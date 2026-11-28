Νίκολιτς: «Υποφέρω που δεν θα είμαι στον πάγκο, να μπούμε κόντρα στον ΠΑΟΚ σαν να είναι τελικός»

Ο Μάρκο Νίκολιτς, τεχνικός της ΑΕΚ, μίλησε στη Magenta TV ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 29 Νοεμβρίου στις 21:00. Ο Σέρβος προπονητής εξέφρασε τη δυσφορία του για την τιμωρία που τον κρατά εκτός πάγκου, ενώ χαρακτήρισε το επερχόμενο παιχνίδι ως «τελικό» για τη συνέχεια της σεζόν. Τόνισε την ανάγκη για ενέργεια, συγκέντρωση και αποφασιστικότητα από τους παίκτες του.

Η επικείμενη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε εκτενώς στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, υπογραμμίζοντας τη σημασία του για την πορεία της ΑΕΚ. Χαρακτήρισε την αναμέτρηση ως «τελικό», τονίζοντας πως έρχεται σε ένα κρίσιμο σημείο για τη συνέχεια της σεζόν.

Εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί σε γεμάτο γήπεδο, μπροστά στους φιλάθλους της ομάδας. Ο τεχνικός της ΑΕΚ σημείωσε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια καλή ομάδα, με την οποία η ΑΕΚ είχε αναμετρηθεί πρόσφατα στο Κύπελλο.

Η τιμωρία και η απουσία από τον πάγκο

Ο προπονητής της ΑΕΚ επανέλαβε πως η τιμωρία του ήταν άδικη, δηλώνοντας ότι «υποφέρει» που δεν θα βρίσκεται στον πάγκο. Ανέφερε ότι συνήθως κάνει κάποια πράγματα, όπως να πιέζει τους διαιτητές, με ή χωρίς πρόθεση, αλλά αυτή τη φορά ήταν μία από τις σπάνιες περιπτώσεις που δεν έκανε τίποτα καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Νίκολιτς δήλωσε ότι ακόμα δεν καταλαβαίνει γιατί αποβλήθηκε από το παιχνίδι. Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση, η αποβολή έγινε επειδή πάτησε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, ο ίδιος επεσήμανε ότι για αυτή την παράβαση προβλέπεται πρώτη επίσημη παρατήρηση με κίτρινη κάρτα, η οποία δεν του δόθηκε.

Τα συναισθήματα από το παιχνίδι με την Κόμο

Αναφορικά με το προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στην Κόμο, ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε πως «αυτό ανήκει ήδη στην ιστορία». Χαρακτήρισε την εμφάνιση της ομάδας ως «εκπληκτική», τονίζοντας την πολύ καλή απόδοση, τη νοοτροπία, το μαχητικό πνεύμα και την ψυχολογία που επέδειξαν οι παίκτες του.

Σύμφωνα με τον προπονητή, η ΑΕΚ κατάφερε για άλλη μια φορά, μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης, να πιέσει μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Υπογράμμισε ότι η Κόμο είχε βάλει τέσσερα γκολ στο ημίχρονο απέναντι στη Γιουνάιτεντ, τέσσερα απέναντι στη Λειψία και εννέα εκτός έδρας απέναντι στη Λανς, και παρόλα αυτά η ΑΕΚ της δημιούργησε μεγάλα προβλήματα.

Ο Νίκολιτς εξέφρασε την αίσθηση ότι η ομάδα του θα μπορούσε να είχε πάρει πολλά περισσότερα από αυτό το παιχνίδι. Εξήγησε ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι στο Champions League που η ΑΕΚ δεν σκόραρε, ενώ σε όλα τα άλλα παιχνίδια είχε βρει δίχτυα. Θεωρεί δύσκολο να μην σκοράρεις όταν δημιουργείς «περισσότερες από αρκετές ευκαιρίες», όχι μόνο φάσεις αλλά και καταστάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν «100% ευκαιρίες για γκολ».

Συγκέντρωση και αποφασιστικότητα

Κλείνοντας τις δηλώσεις του για το παιχνίδι με την Κόμο, ο Σέρβος τεχνικός επανέλαβε ότι «αυτό ανήκει ήδη στην ιστορία» και πως το ξεχνάει. Δήλωσε ότι αν δεν τον ρωτούσαν, θα το είχε ήδη ξεχάσει, καθώς η συγκέντρωση της ομάδας είναι πλέον στα παιχνίδια που βρίσκονται μπροστά της.

Για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ο Νίκολιτς υποστήριξε πως οι κιτρινόμαυροι πρέπει να διαθέτουν συγκέντρωση και αποφασιστικότητα, καταθέτοντας πολλή ενέργεια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η ομάδα πρέπει να μπει στον αγώνα σαν να είναι τελικός, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta