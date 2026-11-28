Ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, Αρόλντ Μουκουντί, εξέφρασε τις προσδοκίες του ενόψει της αναμέτρησης της Κυριακής (29/11) με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Μουκουντί, μιλώντας στη Magenta TV, υπογράμμισε τη σημασία των προσωπικών μονομαχιών και της μεγαλύτερης επιθυμίας για τη νίκη, προκειμένου η ομάδα του να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ καλείται να διαχειριστεί τις διαφορετικές απαιτήσεις που προκύπτουν από τη μετάβαση από το Champions League στο πρωτάθλημα, με τον Γάλλο αμυντικό να ζητά από τους «κιτρινόμαυρους» να καταθέσουν πάθος και δίψα.

Η σημασία του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Ο Αρόλντ Μουκουντί χαρακτήρισε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ως ένα «μεγάλο παιχνίδι», επισημαίνοντας ότι η αναμέτρηση αυτή έχει πάντα ξεχωριστή βαρύτητα για την ομάδα και τους φιλάθλους. Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί πρόσφατα στο Κύπελλο, ενώ τώρα θα αναμετρηθούν για τους βαθμούς του πρωταθλήματος, μπροστά στο κοινό της ΑΕΚ, γεγονός που προσδίδει επιπλέον κίνητρο στους παίκτες. Ο αμυντικός τόνισε την επιθυμία της ομάδας να κερδίσει και να προσφέρει χαρά σε όλους τους υποστηρικτές της.

«Είναι πάντα ένα μεγάλο παιχνίδι όταν παίζεις απέναντι στον ΠΑΟΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κεντρικός αμυντικός της Ένωσης, προσθέτοντας πως η ομάδα γνωρίζει ότι θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι. Υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της ΑΕΚ να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να κερδίσει και να κάνει όλους τους φιλάθλους χαρούμενους, δείχνοντας τη σημασία της αναμέτρησης.

Ένταση και μονομαχίες στο επίκεντρο

Ο Μουκουντί προέβλεψε ότι ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ θα είναι έντονος και θα περιλαμβάνει πολλές προσωπικές μονομαχίες σε όλη τη διάρκεια του. Για τον ίδιο, η έκβαση του παιχνιδιού θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό στον τρόπο με τον οποίο οι παίκτες θα διεκδικήσουν την μπάλα σε κάθε σημείο του γηπέδου και θα κερδίσουν αυτές τις μάχες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η προσέγγιση που ζητά από την ΑΕΚ είναι να επιδείξει μεγαλύτερη δίψα και πάθος από τον αντίπαλο, κάτι που θεωρεί καθοριστικό.

«Πρέπει να κερδίσουμε αυτές τις μονομαχίες, να κερδίσουμε τη μάχη και να έχουμε μεγαλύτερη δίψα από τον αντίπαλο», δήλωσε ο Γάλλος αμυντικός, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για απόλυτη συγκέντρωση και αποφασιστικότητα. Αυτά τα στοιχεία, σύμφωνα με τον Μουκουντί, είναι εκείνα που μπορούν να δώσουν το προβάδισμα στην ΑΕΚ και να οδηγήσουν στην πολυπόθητη νίκη.

Αναφορά στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Κόμο

Ο Αρόλντ Μουκουντί αναφέρθηκε και στην πρόσφατη ευρωπαϊκή βραδιά της Τρίτης, όπου η ΑΕΚ αγωνίστηκε στην έδρα της Κόμο για το Champions League. Παρά την καλή εμφάνιση που πραγματοποίησε η ομάδα στην Ιταλία, έφυγε από τη χώρα με ήττα 1-0. Ο αμυντικός στάθηκε στην έλλειψη αποτελεσματικότητας στην επίθεση, καθώς η ομάδα δεν κατάφερε να σκοράρει, και στο γκολ που δέχτηκαν, το οποίο έκρινε την αναμέτρηση.

«Παίξαμε στο Κόμο, κάναμε μια καλή εμφάνιση. Δυστυχώς δεν σκοράραμε, οπότε δεν κερδίναμε, ενώ δεχτήκαμε και ένα γκολ», εξήγησε ο Μουκουντί. Για τον ίδιο, η διαφορά μεταξύ της καλής εμφάνισης και του αρνητικού αποτελέσματος κρίθηκε κυρίως στις λεπτομέρειες του αγώνα, οι οποίες δεν ευνόησαν την Ένωση.

Μετατόπιση από το Champions League στο πρωτάθλημα

Η ΑΕΚ καλείται τώρα να αλλάξει άμεσα το «τσιπ» και να επικεντρωθεί πλήρως στις απαιτήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος. Από το Κόμο στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ομάδα έχει μπροστά της ένα παιχνίδι με διαφορετικές ανάγκες και στόχους, καθώς πλέον διεκδικεί βαθμούς για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Μουκουντί πιστεύει ότι οι λεπτομέρειες που κόστισαν στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση θα είναι καθοριστικές και στον τρόπο που οι παίκτες θα διεκδικήσουν την μπάλα απέναντι στον ΠΑΟΚ, απαιτώντας μέγιστη προσοχή.

Η ομάδα πρέπει να δείξει την ίδια συγκέντρωση και επιμονή, αλλά με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις κρίσιμες στιγμές, ώστε να διασφαλίσει τους βαθμούς της νίκης στο ελληνικό πρωτάθλημα και να ικανοποιήσει τους φιλάθλους της. Η μετάβαση από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στις εγχώριες απαιτεί προσαρμογή και αποφασιστικότητα.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta