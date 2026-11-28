Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε εντατική αναζήτηση ποδοσφαιριστή που θα προσφέρει ποιότητα και επιπλέον λύσεις στα άκρα της επίθεσης, ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου. Στο πλαίσιο αυτής της αναζήτησης, το όνομα του Γκάμπριελ Μαρτίνεζ έχει προστεθεί στη μεταγραφική επικαιρότητα των «πρασίνων».

Οι «πράσινοι» δεδομένα θα αποκτήσουν τουλάχιστον έναν παίκτη για τα «φτερά» της επίθεσης, μετά τους τραυματισμούς των Αντίνο και Ουναΐ, ενώ εξετάζονται και σχέδια για την αντικατάσταση του Φακούντο Πεγίστρι.

Η αναζήτηση του Παναθηναϊκού για ενίσχυση

Η ανάγκη για ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης είναι εμφανής για τον Παναθηναϊκό, καθώς η ομάδα επιδιώκει να προσθέσει βάθος και επιλογές στο επιθετικό της παιχνίδι. Οι τραυματισμοί των Αντίνο και Ουναΐ έχουν δημιουργήσει κενά, καθιστώντας επιτακτική την εύρεση νέων λύσεων, ενώ παράλληλα υπάρχουν σχέδια για την αντικατάσταση του Φακούντο Πεγίστρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν, το «τριφύλλι» έχει ήδη ξεκινήσει τις διεργασίες για την απόκτηση παικτών που μπορούν να καλύψουν τις συγκεκριμένες θέσεις. Η λίστα των υποψηφίων περιλαμβάνει ονόματα που μπορούν να προσφέρουν άμεσα στην ομάδα, με τον Γκάμπριελ Μαρτίνεζ να είναι ένα από αυτά.

Το προφίλ του Γκάμπριελ Μαρτίνεζ

Ο Γκάμπριελ Μαρτίνεζ Αγκιλέρα είναι ένας 23χρονος Ισπανός εξτρέμ, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και στις δύο πλευρές της επίθεσης, προσφέροντας ευελιξία. Αυτή τη στιγμή ανήκει στην πορτογαλική Μπράγκα, με την οποία έχει υπογράψει συμβόλαιο που έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2029.

Η απόκτησή του από την Μπράγκα πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2024, όταν μεταγράφηκε ως ελεύθερος από την Τζιρόνα. Η χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ανέρχεται στα επτά εκατομμύρια ευρώ.

Η πορεία του στην Μπράγκα

Κατά τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο Ισπανός εξτρέμ έχει καταγράψει 16 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπράγκα. Σε αυτές τις εμφανίσεις, έχει συμβάλει στην επιθετική λειτουργία της ομάδας με δύο γκολ και μία ασίστ.

Η προηγούμενη σεζόν ήταν ιδιαίτερα παραγωγική για τον Μαρτίνεζ, καθώς σε 47 εμφανίσεις με τον πορτογαλικό σύλλογο, σημείωσε συνολικά έξι τέρματα και μοίρασε επτά ασίστ. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέντε από τα γκολ του ήρθαν στο Europa League, όπου η Μπράγκα έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης, πριν αποκλειστεί από την Φράιμπουργκ.

Το ενδιαφέρον και οι επόμενες κινήσεις

Παρόλο που το όνομα του Γκάμπριελ Μαρτίνεζ έχει προκύψει στη μεταγραφική επικαιρότητα, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι ο Παναθηναϊκός ιχνηλατεί ενεργά την περίπτωση του 23χρονου εξτρέμ. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το όνομά του να απασχολήσει τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» το επόμενο διάστημα.

Αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που δεν προχωρήσουν οι άλλες υποθέσεις εξτρέμ που έχουν ήδη προκριθεί στη λίστα των «πρασίνων». Ο Παναθηναϊκός διατηρεί «ανοιχτά» τα μάτια του στην αγορά, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και αξιολογώντας τις διαθέσιμες επιλογές για την ενίσχυση της ομάδας του.

Με πληροφορίες από: Athletiko