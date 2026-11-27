Η UEFA ζήτησε τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας μετά τις καταγγελίες του γενικού γραμματέα της Ολλανδικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Γις ντε Γιονγκ. Ο Ολλανδός αξιωματούχος αποκάλυψε πως υψηλόβαθμος αξιωματούχος της FIFA τον πίεσε επανειλημμένα να στηρίξει τον Τζιάνι Ινφαντίνο για την επανεκλογή του. Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία επιβεβαίωσε ότι και άλλες εθνικές ομοσπονδίες έχουν αναφέρει παρόμοιες ανησυχίες, καλώντας τα αρμόδια όργανα να διεξαγάγουν μια πλήρη, αμερόληπτη και ανεξάρτητη έρευνα.

Οι καταγγελίες του γενικού γραμματέα της ολλανδικής ομοσπονδίας

Ο Γις ντε Γιονγκ βρέθηκε καλεσμένος στο podcast με τίτλο «Gianni's Imperium» του ολλανδικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα NOS, το οποίο εξετάζει εδώ και μήνες την άνοδο και τα παιχνίδια εξουσίας του Τζιάνι Ινφαντίνο. Εκεί, ο γενικός γραμματέας της Ολλανδικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας δήλωσε ότι ο επικεφαλής του τμήματος της FIFA για τις ενώσεις-μέλη, Έλχαν Μαμαντόφ, τον κάλεσε τρεις φορές μέσα σε μία ημέρα, λίγο πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σύμφωνα με τον Ντε Γιονγκ, ο σκοπός αυτών των κλήσεων ήταν να πιέσουν την ομοσπονδία να εκδώσει μια δήλωση υποστήριξης. Ο Μαμαντόφ φέρεται να ήθελε να συμπληρώσει τη λίστα των 211 υποστηρικτών για τις εκλογές της FIFA. Ο Ολλανδός αξιωματούχος χαρακτήρισε αυτή την ενέργεια ως κάτι που «ξεπερνά ξεκάθαρα τα όρια», τονίζοντας ότι «συνιστά παρέμβαση στην πολιτική διαδικασία από έναν υπάλληλο».

Ο Ντε Γιονγκ πρόσθεσε πως, εφόσον δεν ήταν καν ξεκάθαρο αν υπήρχαν άλλοι υποψήφιοι, το προσωπικό της FIFA δεν θα έπρεπε να κάνει τέτοια πράγματα. Οι πιέσεις αυτές φέρεται να ασκήθηκαν περίπου τέσσερις μήνες πριν από τις εκλογές στην παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου.

Η θέση της UEFA και οι παρόμοιες ανησυχίες

Η UEFA επιβεβαίωσε ότι η περίπτωση της Ολλανδικής Ομοσπονδίας δεν είναι μεμονωμένη. Στην ανακοίνωσή της, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ανέφερε ότι κι άλλες εθνικές ομοσπονδίες έχουν αναφέρει παρόμοιες ανησυχίες. Μάλιστα, τέτοιου είδους ζητήματα τέθηκαν και κατά τη συνάντηση της UEFA στο Βερολίνο στις 8 Οκτωβρίου.

Σε επίσημη δήλωσή της, η UEFA κάλεσε «τα αρμόδια όργανα να διεξαγάγουν μια πλήρη, αμερόληπτη και ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με αυτές τις καταγγελίες». Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ζητά τη λήψη κατάλληλων μέτρων, εφόσον διαπιστωθεί ότι παραβιάστηκαν καταστατικά ή κανονισμοί της FIFA, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διαφάνεια και ακεραιότητα στις διαδικασίες.

Η στάση της ολλανδικής ομοσπονδίας

Ο Γις ντε Γιονγκ περιέγραψε τις επαφές που είχε με τον Έλχαν Μαμαντόφ ως ολοένα και πιο ανεπιθύμητες. Η Ολλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (KNVB) αρχικά αντιστάθηκε στις πιέσεις για την έκδοση δήλωσης υποστήριξης προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο. Ωστότε, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η ομοσπονδία παρέδωσε μια μη δεσμευτική στρατηγική επιστολή.

Στη συνέχεια, η KNVB άλλαξε στάση και πλέον υποστηρίζει τον Φιλίπ Ντιαλό. Η ολλανδική ομοσπονδία έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί πλήρως με την ανεξάρτητη έρευνα που ζητά η UEFA, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες και οι πιέσεις που ασκήθηκαν.

Πιθανές παραβιάσεις και συνέπειες

Η συμπεριφορά που περιγράφεται στις καταγγελίες εγείρει σοβαρά ζητήματα σχετικά με την ουδετερότητα του προσωπικού της FIFA, την πιθανή κατάχρηση των πόρων της ομοσπονδίας, καθώς και την αθέμιτη επιρροή. Αυτά τα ζητήματα εξετάζονται υπό το πρίσμα των Καταστατικών της FIFA, του Κώδικα Δεοντολογίας και του Εκλογικού Κώδικα.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι παραβιάσεις, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαδικασίες δεοντολογίας. Τέτοιες διαδικασίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υποψηφιότητα του Τζιάνι Ινφαντίνο για τον Μάρτιο του 2027 και να υπονομεύσουν περαιτέρω τον ισχυρισμό περί ευρείας και μη εξαναγκασμένης υποστήριξης προς το πρόσωπό του.

Με πληροφορίες από: Athletiko