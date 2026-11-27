Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε στις εξέδρες του «City Ground» για να παρακολουθήσει από κοντά τη σημαντική αναμέτρηση της Νότιγχαμ Φόρεστ απέναντι στην Τσέλσι. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη το βράδυ της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Premier League, είχε ιδιαίτερη σημασία για την αγγλική ομάδα. Μετά το γκολ που έβαλε μπροστά στο σκορ τους «Reds», ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ είχε μια έντονη και ιδιαίτερη αντίδραση, η οποία καταγράφηκε από τον τηλεοπτικό φακό.

Η παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στο «City Ground»

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού και ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης, έδωσε το «παρών» στις εξέδρες του γηπέδου «City Ground». Η παρουσία του ήταν επιβεβλημένη για να παρακολουθήσει από κοντά τη σημαντική αναμέτρηση της ομάδας του, καθώς αντιμετώπιζε την Τσέλσι σε ένα κρίσιμο παιχνίδι για το αγγλικό πρωτάθλημα.

Ο αγώνας διεξήχθη το βράδυ της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Premier League. Για τους «Reds», όπως είναι γνωστή η Νότιγχαμ Φόρεστ, η αναμέτρηση αυτή ήταν ζωτικής σημασίας, καθώς η ομάδα καίγονταν για βαθμούς προκειμένου να απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη της βαθμολογίας, κάτι που καθιστούσε την παρουσία του ιδιοκτήτη ακόμα πιο φορτισμένη.

Το γκολ του Ιγκόρ Ζεσούς και η έκρηξη ενθουσιασμού

Η Νότιγχαμ Φόρεστ κατάφερε να ανοίξει το σκορ απέναντι στην Τσέλσι με ένα εντυπωσιακό τέρμα. Ο Ιγκόρ Ζεσούς ήταν ο παίκτης που έβαλε μπροστά στο σκορ τους γηπεδούχους, σημειώνοντας το 1-0 με ένα εξαιρετικό γυριστό σουτ. Το γκολ αυτό, που χαρακτηρίστηκε ως «golazo», ήρθε μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης, προκαλώντας άμεση αλλαγή στην ψυχολογία του αγώνα.

Το καταπληκτικό βολέ του Βραζιλιάνου επιθετικού άφησε τον τερματοφύλακα της Τσέλσι χωρίς καμία απολύτως πιθανότητα αντίδρασης, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Η επίτευξη του τέρματος προκάλεσε μια έκρηξη ενθουσιασμού σε ολόκληρο το γήπεδο «City Ground», με τους φιλάθλους να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς για το προβάδισμα της ομάδας τους.

Η ιδιαίτερη αντίδραση του ιδιοκτήτη της Νότιγχαμ Φόρεστ

Αμέσως μετά την επίτευξη του τέρματος από τον Ιγκόρ Ζεσούς, ο τηλεοπτικός φακός έστρεψε την προσοχή του στον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος βρισκόταν στις εξέδρες. Η αντίδραση του ιδιοκτήτη της Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν ιδιαίτερα έντονη και εκδηλωτική, αποτυπώνοντας την αγωνία και τον ενθουσιασμό του για την εξέλιξη του αγώνα.

Ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος είναι επίσης γνωστός ως ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, φίλησε μια εικόνα που κρατούσε μαζί του. Στη συνέχεια, έκανε τον σταυρό του, μια κίνηση που δείχνει την προσωπική του συμμετοχή και την αγωνία του για την έκβαση της σημαντικής αναμέτρησης. Η αντίδρασή του καταγράφηκε από τις κάμερες, προσφέροντας ένα στιγμιότυπο που υπογράμμισε το πάθος του για την ομάδα.

Προηγούμενη παρουσία και ο χαρακτηρισμός «γουρλής»

Η παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στις εξέδρες του «City Ground» δεν ήταν η πρώτη για τη φετινή σεζόν. Ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ είχε δώσει το «παρών» και σε προηγούμενη εντός έδρας αναμέτρηση, η οποία είχε στεφθεί με επιτυχία για την ομάδα. Συγκεκριμένα, είχε βρεθεί στο γήπεδο κατά τη διάρκεια της νίκης της Φόρεστ επί της Μάντσεστερ Σίτι, για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Μετά από εκείνη την αναμέτρηση, ο Όλιβερ Γκλάσνερ, προπονητής της ομάδας, είχε εκφραστεί με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Τον είχε μάλιστα χαρακτηρίσει «γουρλή», καθώς η πρώτη του παρουσία στο γήπεδο είχε συμπέσει με την κατάκτηση του πρώτου εντός έδρας τρίποντου της ομάδας του. Αυτός ο χαρακτηρισμός υπογράμμισε την πεποίθηση ότι η παρουσία του ιδιοκτήτη έφερε τύχη στην ομάδα σε κρίσιμες στιγμές.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit