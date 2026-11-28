Ο Ανάς Ζαρουρί αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές στην εντυπωσιακή πρόκριση της Κολόμπους Κρου στα προημιτελικά των playoffs του MLS. Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός έβαλε την υπογραφή του στον αποκλεισμό της Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι, χαρίζοντας στην ομάδα του μια σπουδαία νίκη.

Με μία καθοριστική ασίστ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ζαρουρί συνέβαλε τα μέγιστα στην επικράτηση της Κολόμπους Κρου με 1-0 επί της Ίντερ Μαϊάμι. Αυτό το αποτέλεσμα σήμανε τον πρόωρο αποκλεισμό του Αργεντινού σούπερ σταρ και της ομάδας του από τη φετινή διοργάνωση, καθώς η Κολόμπους Κρου εξασφάλισε την παρουσία της στην επόμενη φάση.

Η καθοριστική στιγμή στο 92ο λεπτό

Η αναμέτρηση βρισκόταν στο 90+2' και όλα έδειχναν πως θα οδηγούνταν στη διαδικασία των πέναλτι, όταν ο Ανάς Ζαρουρί ανέλαβε δράση. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε μία εξαιρετική σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, βρίσκοντας τον Σαντιάγο Ροντρίγκες σε πλεονεκτική θέση.

Ο Ουρουγουανός επιθετικός κατέβασε την μπάλα με το στήθος και με ένα δυνατό τελείωμα κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα Ντέιν Σεντ Κλερ. Το γκολ αυτό διαμόρφωσε το τελικό 1-0 υπέρ της Κολόμπους Κρου, προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς στις τάξεις της ομάδας και των φιλάθλων της.

Η πορεία της Κολόμπους Κρου και ο αποκλεισμός του Μέσι

Η νίκη αυτή δεν ήταν η μοναδική για την Κολόμπους Κρου απέναντι στην ομάδα του Λιονέλ Μέσι σε αυτή τη σειρά των playoffs. Είχε προηγηθεί μία εντυπωσιακή επικράτηση με 3-0 στην έδρα της Ίντερ Μαϊάμι, στο Μαϊάμι.

Με τις δύο αυτές διαδοχικές νίκες, οι Αμερικανοί ολοκλήρωσαν τη σειρά των αναμετρήσεων με συνολικό σκορ 2-0 νίκες. Έτσι, εξασφάλισαν πανηγυρικά την πρόκρισή τους στα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας του MLS, συνεχίζοντας την πορεία τους προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Το ιστορικό της Ίντερ Μαϊάμι και η φετινή απογοήτευση

Η Ίντερ Μαϊάμι, μία ομάδα που κατέκτησε το MLS Cup το 2025, αποχαιρέτισε πρόωρα τη φετινή διοργάνωση των playoffs. Ο 39χρονος Αργεντινός σούπερ σταρ, Λιονέλ Μέσι, δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά στις κρίσιμες αυτές αναμετρήσεις.

Παρότι οι φιλοξενούμενοι δημιούργησαν ευκαιρίες και είχαν ένα ακυρωθέν γκολ του Κασεμίρο, δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον τερματοφύλακα της Κολόμπους Κρου, Πάτρικ Σούλτε. Η αδυναμία τους να σκοράρουν οδήγησε στον αποκλεισμό τους από τη διεκδίκηση του τίτλου.

Η πορεία του Ανάς Ζαρουρί στην Αμερική

Ο Ανάς Ζαρουρί μετακόμισε στο Οχάιο στις αρχές Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας δανεισμού από τον Παναθηναϊκό. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς, η οποία εκτιμάται κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Η παραμονή του 25χρονου Μαροκινού μεσοεπιθετικού στην Κολόμπους Κρου προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι το τέλος της μεταβατικής σεζόν του MLS το 2027. Πλέον, ο Ζαρουρί συνεχίζει την προσπάθειά του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έχοντας ήδη προσφέρει μία καθοριστική συμβολή σε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις των φετινών playoffs.

Με πληροφορίες από: Athletiko