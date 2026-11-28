Ο Ολυμπιακός συνέχισε τη νικηφόρα πορεία του στο Champions League Γυναικών, επικρατώντας με 14-13 της Τεράσα σε μία συναρπαστική αναμέτρηση. Το παιχνίδι, που διεξήχθη στο Παπαστράτειο, κρίθηκε στις τελευταίες κατοχές, προσφέροντας ένα πραγματικό θρίλερ στους φιλάθλους της υδατοσφαίρισης. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα έκανε το 3/3 στον Γ' όμιλο της διοργάνωσης, εδραιώνοντας τη θέση της στην κορυφή.

Η εξέλιξη του ευρωπαϊκού «θρίλερ»

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Τεράσα χαρακτηρίστηκε από συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό. Οι δύο ομάδες προσέφεραν εντυπωσιακά γκολ και καθοριστικές επεμβάσεις, σε ένα παιχνίδι υψηλού επιπέδου. Οι «ερυθρόλευκες» βρέθηκαν αρχικά πίσω στο σκορ, με την ισπανική ομάδα να προηγείται με 5-7 κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου, δημιουργώντας ανησυχία στις τάξεις των γηπεδούχων.

Ωστόσο, οι παίκτριες του Ολυμπιακού κατάφεραν να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση, επιδεικνύοντας ψυχραιμία και αγωνιστικότητα. Με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα, όχι μόνο ισοφάρισαν αλλά και μπήκαν στο τελευταίο οκτάλεπτο του αγώνα προηγούμενες με σκορ 12-11, δείχνοντας τον δρόμο για την τελική επικράτηση σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση.

Καθοριστικές στιγμές στην πισίνα

Μεταξύ των στιγμών που ξεχώρισαν και έκριναν σε μεγάλο βαθμό την έκβαση του αγώνα ήταν η διπλή απόκρουση της Ιωάννας Σταματοπούλου. Η Ελληνίδα τερματοφύλακας απέκρουσε αρχικά εκτέλεση πέναλτι της Άλις Γουίλιαμς και αμέσως μετά το σουτ που ακολούθησε, πραγματοποιώντας μια καθοριστική επέμβαση που κράτησε τον Ολυμπιακό μέσα στο παιχνίδι και απέτρεψε την αύξηση της διαφοράς.

Ένα ακόμη κομβικό σημείο ήταν το γκολ της Φωτεινής Τριχά, το οποίο ήρθε σε μια κρίσιμη στιγμή. Η παίκτρια του Ολυμπιακού σκόραρε στην κόντρα επίθεση, έπειτα από ασίστ της Στεφανίας Σάντα, διαμορφώνοντας το καθοριστικό 14-12. Αυτό το τέρμα έδωσε ένα σημαντικό προβάδισμα δύο τερμάτων στην ελληνική ομάδα, λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης, ενισχύοντας τις ελπίδες για τη νίκη.

Οι πρωταγωνίστριες των δύο ομάδων

Στην επίθεση, για τον Ολυμπιακό, ξεχώρισαν τρεις παίκτριες που σημείωσαν από τρία τέρματα η καθεμία, δείχνοντας την επιθετική τους ποιότητα. Πρόκειται για τις Στεφανία Σάντα, Κάτα Χάιντου και Άμπι Άντριους, οι οποίες συνέβαλαν τα μέγιστα στο επιθετικό παιχνίδι των νικητριών, μοιράζοντας το βάρος του σκοραρίσματος.

Από την πλευρά της Τεράσα, η Άλις Γουίλιαμς αναδείχθηκε ως η κορυφαία σκόρερ της αναμέτρησης, επιβεβαιώνοντας την αξία της. Η Ισπανίδα παίκτρια ολοκλήρωσε τον αγώνα με πέντε γκολ, δείχνοντας την επιθετική της δεινότητα και αποτελεσματικότητα, παρά την τελική ήττα της ομάδας της σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι.

Η πορεία στον όμιλο του Champions League

Μετά την επικράτηση επί της Τεράσα, ο Ολυμπιακός διατηρεί το απόλυτο στον Γ' όμιλο του Champions League Γυναικών, έχοντας πλέον τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό προβάδισμα, θέτοντας γερά θεμέλια για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός απέκτησε προβάδισμα τριών βαθμών έναντι της ισπανικής ομάδας, Τεράσα, στη μάχη για την πρωτιά του ομίλου, ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό. Αυτό το αποτέλεσμα ενισχύει σημαντικά τις πιθανότητες των «ερυθρόλευκων» για την κατάληψη της πρώτης θέσης και την επιτυχή συνέχεια στην ευρωπαϊκή τους πορεία.

Με πληροφορίες από: Athletiko