Ο Καρλ Τσέιβις στην Αθήνα για την ΑΕΚ: Ενσωματώνεται στο ρόστερ της «Βασίλισσας»

Ο Αμερικανός φόργουορντ Καρλ Τσέιβις έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Παρασκευής, 27 Νοεμβρίου 2026, προκειμένου να ενσωματωθεί άμεσα στο ρόστερ της ΑΕΚ. Η άφιξή του στο «Ελ. Βενιζέλος» σηματοδοτεί την έναρξη της συνεργασίας του με την «Ένωση», καθώς είχε ανακοινωθεί επίσημα από την ομάδα το πρωί της ίδιας μέρας. Ο 25χρονος παίκτης αναμένεται να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε μετά την αποχώρηση του Λάντερς Νόλεϊ.

Η άφιξη του Καρλ Τσέιβις στην Αθήνα

Ο Καρλ Τσέιβις «πάτησε» το ελληνικό έδαφος λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής, 27 Νοεμβρίου 2026, φτάνοντας στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος». Η άφιξή του στην πρωτεύουσα έγινε με σκοπό την άμεση ενσωμάτωσή του στις προπονήσεις της «Βασίλισσας».

Τον νέο Αμερικανό άσο υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο Άκης Καλλινικίδης, ο Assistant Team Manager της ΑΕΚ. Η παρουσία του Καλλινικίδη στην υποδοχή υπογραμμίζει την ταχύτητα με την οποία η ομάδα επιθυμεί να εντάξει τον Τσέιβις στο δυναμικό της.

Η συμφωνία με την «Ένωση»

Η ΑΕΚ είχε ανακοινώσει την απόκτηση του Καρλ Τσέιβις το πρωί της ίδιας Παρασκευής, 27 Νοεμβρίου 2026. Ο Αμερικανός φόργουορντ συμφώνησε με την «Ένωση» για συνεργασία διάρκειας ενάμιση χρόνου, δηλαδή για 1.5 χρόνο.

Η μεταγραφή αυτή αποτελεί το πρόσφατο μεταγραφικό «χτύπημα» για την ΑΕΚ, η οποία επιδίωξε να ενισχύσει το ρόστερ της. Ο Τσέιβις θα τεθεί πλέον υπό τις οδηγίες του προπονητή Ντράγκαν Σάκοτα, με στόχο να συμβάλει άμεσα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Ο αντικαταστάτης του Λάντερς Νόλεϊ

Ο Καρλ Τσέιβις έρχεται στην ΑΕΚ για να καλύψει το κενό που άφησε η αποχώρηση του Λάντερς Νόλεϊ. Ο Νόλεϊ είχε αποχωρήσει από την ομάδα της ΑΕΚ προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του και να αγωνιστεί στην Ταϊβάν.

Με την προσθήκη του Τσέιβις, η ΑΕΚ επιδιώκει να διατηρήσει την αγωνιστική της ισορροπία και να ενισχύσει τη φόργουορντ γραμμή της, μετά την αναχώρηση του προηγούμενου παίκτη.

Η αγωνιστική παρουσία του Τσέιβις

Ο 25χρονος φόργουορντ έχει δείξει αξιόλογη αγωνιστική παρουσία στο παρελθόν. Φέτος, στο Basketball Champions League (BCL), ο Καρλ Τσέιβις αναδείχθηκε ως ένας από τους καλύτερους παίκτες της Βίλπας, της προηγούμενης ομάδας του.

Στο BCL, ο Τσέιβις είχε κατά μέσο όρο 19.8 πόντους, 7.8 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ. Σε ένα παιχνίδι όπου αντιμετώπισε την ΑΕΚ, ο ίδιος παίκτης είχε καταγράψει 21 πόντους και 7 ριμπάουντ, δείχνοντας τις δυνατότητές του απέναντι στην τωρινή του ομάδα.

Επιπλέον κίνηση της ΑΕΚ

Την ίδια Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026, η «Ένωση» προχώρησε και σε μία ακόμη μεταγραφική κίνηση. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Καλαϊτζάκη.

Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης θα παραμείνει στο ρόστερ της ΑΕΚ μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν, ενισχύοντας περαιτέρω το δυναμικό της ομάδας. Αυτές οι κινήσεις υπογραμμίζουν την προσπάθεια της ΑΕΚ για ενίσχυση και βελτίωση του συνόλου της.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko