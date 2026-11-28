Η ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ στο EHF European Cup ολοκληρώθηκε στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, παρά τη νίκη που κατέγραψε επί της Ραχμάτ Χασρόν με σκορ 26-22. Ο αγώνας διεξήχθη στη Μίκρα της Θεσσαλονίκης, ωστόσο το θετικό αποτέλεσμα δεν ήταν αρκετό για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η ομάδα του Μπάμπη Ανανιάδη δεν κατάφερε να ανατρέψει τη διαφορά των εννέα τερμάτων από την πρώτη αναμέτρηση.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στη μίκρα

Ο επαναληπτικός αγώνας στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να βρίσκονται κοντά στο σκορ καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Υπήρξαν συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα, με τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να επιβάλει τον ρυθμό του. Στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να προηγηθεί με 9-8, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης.

Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι από το Ισραήλ αντέδρασαν άμεσα, απαντώντας με ένα σερί τριών αναπάντητων τερμάτων. Αυτή η εξέλιξη τους επέτρεψε να πάρουν ξανά το προβάδισμα και να πάνε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου με το σκορ να είναι 11-10 υπέρ τους, διατηρώντας ένα μικρό προβάδισμα.

Η προσπάθεια ανατροπής στο δεύτερο μέρος

Η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε αισθητά με την έναρξη του δεύτερου μέρους. Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυναμικά στον αγωνιστικό χώρο, σημειώνοντας τρία διαδοχικά τέρματα μέσα στα πρώτα δύο λεπτά. Στη συνέχεια, αξιοποιώντας την αποτελεσματικότητά του στην άμυνα, κατάφερε να ανεβάσει τη διαφορά στα τέσσερα γκολ, φτάνοντας στο 17-13 στο 39ο λεπτό του αγώνα.

Παρόλα αυτά, η Ραχμάτ Χασρόν κατάφερε να περιορίσει προσωρινά τη διαφορά στα δύο τέρματα, διαμορφώνοντας το σκορ σε 19-17. Ο ΠΑΟΚ επανήλθε με ένα επιμέρους σκορ 5-1, φτάνοντας στο 24-18 στο 55ο λεπτό. Στο 59ο λεπτό, με τέρμα του Ραγκάμπ, οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν για πρώτη φορά με επτά γκολ, φτάνοντας στο 26-19 και πλησιάζοντας στα δύο τέρματα από την ισοφάριση του συνολικού σκορ των δύο αναμετρήσεων.

Το τελικό αποτέλεσμα και ο αποκλεισμός

Παρά την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ, η ισραηλινή ομάδα σημείωσε τρία αναπάντητα γκολ μέχρι τη λήξη του αγώνα. Έτσι, διαμορφώθηκε το τελικό σκορ 26-22 υπέρ του ΠΑΟΚ, το οποίο όμως δεν ήταν αρκετό για την πρόκριση. Η Ραχμάτ Χασρόν «κλείδωσε» την πρόκριση στους «16» του European Cup, καθώς είχε επικρατήσει στην πρώτη αναμέτρηση με 38-29, με το συνολικό σκορ να διαμορφώνεται σε 60-55.

Πρώτος σκόρερ για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Ραγκάμπ, ο οποίος σημείωσε οκτώ τέρματα. Από τέσσερα τέρματα σημείωσαν οι Ομάρ και Τσάκαλος. Ο Μπάμπης Ανανιάδης ήταν ο προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ σε αυτή την ευρωπαϊκή αναμέτρηση, η οποία έληξε με τον αποκλεισμό του συλλόγου από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η ευρωπαϊκή πορεία των ελληνικών ομάδων

Ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ αποτελεί τον δεύτερο για την ισραηλινή ομάδα Ραχμάτ Χασρόν σε αυτή τη διοργάνωση, καθώς στον προηγούμενο γύρο είχε αφήσει εκτός συνέχειας και τον Ιωνικό. Παράλληλα, στον επαναληπτικό αγώνα που διεξαγόταν στην Βουδαπέστη, η ΑΕΚ αποκλείστηκε επίσης από την Πλερ, ολοκληρώνοντας και αυτή την ευρωπαϊκή της πορεία.

Η μοναδική ελληνική ομάδα που συνεχίζει στους «16» της διοργάνωσης του EHF European Cup είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να νικήσει εύκολα τη Σλόγκα Ντόμποϊ και έτσι εξασφάλισε τη θέση του στην επόμενη φάση, διατηρώντας ζωντανό το ελληνικό ενδιαφέρον στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Athletiko