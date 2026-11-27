Η εθνική ομάδα της Σερβίας γνώρισε την ήττα από τη Λιθουανία, σε αγώνα που διεξήχθη στη χώρα της Βαλτικής, στο πλαίσιο των προκριματικών για το World Cup 2027. Το αρνητικό αυτό αποτέλεσμα προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια του προπονητή της Σερβίας, Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς, ο οποίος άφησε σαφείς αιχμές για τη διαιτησία, ενώ η εξασφάλιση της πρόκρισης για την επόμενη φάση της διοργάνωσης πήρε παράταση.

Η ήττα στη Βαλτική και η καθυστέρηση στην πρόκριση

Η Σερβία δεν κατάφερε να επικρατήσει της Λιθουανίας στην αναμέτρηση που διεξήχθη στη χώρα της Βαλτικής, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα. Αυτό το αποτέλεσμα στα προκριματικά του World Cup 2027 σημαίνει ότι η εξασφάλιση της πρόκρισης στην επόμενη φάση δεν είναι ακόμα δεδομένη και θα χρειαστεί να περιμένει μερικές ημέρες.

Η ομάδα προσπάθησε να παραμείνει ανταγωνιστική, ωστόσο η ήττα ήταν γεγονός, διαμορφώνοντας ένα κλίμα απογοήτευσης για το σερβικό συγκρότημα και τους φίλους του μπάσκετ.

Η έντονη δυσαρέσκεια του προπονητή

Ο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά του μετά το τέλος του αγώνα. Η δυσαρέσκεια του προπονητή δεν αφορούσε μόνο το τελικό σκορ απέναντι στη Λιθουανία (Lietuva), αλλά επεκτάθηκε και στην αντιμετώπιση που έτυχε η ομάδα του από τους διαιτητές κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Παρόλα αυτά, ο Αλιμπίγιεβιτς επέλεξε να συγκρατήσει τον θυμό του και να μην προχωρήσει σε εκτενέστερες δηλώσεις. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στην αρχική του τοποθέτηση, «Είμαι περήφανος για τους παίκτες, προσπαθήσαμε να μείνουμε στο παιχνίδι με ενέργεια, αλλά ήταν αδύνατο. Αν έλεγα όλα όσα είχα στο μυαλό μου, δεν θα ήταν καλό για μένα και για την Ομοσπονδία μας, οπότε είναι καλύτερα να σταματήσουμε σε αυτό».

Οι αιχμές για τη διαιτησία

Ο Σέρβος τεχνικός άφησε σαφείς αιχμές σχετικά με τον τρόπο που σφυρίχτηκε το παιχνίδι, αρνούμενος ωστόσο να μπει σε περαιτέρω λεπτομέρειες. «Δυστυχώς, δεν μπορώ να σχολιάσω, οποιοδήποτε σχόλιο θα ήταν περιττό. Όλοι όσοι παρακολούθησαν το είδαν», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι η εικόνα του αγώνα ήταν εμφανής σε όλους τους θεατές.

Ο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς πρόσθεσε ότι δεν υπήρχε λόγος να ασχοληθεί περαιτέρω με το θέμα της διαιτησίας, χαρακτηρίζοντάς το ως παρελθόν. «Δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο να παραπονεθώ. Δεν ήταν εύκολο για τους παίκτες να το κουβαλήσουν αυτό για 40 λεπτά», τόνισε, αναδεικνύοντας την επιβάρυνση που ένιωσαν οι αθλητές του καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Προετοιμασία για την Ιταλία

Παρά την απογοήτευση από το αποτέλεσμα και τις συνθήκες του αγώνα, η προσοχή της ομάδας στρέφεται ήδη στην επόμενη αναμέτρηση. Η ομάδα επιστρέφει απόψε με ναύλωση πίσω στη Σερβία, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα την προετοιμασία της.

Το επόμενο παιχνίδι είναι απέναντι στην Ιταλία, και η ομάδα καλείται να αφήσει πίσω της την αναμέτρηση με τη Λιθουανία και να επικεντρωθεί στην επερχόμενη πρόκληση για τα προκριματικά του World Cup 2027.

Με πληροφορίες από: Athletiko