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta