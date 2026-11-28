Η αγωνιστική δράση στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του μπάσκετ, την Elite League, συνεχίστηκε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, με την 10η αγωνιστική να περιλαμβάνει πέντε συναρπαστικές αναμετρήσεις. Οι ομάδες προσέφεραν θέαμα στα παρκέ, με ορισμένα παιχνίδια να κρίνονται στις λεπτομέρειες και άλλα να αναδεικνύουν την ανωτερότητα των νικητών. Ο Πρωτέας Βούλας, οι Μαχητές Πεύκων, η ΝΕΜ, το Λαύριο και ο Πανερυθραϊκός ήταν οι μεγάλοι νικητές της ημέρας, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στη βαθμολογία.

Πρωτέας Βούλας: Άνετη επικράτηση επί του Αμύντα

Ο Πρωτέας Βούλας ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Αμύντα, φτάνοντας σε μια άνετη επικράτηση με τελικό σκορ 76-59. Το σύνολο του προπονητή Μάνου Μανουσέλη διατηρήθηκε στην τρίτη θέση της κατάταξης, έχοντας πλέον ένα ρεκόρ 7 νικών και 3 ηττών.

Από την άλλη πλευρά, ο Αμύντας υποχώρησε στο ρεκόρ 4-6. Παρά το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι στάθηκαν ανταγωνιστικά στο πρώτο μισό του αγώνα, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 39-36, η εικόνα του παιχνιδιού άλλαξε δραματικά στην τρίτη περίοδο. Εκεί, οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν πλήρως, σημειώνοντας επιμέρους σκορ 23-10, ανεβάζοντας τη διαφορά στους 16 πόντους (62-46) και θέτοντας τις βάσεις για την τελική τους νίκη.

Μεγάλο διπλό για τους Μαχητές Πεύκων στην Πάτρα

Μια μεγάλη εκτός έδρας επιτυχία πανηγύρισαν οι Μαχητές Πεύκων, οι οποίοι επικράτησαν του Γλαύκου Εσπέρου με 69-68. Η αναμέτρηση κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τον Θοδωρή Κωνσταντινίδη να είναι ο καθοριστικός παίκτης για τους Θεσσαλονικείς.

Ο Κωνσταντινίδης ευστόχησε σε ένα σπουδαίο τρίποντο, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Μαχητές βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 6-4. Αντίθετα, οι Αχαιοί του Γλαύκου Εσπέρου, μετά τη σημαντική εκτός έδρας νίκη τους στο κλειστό της «Πυρκάλ», δεν κατάφεραν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και υποχώρησαν στο 2-8.

Η ΝΕΜ πέρασε νικηφόρα από το «Σαλούν»

Η ΝΕΜ κατάφερε να περάσει νικηφόρα από την έδρα του Παπάγου, το «Σαλούν», επικρατώντας με σκορ 75-66. Με αυτή τη σημαντική εκτός έδρας επιτυχία, η ΝΕΜ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, παρουσιάζοντας ένα σταθερό πρόσωπο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Το διπλό αυτό ανέβασε τους φιλοξενούμενους στο ρεκόρ 6-4, ενισχύοντας τη θέση τους στη βαθμολογία. Αντίθετα, οι «Στρατηγοί» του Παπάγου γνώρισαν την ήττα, με το ρεκόρ τους να διαμορφώνεται σε 4-6, χάνοντας την ευκαιρία να απομακρυνθούν περισσότερο από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Το Λαύριο διατηρήθηκε στη δεύτερη θέση

Παρά την έντονη αντίσταση που συνάντησε από τους Σοφάδες, το Λαύριο κατάφερε να πάρει ακόμη ένα ροζ φύλλο αγώνα, διατηρώντας τη δεύτερη θέση στην κατάταξη της Elite League. Οι «μεταλλωρύχοι» ανέβηκαν στο εντυπωσιακό ρεκόρ 8-2, συνεχίζοντας την επιτυχημένη τους πορεία στο πρωτάθλημα.

Η θεσσαλική ομάδα των Σοφάδων, παρά την ανταγωνιστική της παρουσία και την προσπάθεια που κατέβαλε, υποχώρησε στο ρεκόρ 5-5. Η αναμέτρηση ήταν αμφίρροπη, αλλά το Λαύριο βρήκε τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία για να εξασφαλίσει τη νίκη.

Ο Πανερυθραϊκός επέστρεψε στις νίκες

Σε μια αναμέτρηση με υψηλό σκορ και καλό ρυθμό, ο Πανερυθραϊκός επικράτησε του Ψυχικού με 94-87. Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να βρουν τις λύσεις στα κρίσιμα τελευταία λεπτά του αγώνα, επιστρέφοντας έτσι στις νίκες μετά από ένα αρνητικό σερί.

Με αυτή την επικράτηση, ο Πανερυθραϊκός ανέβηκε στο ρεκόρ 4-6. Από την άλλη πλευρά, το Ψυχικό γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα του, με το ρεκόρ του να διαμορφώνεται πλέον σε 5-5, χάνοντας έδαφος στη βαθμολογία.

Με πληροφορίες από: Athletiko