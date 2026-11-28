Ο Παναιτωλικός γνώρισε την πρώτη του ήττα υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Πετράκη, χάνοντας με 3-0 από τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Κρητικός τεχνικός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, όπου σχολίασε την εμφάνιση της ομάδας του. Παράλληλα, εξέφρασε την απόλυτη πίστη του στο υπάρχον ρόστερ, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα έχει μπροστά της πολλή δουλειά.

Η ήττα στο Καυτανζόγλειο

Η αναμέτρηση με τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο ολοκληρώθηκε με τον Παναιτωλικό να φεύγει ηττημένος με σκορ 3-0. Αυτό το αποτέλεσμα σηματοδότησε την πρώτη ήττα για την ομάδα του Αγρινίου από την ημέρα που ανέλαβε τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας ο Γιώργος Πετράκης. Ο προπονητής κλήθηκε να αναλύσει τα δεδομένα του αγώνα και να τοποθετηθεί σχετικά με την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Γιώργος Πετράκης ξεκίνησε τις δηλώσεις του τονίζοντας ότι η εικόνα του παιχνιδιού, τουλάχιστον μέχρι το 35ο λεπτό, δεν προμήνυε σε καμία περίπτωση ένα τέτοιο τελικό αποτέλεσμα. Η ομάδα του βρέθηκε πίσω στο σκορ, χωρίς ωστόσο να έχει επιδείξει μέχρι εκείνο το σημείο ιδιαίτερες επιθετικές αρετές. Αυτό το γεγονός, όπως είπε, δυσκόλεψε σημαντικά όλο το υπόλοιπο του αγώνα για τον Παναιτωλικό.

Η εικόνα του αγώνα μέχρι το 35'

Στην ανάλυσή του για το πρώτο μέρος, ο προπονητής του Παναιτωλικού σημείωσε ότι η ομάδα δεν κατάφερε να περάσει πάσες στην πλάτη της άμυνας του Ηρακλή, ούτε να ελέγξει το παιχνίδι στις γραμμές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να φτάσει ψηλά στον αγωνιστικό χώρο και να εκμεταλλευτεί τους επιθετικούς της παίκτες. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν μπορεί να χαρακτηρίσει την εικόνα της ομάδας ως «κάκιστη» μέχρι το 35ο λεπτό, καθώς ο αντίπαλος δεν είχε δημιουργήσει τελική προσπάθεια μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Ο Γιώργος Πετράκης υπογράμμισε ότι η νοοτροπία και η στάση των παικτών μέχρι το πρώτο τέρμα ήταν αυτό που επιθυμεί να βλέπει από την ομάδα του. Ωστόσο, μετά το πρώτο γκολ, το οποίο προήλθε από ένα διώξιμο που δεν ήταν εύστοχο, η εικόνα του Παναιτωλικού άλλαξε. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Ηρακλής άρχισε να πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, αποκτώντας το πάνω χέρι στην αναμέτρηση.

Η συνέχεια του παιχνιδιού και η αλλαγή εικόνας

Στο δεύτερο ημίχρονο, παρότι ο Παναιτωλικός φάνηκε να έχει τα «ηνία» του αγώνα για ένα δεκάλεπτο, δέχθηκε ένα δεύτερο γκολ. Αυτό δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο την προσπάθεια της ομάδας να αντιδράσει και να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι. Ο προπονητής ανέφερε ότι, αν και η αγωνιστική εικόνα στο τέλος του παιχνιδιού θα μπορούσε να είναι σε καλύτερα επίπεδα, η εξέλιξη του σκορ επηρέασε την ψυχολογία των παικτών.

Προς το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιώργος Πετράκης προχώρησε σε αλλαγή σχηματισμού, στην προσπάθεια να ρισκάρει και να ανατρέψει την κατάσταση. Παρόλα αυτά, η προσπάθεια αυτή δεν απέδωσε καρπούς, καθώς ο Παναιτωλικός δέχθηκε και τρίτο γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0 υπέρ του Ηρακλή.

Πίστη στο ρόστερ και ανάγκη για δουλειά

Ερωτηθείς σχετικά με την αμυντική εικόνα της ομάδας, την έλλειψη απειλής, τις απουσίες και την πιθανή ανάγκη ενίσχυσης του ρόστερ, ο Γιώργος Πετράκης δήλωσε ότι συμφωνεί με κάποια σημεία και διαφωνεί με άλλα. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα σταθεί στις απουσίες, καθώς οι ίδιοι παίκτες αγωνίστηκαν και την προηγούμενη εβδομάδα. Εξέφρασε την απόλυτη πίστη του στο υπάρχον υλικό της ομάδας, τονίζοντας ότι πιστεύει στις δυνατότητες των παικτών που έχει στη διάθεσή του.

Ο Κρητικός τεχνικός πρόσθεσε ότι, γνωρίζοντας την αγωνιστική εικόνα της ομάδας στην καθημερινότητα, θα είναι πιο έτοιμος να μεταφέρει στη διοίκηση το τι χρειάζεται να ενισχυθεί στο ήδη υπάρχον ρόστερ. Επισήμανε ότι η ομάδα έχει μπροστά της «σπουδαία παιχνίδια» και ότι η προσπάθεια συνεχίζεται. Τέλος, επανέλαβε ότι δεν του άρεσε αυτό που είδε στα τελευταία λεπτά του αγώνα, τονίζοντας ότι η νοοτροπία είναι το παν και ότι «έχουμε πολλή δουλειά».

Με πληροφορίες από: Gazzetta