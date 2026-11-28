Η ομάδα υδατοσφαίρισης της Βουλιαγμένης συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στη φάση των ομίλων του Champions League, καταγράφοντας μία ακόμα νίκη εκτός έδρας. Συγκεκριμένα, η ελληνική ομάδα επικράτησε της ισπανικής Καταλούνια με σκορ 11-9, διατηρώντας το απόλυτο των νικών της στη διοργάνωση. Αυτή η επικράτηση αποτελεί την τρίτη συνεχόμενη επιτυχία για τη Βουλιαγμένη σε ισάριθμα παιχνίδια.

Η αήττητη πορεία και η πρόκριση

Με την πρόσφατη νίκη επί της Καταλούνια, η Βουλιαγμένη έφτασε τους εννέα βαθμούς στον Β' Όμιλο του Champions League, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της. Η αλάνθαστη πορεία της ομάδας στη φάση των ομίλων έχει ως αποτέλεσμα την ουσιαστική εξασφάλιση της πρόκρισης στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η ελληνική ομάδα παραμένει, πλέον, το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάληψη της πρώτης θέσης στο γκρουπ, γεγονός που της δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τη συνέχεια.

Η επίδοση αυτή αντικατοπτρίζει την προετοιμασία και την αγωνιστική ετοιμότητα των αθλητριών, οι οποίες έχουν δείξει σταθερότητα και αποτελεσματικότητα σε όλες τις αναμετρήσεις τους μέχρι στιγμής. Η διατήρηση του απόλυτου των βαθμών ενισχύει την ψυχολογία της ομάδας ενόψει των επόμενων κρίσιμων αγώνων.

Η εξέλιξη του αγώνα με την Καταλούνια

Ο αγώνας ξεκίνησε με τη Βουλιαγμένη να επιβάλλει τον ρυθμό της, παίρνοντας γρήγορα ένα προβάδισμα 2-0 και στη συνέχεια 3-1 κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταλέπτου. Ωστόσο, η ισπανική ομάδα, Καταλούνια, αντέδρασε και κατάφερε να προσπεράσει στο σκορ για πρώτη και τελευταία φορά στην αναμέτρηση, φτάνοντας το 5-4 στο 11ο λεπτό του παιχνιδιού. Η ελληνική ομάδα, με ψυχραιμία, απάντησε άμεσα σε αυτή την ανατροπή.

Με ένα δυναμικό σερί 4-0, η Βουλιαγμένη ανέκτησε το προβάδισμα, φτάνοντας το σκορ στο 8-5, τρία λεπτά και δεκαεπτά δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Η Φουντωτού συνέβαλε στη διατήρηση αυτής της διαφοράς, σκοράροντας για το 9-6. Παρά τις προσπάθειες της Καταλούνια να μειώσει σε 9-8, τρία λεπτά και δέκα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, οι Κρασσά και Μουλχάουζεν ήταν καθοριστικές, ανεβάζοντας το σκορ στο 11-8, ένα λεπτό και είκοσι έξι δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Το τελικό σκορ 11-9 διαμορφώθηκε από τη Φάλβεϊ.

Οι πρωταγωνίστριες σκόρερ των δύο ομάδων

Για την ομάδα της Βουλιαγμένης, η Λόλα Μουλχάουζεν αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ με τέσρα τέρματα, επιβεβαιώνοντας την επιθετική της δεινότητα. Ακολούθησε η Νεφέλη Κρασσά, η οποία συνέβαλε σημαντικά με τρία γκολ. Η Ελευθεριάδου πρόσθεσε δύο τέρματα στο ενεργητικό της ελληνικής ομάδας, ενώ από ένα γκολ πέτυχαν η Φουντωτού και η Γιάουστρα, συμπληρώνοντας το επιθετικό παζλ.

Από την πλευρά της ισπανικής Καταλούνια, η Χάοουτον ήταν η κορυφαία σκόρερ με τέσσερα τέρματα, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα της κοντά στο σκορ. Η Φάλβεϊ σημείωσε δύο γκολ, ενώ από ένα τέρμα πέτυχαν οι Περαγκόν, Πίντλεϊ και Σούγα, ολοκληρώνοντας τον πίνακα των σκόρερ για την ισπανική ομάδα.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Οι προπονητές των δύο ομάδων παρέταξαν τις ακόλουθες συνθέσεις στον αγώνα:

Καταλούνια (Χαβιέ Μπελμόντε): Άαρτς, Αμπάρκα, Γκόμεθ, Ταριάο, Σούιτ, Ινγκλαβάγκα, Χάοουτον 4, Φάλβεϊ 2, Περαγκόν 1, Πίντλεϊ 1, Πινέδα, Φερέρ, Χομίλα, Σούγα 1.

Βουλιαγμένη (Κώστας Χατζηδάκης): Κοτσιώνη, Κοβάτσεβιτς, Καλογεροπούλου, Ελευθεριάδου 2, Γιαννοπούλου, Ξενάκη, Φουντωτού 1, Κρασσά 3, Γιάουστρα 1, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν 4, Αγγελίδη, Καρύτσα, Ρόγκε.

Επόμενη αναμέτρηση για τη Βουλιαγμένη

Η διοργάνωση του Champions League θα συνεχιστεί μετά την τρέχουσα αγωνιστική, με την επόμενη αναμέτρηση για τη Βουλιαγμένη να έχει οριστεί για τις 9 Ιανουαρίου. Στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της διοργάνωσης, η ελληνική ομάδα θα αγωνιστεί στην έδρα της, υποδεχόμενη την ισπανική Σαν Αντρέου. Η αναμέτρηση αυτή αναμένεται να είναι κρίσιμη για την περαιτέρω εδραίωση της Βουλιαγμένης στην κορυφή του ομίλου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta