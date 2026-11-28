Ο Έρικ ΜακΚόλουμ, πρώην παίκτης της Φενέρμπαχτσε, παραχώρησε συνέντευξη στους «EuroInsiders», όπου αναφέρθηκε εκτενώς στην μέχρι τώρα πορεία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην εφετινή EuroLeague. Ο Αμερικανός γκαρντ μοιράστηκε τις σκέψεις του για τις επιδόσεις των δύο ελληνικών ομάδων, εστιάζοντας τόσο στα σημεία που τον εντυπωσίασαν όσο και σε αυτά που τον άφησαν να θέλει περισσότερα. Οι δηλώσεις του προσέφεραν μια ενδιαφέρουσα οπτική γωνία για την αγωνιστική τους κατάσταση.

Η πορεία του Παναθηναϊκού και οι προσδοκίες

Ο Έρικ ΜακΚόλουμ σχολίασε το ρεκόρ 10-4 του Παναθηναϊκού στη EuroLeague, εκφράζοντας την άποψη ότι προσωπικά τον άφησαν να θέλει περισσότερα. Όπως ανέφερε, στην αρχή της σεζόν οι «πράσινοι» έδειχναν ανίκητοι, παρομοιάζοντάς τους με ένα τρένο που ερχόταν καταπάνω στους αντιπάλους και κανείς δεν μπορούσε να το σταματήσει.

Ο πρώην παίκτης της Φενέρμπαχτσε εντυπωσιάστηκε από το επιθετικό ταλέντο και τις πολλές επιλογές που διέθετε η ομάδα, ακόμα και χωρίς την παρουσία παικτών κλειδιά όπως ο Σλούκας, ο Χέιζ-Ντέιβις και ο Ναν. Ωστόσο, πρόσθεσε πως περίμενε το μομέντουμ να σταματήσει κάποια στιγμή, καθώς το πρόγραμμα αγώνων είναι ιδιαίτερα δύσκολο.

Η χημεία και ο χαρακτήρας του Ολυμπιακού

Στην ανάλυσή του για τον Ολυμπιακό, ο Έρικ ΜακΚόλουμ αποθέωσε τον τρόπο παιχνιδιού των «ερυθρόλευκων». Τόνισε πως είναι εμφανές ότι οι παίκτες πραγματικά απολαμβάνουν να αγωνίζονται μαζί, ξεχωρίζοντας την ομάδα για τη συντροφικότητα και την απίστευτη χημεία που έχουν αναπτύξει. Σύμφωνα με τον ίδιο, φαίνεται ξεκάθαρα πότε κάποιος χαίρεται για την ομάδα και πότε για τις ατομικές επιτυχίες, και στην περίπτωση του Ολυμπιακού, αυτό που κυριαρχεί είναι το ομαδικό πνεύμα.

Ο ΜακΚόλουμ υπογράμμισε ότι ο Ολυμπιακός διαθέτει ταλέντο και εμπειρία, αλλά αυτό που πραγματικά «δένει» την ομάδα είναι ο χαρακτήρας και η συντροφικότητα των παικτών. Με αυτά τα στοιχεία, δήλωσε χαρακτηριστικά πως το ταβάνι αυτής της ομάδας είναι ο ουρανός, υποδηλώνοντας τις απεριόριστες δυνατότητές της.

Παράδειγμα ομαδικότητας: Τζόουνς και Χολ

Για να αναδείξει την ομαδικότητα των «ερυθρόλευκων», ο Έρικ ΜακΚόλουμ έφερε ως παράδειγμα τη συμπεριφορά του Ταϊρίκ Τζόουνς και του Ντόντα Χολ. Περιέγραψε τη στιγμή που ο Ταϊρίκ Τζόουνς πήρε την πάσα από την τελική γραμμή, κάρφωσε στα μούτρα ενός αντιπάλου κερδίζοντας και φάουλ, και αμέσως μετά στράφηκε στον Ντόντα Χολ.

Ο Ντόντα Χολ, παρότι είναι επίσης πεντάρι και ανταγωνίζεται τον Τζόουνς για χρόνο συμμετοχής, ήταν όρθιος στον πάγκο και ουρλιάζε σε υποστήριξη, δίνοντας τα χέρια με τον συμπαίκτη του. Αυτή η εικόνα, κατά τον ΜακΚόλουμ, δείχνει ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού χαίρονται πραγματικά ο ένας για την επιτυχία του άλλου, ξεπερνώντας τον ατομικό ανταγωνισμό.

Το μέλλον και οι προσθήκες

Ο Έρικ ΜακΚόλουμ αναφέρθηκε επίσης στο μέλλον του Ολυμπιακού και στις πιθανές προσθήκες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω την ομάδα. Εξέφρασε την προσμονή του για την επιστροφή του Μοντέρο, καθώς και για την ενδεχόμενη επανένταξη του Ντόρσεϊ στο ροτέισον, στοιχεία που θα προσέθεταν βάθος και επιπλέον επιλογές.

Τέλος, δεν παρέλειψε να σημειώσει την εκπληκτική φετινή απόδοση του Φουρνιέ, ο οποίος, όπως είπε, παίζει εκπληκτικά φέτος, προσθέτοντας ακόμα ένα σημαντικό κομμάτι στο παζλ της ομάδας του Πειραιά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta