Ο Πασχάλης Τουφάκης, ο 20χρονος μέσος του Ολυμπιακού, βρίσκεται τελικά στην αποστολή της πρώτης ομάδας για την επικείμενη αναμέτρηση με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Η απόφαση αυτή του προπονητή, Αλγουαθίλ, καταδεικνύει στην πράξη την εμπιστοσύνη που τρέφει στο πρόσωπο του νεαρού ποδοσφαιριστή και την επιθυμία του να τον διατηρήσει κοντά στην πρώτη ομάδα.

Η επιστροφή στην πρώτη ομάδα

Ο Πασχάλης Τουφάκης, μετά από μια περίοδο που αγωνιζόταν κυρίως με τη δεύτερη ομάδα των «ερυθρόλευκων», επιστρέφει στην αποστολή της ανδρικής ομάδας. Η παρουσία του στην αποστολή για τον αγώνα με τον Άρη είναι μια σαφής ένδειξη ότι ο Βάσκος τεχνικός τον υπολογίζει ενεργά στα πλάνα του.

Ο νεαρός μέσος έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Αλγουαθίλ μέσα από τις τελευταίες προπονήσεις. Όπως όλα δείχνουν, ο Τουφάκης θα συνεχίσει να αποτελεί μία από τις διαθέσιμες επιλογές για τον προπονητή, ειδικά για το διάστημα που θα χρειαστεί μέχρι να επιστρέψουν οι τραυματίες παίκτες.

Οι ευκαιρίες και η εμπιστοσύνη του προπονητή

Ο Αλγουαθίλ εκτιμά τις δυνατότητες του Πασχάλη Τουφάκη και θεωρεί ότι μπορεί να προσφέρει λύσεις στην ομάδα. Αυτή η εκτίμηση μεταφράζεται σε ευκαιρίες για τον 20χρονο μέσο, ο οποίος καλείται να διεκδικήσει έναν ακόμη μεγαλύτερο ρόλο στο σύνολο.

Για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, κάθε στιγμή που θα παίρνει με την πρώτη ομάδα αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να αποδείξει την αξία του και να εδραιωθεί σε υψηλότερο επίπεδο. Η στήριξη του τεχνικού επιτελείου είναι καθοριστική για την εξέλιξή του.

Οι πρώτες εμφανίσεις σε υψηλό επίπεδο

Ο Πασχάλης Τουφάκης έχει ήδη πάρει τις πρώτες του ευκαιρίες στο υψηλότερο επίπεδο, καταγράφοντας σημαντικές συμμετοχές. Αρχικά, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα σε αναμέτρηση Κυπέλλου Ελλάδας, αγωνιζόμενος απέναντι στη Μαρκό.

Στη συνέχεια, ο νεαρός μέσος πήρε χρόνο συμμετοχής και σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, συμμετέχοντας στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μίλαν. Αυτές οι δύο εμπειρίες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την πορεία του και φαίνεται πως έχουν ενισχύσει ακόμη περισσότερο την παρουσία του στα πλάνα του προπονητή του.

Προτεραιότητα η πρώτη ομάδα και ο αγώνας κυπέλλου

Η παρουσία του Τουφάκη στην αποστολή για το παιχνίδι με τον Άρη έχει άμεσες επιπτώσεις και στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα, ο νεαρός δεν θα ενισχύσει τη Β’ ομάδα, η οποία αντιμετωπίζει την Κυριακή εκτός έδρας την Αναγέννηση Καρδίτσας. Πρόκειται για ένα παιχνίδι στο οποίο οι Πειραιώτες έχουν μεγάλη ανάγκη τους βαθμούς, καθώς χρειάζονται αποτελέσματα για να βελτιώσουν τη θέση τους στον πίνακα.

Παρόλο που ο Τουφάκης αποτελεί σημαντική μονάδα για τη δεύτερη ομάδα, αυτή την περίοδο προτεραιότητα έχει η παρουσία του στην πρώτη. Μάλιστα, υπάρχει η πιθανότητα να είναι βασικός και στο ματς της Τετάρτης με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη, για το Κύπελλο Ελλάδας, όπου απαιτείται η χρησιμοποίηση δύο νεαρών ποδοσφαιριστών.

Η περίπτωση του Φίλη και οι επιλογές για το κύπελλο

Αντιθέτως με τον Τουφάκη, ο Φίλης δεν βρίσκεται στις επιλογές του Αλγουαθίλ για το επικείμενο ματς με τον Άρη. Ο Φίλης θα μεταβεί στην Καρδίτσα για να ενισχύσει τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού στον αγώνα της Κυριακής.

Μένει να φανεί αν την Τετάρτη, στον αγώνα Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, ο Φίλης θα είναι ο δεύτερος «μικρός» που θα χρησιμοποιηθεί, ή αν αυτή τη θέση θα καλύψει κάποιος εκ των Κουτσογούλα ή Μπακούλα. Ο Τουφάκης, από την πλευρά του, έχει καταγράψει φέτος δώδεκα συμμετοχές με τη Β’ ομάδα, σημειώνοντας ένα γκολ και δύο ασίστ.

Με πληροφορίες από: Athletiko