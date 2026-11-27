Ο Ερασιτέχνης του συλλόγου της Καλλιθέας διοργάνωσε μια μεγάλη εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Σχολικού Συγκροτήματος «Ίζολα», στην «καρδιά» της Καλλιθέας, για να γιορτάσει τη συμπλήρωση 60 χρόνων ιστορίας. Η γιορτή είχε έντονη συγκινησιακή φόρτιση, καθώς τιμήθηκαν πρόσωπα που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην πορεία του συλλόγου.

Η μεγάλη γιορτή στην «καρδιά» της Καλλιθέας

Η «οικογένεια» της Καλλιθέας συγκεντρώθηκε για να γιορτάσει τα 60 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου. Ο ΓΣ Καλλιθέα, ως διοργανωτής, επέλεξε το Δημοτικό Θέατρο Σχολικού Συγκροτήματος «Ίζολα» για να φιλοξενήσει την εκδήλωση, η οποία ήταν αφιερωμένη στην αναγνώριση και τον φόρο τιμής σε όσους συνέδεσαν το όνομά τους με την ιστορία της ομάδας.

Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη συναισθηματικά, καθώς αναβίωσαν μνήμες από την πορεία του συλλόγου μέσα στις δεκαετίες. Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ευκαιρία για την ανάδειξη της πλούσιας κληρονομιάς του αθλητικού σωματείου.

Βραβεύσεις προσωπικοτήτων του συλλόγου

Στο πλαίσιο της γιορτής, ο ΓΣ Καλλιθέα προχώρησε σε βραβεύσεις σημαντικών προσώπων από τον χώρο του ποδοσφαίρου και άλλων τμημάτων του συλλόγου. Μεταξύ των τιμώμενων συγκαταλέγονται γνωστοί ποδοσφαιριστές, προπονητές και παράγοντες που έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ιστορία του κλαμπ.

Ειδικότερα, βραβεύτηκαν ο Υβ Τριαντάφυλλος, ο Φάνης Γκέκας, ο Λουκάς Καραδήμος, ο Μπάμπης Τεννές και ο Τάκης Λεμονής. Παράλληλα, τιμήθηκαν και αθλητές που διακρίθηκαν σε διάφορα τμήματα του συλλόγου, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη αθλητική του δράση.

Το μήνυμα ενότητας του προέδρου Σπύρου Παπαδόπουλου

Την εισαγωγή στην εκδήλωση έκανε ο πρόεδρος του ΓΣ, Σπύρος Παπαδόπουλος. Στην ομιλία του, ο κ. Παπαδόπουλος έστειλε ένα μήνυμα ενότητας, αναφερόμενος στη νέα εποχή του συλλόγου και τη διοίκηση της Athens Kallithea. Τόνισε ότι ο σύλλογος αποτελεί «θεματοφύλακες μιας ζωντανής κληρονομιάς που ανήκει σε όλη την πόλη» και έχει «πολύ βαριά φανέλα».

Ο πρόεδρος του ΓΣ Καλλιθέα ανέφερε ότι σήμερα ο σύλλογος αριθμεί περισσότερα από 900 παιδιά, με στόχο όχι μόνο να γίνουν επαγγελματίες αθλητές, αλλά κυρίως «καλοί άνθρωποι». Υπογράμμισε πως «η Καλλιθέα είναι μία και αδιαίρετη» και ευχαρίστησε τους αδελφούς Φιλιππάκους, χαρακτηρίζοντας την παρουσία τους «εγγύηση για το παρόν και το μέλλον του συλλόγου». Εξέφρασε την πεποίθηση ότι «γύρω στις 11 Απριλίου, θα είμαστε όλοι χαμογελαστοί» και κάλεσε όλους να είναι κοντά στον σύλλογο.

Φόρος τιμής στον Νίκο Σαλευρή

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε ο φόρος τιμής στη μνήμη του Νίκου Σαλευρή, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως ο εμβληματικός και μακροβιότερος διοικητικός ηγέτης του συλλόγου. Ο Νίκος Σαλευρής συνέδεσε το όνομά του με την καθιέρωση της ομάδας στις επαγγελματικές κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη παρέδωσε τιμητική πλακέτα στον γιο του Νίκου Σαλευρή, Γιώργο Σαλευρή. Ειδική αναφορά στον εκλιπόντα έκανε και ο Τάκης Λεμονής κατά τη βράβευσή του, δηλώνοντας: «Μπορεί να μην κέρδισα κάποιον τίτλο εδώ, όμως κέρδισα την εκτίμηση και τον σεβασμό των φιλάθλων της Καλλιθέας. Ο κύριος Σαλευρής ήταν... κύριος και πολύ διαφορετικός άνθρωπος για το ποδόσφαιρο». Ο κ. Λεμονής ευχήθηκε επίσης στον κύριο Φιλιππάκο η ομάδα να βρεθεί του χρόνου στην Α' Εθνική.

Η δήλωση του δημάρχου Κώστα Ασκούνη

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Καλλιθέας, Κώστας Ασκούνης, αναφέρθηκε στην ιστορική πορεία της ομάδας. Σημείωσε ότι η Καλλιθέα «κατάφερε στο παρελθόν να φτάσει στην Α’ Εθνική, να μεγαλουργήσει και να αποτελέσει πρωταγωνίστρια δύναμη στο ελληνικό ποδόσφαιρο».

Ο κ. Ασκούνης εξέφρασε την ευχή η ομάδα να επιστρέψει ξανά στη μεγάλη κατηγορία, καθώς «σήμερα, η ομάδα μας δίνει τη δική της μεγάλη μάχη για να ανέβει στην Α’ Εθνική». Τέλος, τόνισε ότι η σημαντικότερη παρακαταθήκη που αφήνεται είναι το γεγονός ότι «περισσότερα από 900 παιδιά ασχολούνται με τον αθλητισμό» μέσω του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta