Η ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ στο EHF European Cup έφτασε στο τέλος της, καθώς η ομάδα αποκλείστηκε στη φάση των «32» της διοργάνωσης. Παρόλο που η ΑΕΚ επικράτησε της Πλερ με 36-34 στον επαναληπτικό αγώνα που διεξήχθη στη Βουδαπέστη, δεν κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος της αποτέλεσμα από την πρώτη αναμέτρηση.

Η νίκη στη Βουδαπέστη και ο αποκλεισμός

Η ομάδα του Αλέξη Αλβανού έδωσε σκληρή μάχη στην Ουγγαρία, καταφέρνοντας να πάρει τη νίκη με σκορ 36-34 απέναντι στην Πλερ. Ωστόσο, αυτή η επικράτηση δεν ήταν αρκετή για να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του EHF European Cup.

Ο αποκλεισμός ήρθε λόγω της διαφοράς τερμάτων, καθώς η ελληνική ομάδα δεν μπόρεσε να καλύψει το χαμένο έδαφος από τον πρώτο αγώνα. Το συνολικό σκορ των δύο αναμετρήσεων διαμορφώθηκε σε 68-66 υπέρ των Ούγγρων, οι οποίοι πήραν έτσι το εισιτήριο για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η κρίσιμη διαφορά από τον πρώτο αγώνα

Η ΑΕΚ πλήρωσε ακριβά την εμφάνισή της στην πρώτη αναμέτρηση, όπου είχε ηττηθεί με 34-30. Αυτή η διαφορά των τεσσάρων τερμάτων αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η νίκη με δύο γκολ διαφορά στον επαναληπτικό δεν ήταν αρκετή για την ανατροπή.

Για να οδηγήσει την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι, η ΑΕΚ χρειαζόταν να κερδίσει με τέσσερα γκολ διαφορά, ενώ για την απευθείας πρόκριση απαιτούνταν νίκη με πέντε τέρματα. Η ομάδα έμεινε δύο γκολ μακριά από τα πέναλτι και τρία από την απευθείας πρόκριση, παρά το εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο που πραγματοποίησε.

Η εξέλιξη του δεύτερου αγώνα: Κυριαρχία της Πλερ στο πρώτο μέρος

Ο αγώνας στη Βουδαπέστη ξεκίνησε με την ΑΕΚ να ανοίγει το σκορ με τον Κόβατσετς, αλλά στη συνέχεια οι γηπεδούχοι της Πλερ ανέλαβαν τα ηνία. Με αρκετές άστοχες επιθέσεις από την πλευρά της ελληνικής ομάδας και τον Τοθ να αποτελεί τη βασική επιθετική απειλή για τους Ούγγρους, η Πλερ προηγήθηκε με 10-4 στο πρώτο τέταρτο.

Η διαφορά έφτασε ακόμα και τα 11 τέρματα, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 17-6 στο 23ο λεπτό. Η ΑΕΚ κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στους οκτώ πόντους μέχρι την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, με το σκορ να είναι 19-11. Τα πεντάλεπτα του πρώτου μέρους ήταν: 3-1, 7-3, 10-4, 13-5, 17-8, 19-11.

Η αντεπίθεση της ΑΕΚ και οι πρωταγωνιστές

Η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε ριζικά μετά την ανάπαυλα. Η ΑΕΚ πραγματοποίησε μια δυναμική αντεπίθεση, με τον Μπατή να αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή, σημειώνοντας οκτώ από τα εννέα συνολικά τέρματά του στο δεύτερο ημίχρονο. Σημαντικές λύσεις στην επίθεση προσέφεραν επίσης οι Κόβατσετς και Αμπντελτζαλίλ.

Η ελληνική ομάδα πλησίασε στα δύο τέρματα, κάνοντας το 21-19 στο 38ο λεπτό. Ωστόσο, η Πλερ βρήκε εκ νέου τρόπους να σκοράρει και απομακρύνθηκε ξανά στο σκορ, φτάνοντας στο 30-24 στο 47ο λεπτό. Οι κορυφαίοι σκόρερ για την ΑΕΚ ήταν ο Μπατής με εννέα τέρματα, ο Κόβατσετς με έξι και ο Αμπντελτζαλίλ με πέντε, ενώ για την Πλερ ξεχώρισε ο Τοθ με οκτώ γκολ.

Το δραματικό φινάλε και η συνέχεια

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα, η ΑΕΚ πραγματοποίησε την τελική της αντεπίθεση. Από το 34-31 στο 54ο λεπτό, η ελληνική ομάδα έτρεξε ένα σερί 5-0, κρατώντας τους Ούγγρους χωρίς γκολ μέχρι τη λήξη. Ο Αμπντελτζαλίλ ισοφάρισε σε 34-34 λίγο πριν τη συμπλήρωση του 58ου λεπτού.

Ο Μπατής έδωσε στην ΑΕΚ το πρώτο της προβάδισμα μετά το αρχικό 0-1, και με δικό του τέρμα στην εκπνοή διαμορφώθηκε το τελικό 34-36. Παρά το εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 25-15 του δεύτερου ημιχρόνου, η ΑΕΚ έμεινε δύο γκολ μακριά από το να οδηγήσει την πρόκριση στα πέναλτι. Πλέον, η ομάδα του Αλέξη Αλβανού στρέφει την προσοχή της αποκλειστικά στις εγχώριες διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko