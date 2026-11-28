Ο Γκονσάλο Φέιο, προπονητής του Αστέρα AKTOR, προέβη σε δηλώσεις στην κάμερα της Magenta TV μετά την «λευκή» ισοπαλία της ομάδας του με τον Βόλο ΕLABET, σε ένα παιχνίδι που έληξε χωρίς τέρματα (0-0) στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ο Πορτογάλος τεχνικός εξέφρασε την άποψή του για την αναμέτρηση, καθώς και για την κατάσταση του ρόστερ, τονίζοντας τη σημασία των απουσιών.

Ο Αστέρας AKTOR δεν κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη του νίκη στην εποχή του Γκονσάλο Φέιο, συνεχίζοντας την αναζήτηση για το πρώτο τρίποντο υπό την καθοδήγησή του.

Η αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό

Η ομάδα του Αστέρα AKTOR αναμετρήθηκε με τον Βόλο ΕLABET στο Πανθεσσαλικό στάδιο, σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε με «λευκή» ισοπαλία, καθώς καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να σκοράρει. Το τελικό 0-0 άφησε τον Αστέρα AKTOR χωρίς την πολυπόθητη πρώτη νίκη στην περίοδο που βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας ο Γκονσάλο Φέιο.

Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί ένα ακόμα παιχνίδι στο οποίο ο Πορτογάλος τεχνικός δεν έχει καταφέρει να οδηγήσει την ομάδα του στην επικράτηση. Η ομάδα της Τρίπολης συνεχίζει την αναζήτηση για το πρώτο τρίποντο της εποχής του στον πάγκο του Αστέρα AKTOR, μετά το αποτέλεσμα στο Πανθεσσαλικό.

Η ικανοποίηση του προπονητή

Σε ερώτηση σχετικά με το αν είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, ο Γκονσάλο Φέιο ήταν σαφής στις δηλώσεις του. «Όχι, είμαι ικανοποιημένος μόνο όταν κερδίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη φιλοσοφία του για το ποδόσφαιρο και την προσήλωσή του στη νίκη ως μοναδικό μέτρο επιτυχίας και ικανοποίησης.

Ο τεχνικός του Αστέρα AKTOR πρόσθεσε ότι, σε σύγκριση με την προηγούμενη αναμέτρηση, η ομάδα ήρθε ισόπαλη, αλλά αυτό δεν αλλάζει την άποψή του για το τελικό αποτέλεσμα. Επανέλαβε πως δεν είναι ικανοποιημένος από το 0-0, τονίζοντας παράλληλα ότι το «μυστικό» για την ομάδα είναι να συνεχίσει να εξελίσσεται, παρά τις δυσκολίες και τα αποτελέσματα.

Η επίθεση και η απουσία του γκολ

Αναφορικά με τους λόγους που δεν επετεύχθη κάποιο γκολ στην αναμέτρηση με τον Βόλο ΕLABET, ο Γκονσάλο Φέιο επισήμανε ότι πρόκειται για «πολλά πράγματα». Ωστόσο, έδωσε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για τη βελτίωση της επιθετικής λειτουργίας της ομάδας, ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, τόνισε την ανάγκη να αυξηθεί η παρουσία των παικτών στο αντίπαλο τρίτο του γηπέδου. Ο Πορτογάλος προπονητής υπογράμμισε ότι η ομάδα πρέπει να επισκέπτεται την αντίπαλη περιοχή με περισσότερους ποδοσφαιριστές. Αυτή η τακτική προσέγγιση, σύμφωνα με τον ίδιο, θα επιτρέψει στον Αστέρα AKTOR να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες και τελικά να μπορέσει να σκοράρει, κάτι που έλειψε από το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό.

Σημαντικές απουσίες και διαχείριση ρόστερ

Ο Γκονσάλο Φέιο αναφέρθηκε και στις σημαντικές απουσίες που αντιμετωπίζει η ομάδα του, τονίζοντας πόσο του λείπουν παίκτες όπως ο Μπαρτόλο. Δήλωσε ότι ένας προπονητής είναι χαρούμενος όταν έχει όλους τους παίκτες του διαθέσιμους για τις ανάγκες των αγώνων και την υλοποίηση του αγωνιστικού πλάνου.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός του Αστέρα AKTOR αναγνώρισε ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι σημαντικοί για την ομάδα και βρίσκονται εκτός αγωνιστικής δράσης, αναφέροντας ονομαστικά τον Μπαρτόλο και τον Κουρμπέλη. Παρά τις αυτές τις απουσίες, ο Φέιο υπογράμμισε την αρχή ότι ο προπονητής πρέπει να πορεύεται και να εργάζεται με τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του, προσαρμόζοντας τα πλάνα του ανάλογα με τις συνθήκες που δημιουργούνται.

Με πληροφορίες από: Gazzetta