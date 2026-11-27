Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, προπονητής του Ολυμπιακού, βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένα προβλήματα ενόψει του αγώνα της ομάδας του με τον Άρη. Στα ήδη υπάρχοντα ζητήματα προστέθηκε και ο τραυματισμός του Ρέτσου, γεγονός που περιπλέκει την κατάρτιση της αρχικής ενδεκάδας. Ο Βάσκος τεχνικός έχει ως βασικό στόχο να επιλέξει το καλύτερο δυνατό σχήμα για την αναμέτρηση. Η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι οι Πειραιώτες θα επιστρέψουν σε διάταξη με τετράδα στην άμυνα.

Η επιστροφή στην τετράδα άμυνας και οι επιλογές

Σε αντίθεση με το σχήμα 3-4-3 που χρησιμοποιήθηκε στον αγώνα απέναντι στη Μίλαν, η επικρατούσα εκτίμηση θέλει τον Ολυμπιακό να παρατάσσεται με τετράδα στην αμυντική γραμμή του. Αυτή η αλλαγή έρχεται ως απόρροια των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες και να βρει τις ιδανικές λύσεις για την οπισθοφυλακή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να βρεθεί ο Ορτέγκα. Η αμυντική τετράδα προβλέπεται να αποτελείται από τους Τικνιζάν, Πιρόλα, Σμαϊλοβιτς ή Κάρμο, και Σάλιακα. Η επιλογή μεταξύ Σμαϊλοβιτς και Κάρμο δείχνει τον προβληματισμό για την κεντρική αμυντική γραμμή, ειδικά μετά τον τραυματισμό του Ρέτσου.

Οι επιλογές στον άξονα και την επίθεση

Στον χώρο του κέντρου, οι Σιπιόνι και Φρόιλερ φαίνεται να έχουν τον πρώτο λόγο για να αγωνιστούν στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Η παρουσία τους κρίνεται σημαντική για την ισορροπία και τη δημιουργία του παιχνιδιού της ομάδας. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ επιδιώκει να διατηρήσει τη συνοχή και τη δυναμική στο κέντρο, παρά τις δυσκολίες.

Πίσω από τον επιθετικό Μάριους, αναμένεται να σχηματιστεί μια τριάδα παικτών που θα αναλάβουν το δημιουργικό και εκτελεστικό κομμάτι. Οι Ζότα, Ρόκα και Φορτούνης θεωρούνται οι επικρατέστεροι υποψήφιοι για αυτές τις θέσεις, προσφέροντας ταχύτητα και τεχνική. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γκουστάβο Σα διεκδικεί επίσης, υπό προϋποθέσεις, μια θέση στην αρχική ενδεκάδα, προσθέτοντας μια ακόμα επιλογή στον Βάσκο προπονητή.

Οι δηλώσεις του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για τον Άρη

Ο Βάσκος προπονητής, ερωτηθείς για την αναμέτρηση με τον Άρη, τόνισε στη NOVA τη δυσκολία που παρουσιάζουν παραδοσιακά τέτοιου είδους παιχνίδια. Ο ίδιος δήλωσε πως η ομάδα γνωρίζει την ιδιαιτερότητα κάθε αγώνα στο πρωτάθλημα, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός αποτελεί έναν από τους συλλόγους αναφοράς στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα όλες οι ομάδες να επιθυμούν να τον κερδίσουν.

Ο Αλγκουαθίλ υπογράμμισε ότι όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος κρύβουν δυσκολίες, αναφέροντας ως παραδείγματα τις αναμετρήσεις με την Κηφισιά, τον Παναιτωλικό και την Καλαμάτα, οι οποίες ήταν επίσης απαιτητικές. «Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την ανάγκη η ομάδα να αντιμετωπίσει αυτή τη δυσκολία, με την κατάσταση στην οποία φτάνει σε κάθε αγώνα να παίζει σημαντικό ρόλο.

Ο στόχος της νίκης και η εικόνα της ομάδας

Ο προπονητής των Πειραιωτών εξέφρασε την επίγνωση της ομάδας για το τι έχει μπροστά της, δηλώνοντας ταυτόχρονα την αποφασιστικότητα του Ολυμπιακού να παραμείνει ψηλά στη βαθμολογία. Η επιδίωξη της νίκης είναι δεδομένη, καθώς η ομάδα θέλει να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της στο πρωτάθλημα και να εκπληρώσει τους στόχους της.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη εμφάνιση της ομάδας, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ σημείωσε ότι ο Ολυμπιακός παρουσίασε εξαιρετική εικόνα για 60 λεπτά στον αγώνα απέναντι στη Μίλαν. Ο στόχος για την αναμέτρηση με τον Άρη είναι να μεταφερθεί αυτή η απόδοση σε ολόκληρο το 90λεπτο. «Αυτό που θέλουμε είναι αυτά τα 60 λεπτά που είδαμε απέναντι στη Μίλαν να τα δούμε για 90 λεπτά απέναντι στον Άρη», κατέληξε ο Βάσκος τεχνικός, δείχνοντας την επιθυμία για μια πλήρη και σταθερή απόδοση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta