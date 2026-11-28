Η Νότιγχαμ Φόρεστ κατάφερε να κερδίσει την Τσέλσι με σκορ 3-2 στην έδρα της, το «City Ground», στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Premier League. Αυτή η νίκη προσέφερε βαθμολογική ανάσα στους «κόκκινους», με τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ να αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή της αναμέτρησης.

Από την άλλη πλευρά, η Τσέλσι συνεχίζει να προβληματίζει έντονα στο πρωτάθλημα, καθώς υπέστη την τρίτη της διαδοχική ήττα. Το αποτέλεσμα αυτό εντείνει την πίεση προς τον προπονητή της ομάδας, Τσάμπι Αλόνσο, δεδομένου ότι η διοίκηση του συλλόγου είναι γνωστή για την ευκολία της στις αλλαγές προπονητών.

Εντυπωσιακή έναρξη και πανηγυρισμοί

Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπήκε στον αγώνα με ιδιαίτερη ορμή, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις της. Μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ιγκόρ Ζεσούς άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους με ένα ασύλληπτο βολέ με το δεξί πόδι.

Το γκολ αυτό προκάλεσε έντονους πανηγυρισμούς στις εξέδρες του «City Ground», όπου βρισκόταν και ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο Έλληνας παράγοντας δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, πανηγυρίζοντας κάνοντας τον σταυρό του και φιλώντας μία εικόνα για το 1-0 της ομάδας του, που αγωνιζόταν υπό την καθοδήγηση του Γκλάσνερ.

Πέναλτι και άμεση απάντηση της Τσέλσι

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, η Νότιγχαμ Φόρεστ κατάφερε να διευρύνει το προβάδισμά της. Στο 49ο λεπτό, ο Ντελάπ κέρδισε πέναλτι από τον Φοφανά, ο οποίος υπέπεσε σε διπλό λάθος μέσα στην περιοχή.

Την εκτέλεση του πέναλτι ανέλαβε ο Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ, ο οποίος ευστόχησε, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 2-0 για τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Ωστόσο, η απάντηση της Τσέλσι ήταν άμεση, καθώς μόλις τρία λεπτά αργότερα, ο Εμέγκα μείωσε σε 2-1, εκμεταλλευόμενος μια κόντρα και εκτελώντας άψογα σε τετ-α-τετ.

Το καθοριστικό γκολ του Γκιμπς-Γουάιτ και το θρίλερ

Παρά την προσπάθεια της Τσέλσι να ισοφαρίσει, η Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν αυτή που βρήκε ξανά το δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 72ο λεπτό, ο Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ εκμεταλλεύτηκε μια εξαιρετική κάθετη πάσα του Σλάγκερ και με υπέροχο τελείωμα νίκησε τον τερματοφύλακα Μαρτίνες, πετυχαίνοντας το τρίτο γκολ για την ομάδα του και το δεύτερο προσωπικό του στην αναμέτρηση.

Οι «μπλε» δεν το έβαλαν κάτω και κατάφεραν να ξαναμπούν στη διεκδίκηση του αγώνα στο 89ο λεπτό, όταν ο Εμέγκα με κεφαλιά, έπειτα από σέντρα του Νέτο, μείωσε σε 3-2. Τα τελευταία λεπτά μετατράπηκαν σε θρίλερ, με την Τσέλσι να ψάχνει την ισοφάριση, αλλά ο χρόνος δεν ήταν αρκετός για να αλλάξει κάτι.

Βαθμολογική ανάσα και πίεση

Με αυτή τη σπουδαία εντός έδρας νίκη, η Νότιγχαμ Φόρεστ ανέβηκε στην 14η θέση της βαθμολογίας, συγκεντρώνοντας 12 βαθμούς. Το αποτέλεσμα αυτό την απομάκρυνε στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη, προσφέροντας μια σημαντική ανάσα στην ομάδα.

Από την άλλη πλευρά, η Τσέλσι συνεχίζει τον «κατήφορό» της, παραμένοντας στην 8η θέση με 16 βαθμούς, μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες. Η ήττα αυτή προσθέτει έξτρα πίεση στον προπονητή Τσάμπι Αλόνσο, ενώ για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, αυτή ήταν μία ακόμα σπουδαία εντός έδρας νίκη στην Premier League, μετά από εκείνη επί της Μάντσεστερ Σίτι.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta