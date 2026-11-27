Διπλωματικό επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ Τουρκίας και Γεωργίας στον απόηχο βίαιων επεισοδίων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια αγώνα του Europa League στο Μπατούμι. Η Άγκυρα κάλεσε σήμερα Παρασκευή τον πρεσβευτή της Γεωργίας, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία της για τα γεγονότα που συνέβησαν χτες Πέμπτη. Η ένταση πυροδοτήθηκε από την επέμβαση της γεωργιανής αστυνομίας για την απομάκρυνση φιλοπαλαιστινιακού πανό και σημαίας από την κερκίδα των Τούρκων φιλάθλων, με αποτέλεσμα συγκρούσεις και συλλήψεις.

Η διαμαρτυρία της Άγκυρας

Η τουρκική κυβέρνηση, μέσω του υπουργείου Εξωτερικών, κάλεσε τον πρεσβευτή της Γεωργίας στην Άγκυρα προκειμένου να διαμαρτυρηθεί έντονα για τα βίαια επεισόδια. Τα γεγονότα αυτά συνέβησαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ της Μπεσίκτας και της ισραηλινής Χάποελ Μπερ-Σέβα, στο πλαίσιο του Europa League.

Σύμφωνα με πηγή από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, η Άγκυρα παρέδωσε παράλληλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες των γεωργιανών αρχών, όπως τις χαρακτήρισε. Η ίδια πηγή δήλωσε ότι η Τουρκία ζήτησε να διερευνηθεί πλήρως το περιστατικό και να κινηθούν οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες εναντίον «εκείνων που άσκησαν αδικαιολόγητη βία κατά πολιτών μας, καθώς και κατά δραστών του επεισοδίου».

Τα επεισόδια στο Μπατούμι

Όλα ξεκίνησαν χτες Πέμπτη, όταν οπαδοί της Μπεσίκτας άνοιξαν ένα φιλοπαλαιστινιακό πανό κατά τη διάρκεια του αγώνα τους εναντίον της Χάποελ Μπερ-Σέβα. Η αναμέτρηση διεξαγόταν στη Γεωργία, και συγκεκριμένα στην πόλη Μπατούμι.

Η κίνηση των Τούρκων φιλάθλων προκάλεσε την άμεση επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων. Αυτή η επέμβαση, με στόχο την απομάκρυνση του πανό και της σημαίας, ήταν που πυροδότησε τις συγκρούσεις και, εν τέλει, το διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ των δύο χωρών.

Η επέμβαση της γεωργιανής αστυνομίας

Όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ της Τουρκίας, η αστυνομία της Γεωργίας επενέβη στο συγκεκριμένο σημείο της εξέδρας όπου βρίσκονταν οι οπαδοί της Μπεσίκτας. Η επέμβαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή του αγώνα στο 25ο λεπτό, καθώς η κατάσταση εκτραχύνθηκε.

Σε οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε, παρακολουθούμε οπαδούς της Μπεσίκτας να κρατούν μία παλαιστινιακή σημαία. Αστυνομικοί σπεύδουν προς το σημείο με σκοπό να τη μαζέψουν, ενώ ακούγονται έντονες αποδοκιμασίες από την κερκίδα.

Η διακοπή του αγώνα και οι ανακοινώσεις

Η ένταση στην κερκίδα και η επέμβαση των αρχών οδήγησαν στη διακοπή της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης. Από τα μεγάφωνα του γηπέδου ακούστηκε μια ανακοίνωση, καλώντας τους φιλάθλους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μην πετούν αντικείμενα.

Η ακριβής ανακοίνωση που μεταδόθηκε ήταν η εξής: «Δεν θα επιτρέψουν να διεξαχθεί ο αγώνας! Παρακαλούμε, παραμείνετε ψύχραιμοι. Παρακαλούμε, παραμείνετε ψύχραιμοι και μην πετάτε αντικείμενα. Επιστρέψτε στον αγωνιστικό χώρο».

Οι τουρκικές απαιτήσεις

Πέρα από την επίσημη διαμαρτυρία και την παράδοση αποδεικτικών στοιχείων, η τουρκική πλευρά έχει διατυπώσει συγκεκριμένες απαιτήσεις προς τις γεωργιανές αρχές. Ζητείται η πλήρης διερεύνηση του περιστατικού, ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα επεισόδια.

Επιπλέον, η Άγκυρα επιμένει στην κίνηση νομικών διαδικασιών εναντίον όλων των υπευθύνων. Αυτό περιλαμβάνει τόσο εκείνους που, κατά την τουρκική πλευρά, άσκησαν «αδικαιολόγητη βία κατά πολιτών» της, όσο και τους «δράστες του επεισοδίου» που οδήγησαν στις συγκρούσεις.

Με πληροφορίες από: Enikos