Ο Παναγιώτης Γκιώνης συνεχίζει με επιτυχία τη συμμετοχή του στο World Table Tennis Feeder II που διεξάγεται στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Ο Έλληνας αθλητής εξασφάλισε ήδη διπλό καλό πλασάρισμα, προχωρώντας στη φάση των «16» στο απλό ανδρών και στα προημιτελικά, δηλαδή την «8άδα», στο διπλό ανδρών. Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ο Γκιώνης πανηγύρισε τρεις σημαντικές νίκες, επιδεικνύοντας εξαιρετική απόδοση.

Δύσκολες προκρίσεις στο απλό ανδρών

Στο αγώνισμα του απλού, ο Παναγιώτης Γκιώνης προχώρησε δύο δύσκολους γύρους στο ταμπλό, όπου βρισκόταν απευθείας χάρη στην καλή του θέση στα seeding. Και τα δύο ματς κρίθηκαν στα πέντε σετ, αναδεικνύοντας την αγωνιστικότητα και την επιμονή του Έλληνα πρωταθλητή. Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, ο Γκιώνης θα επιδιώξει ένα ακόμα βήμα στην πορεία του, αντιμετωπίζοντας τον Κορεάτη Σόι Τζίβουκ.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της Τετάρτης ξεκίνησε για τον Γκιώνη με το απλό ανδρών. Ο ίδιος, νούμερο 172 στην τρέχουσα παγκόσμια κατάταξη, καθώς και ο αντίπαλός του, Τζος Τσούα από τη Σιγκαπούρη (Νο 163), ήταν απευθείας στο ταμπλό των 48 αθλητών. Ο Γκιώνης βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν αθλητή που είχε ένα κάπως περίεργο στυλ παιχνιδιού, επιθετικό με «δοντάκι» στο backhand, το οποίο του επέτρεπε να ελέγχει καλύτερα τις άμυνες ή να «σβήνει» τα φάλτσα των forehand επιθέσεων.

Ο πρωταθλητής μας αιφνιδιάστηκε αρχικά, αδυνατώντας να εμφανίσει συνέπεια στις μπάλες του στα πρώτα σετ, με αποτέλεσμα να βρεθεί πίσω στο σκορ με 2-0. Ωστόσο, στη συνέχεια βρήκε ρυθμό και σταθεροποίησε την απόδοσή του, υποχρεώνοντας τον Τσούα σε αρκετά λάθη, καθώς ο Ασιάτης επιχειρούσε να παίξει πολύ δυνατά ακόμα και από το πρώτο του σπιν. Ο Γκιώνης κατάφερε να ισοφαρίσει και στο καθοριστικό 5ο σετ βρήκε τις λύσεις μετά το 6-6, χρησιμοποιώντας και την επίθεση, επικρατώντας με σκορ 3-2 σετ (7-11, 7-11, 11-6, 11-4, 11-8). Ο Τζος Τσούα φέτος είχε πλασαριστεί στις θέσεις 9-16 στα WTT Feeder του Olomouc στην Τσεχία και του Ulaanbaatar στη Μογγολία, ενώ την άνοιξη στο Λονδίνο είχε καλές εμφανίσεις με την εθνική του ομάδα στο World Team Table Tennis Championships Finals.

Νίκη επί του γνώριμου Φιλίπ Ζέλικο

Το επόμενο εμπόδιο για τον Παναγιώτη Γκιώνη ήταν ακόμα πιο υψηλό, αλλά με έναν γνώριμο αντίπαλο, τον Κροάτη Φιλίπ Ζέλικο. Ο Ζέλικο είναι νούμερο 129 στο world ranking και 12ος στα seeding του τουρνουά. Ο Γκιώνης είχε προηγούμενο ιστορικό αναμετρήσεων μαζί του σε διεθνή events, με μία νίκη και μία ήττα. Η τελευταία τους αναμέτρηση είχε γίνει στο Feeder της ίδιας πόλης πριν από δύο χρόνια, όπου ο Έλληνας αθλητής είχε χάσει με 3-2 σετ.

Το αποψινό ματς αποδείχθηκε εξίσου αμφίρροπο και ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής κατάφερε να επικρατήσει και πάλι στα πέντε σετ. Η νίκη αυτή του εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του απλού, επιβεβαιώνοντας την καλή του κατάσταση και την ικανότητά του να διαχειρίζεται δύσκολες αναμετρήσεις.

Δυναμική πορεία στο διπλό ανδρών

Στο αγώνισμα του διπλού ανδρών, ο Παναγιώτης Γκιώνης, έχοντας ως συμπαίκτη του τον Ιάπωνα Σατότσι Άιντα, μπήκε πολύ δυνατά στο main draw. Το ζευγάρι προχώρησε με μία επιβλητική νίκη στα προημιτελικά του τουρνουά, δείχνοντας από την αρχή τις διαθέσεις του για μία δυνατή πορεία. Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, ο Γκιώνης και ο Άιντα προσβλέπουν στα ημιτελικά, αντιμετωπίζοντας ένα ζευγάρι από την Ισπανία.

Στόχος οι πόντοι για την παγκόσμια κατάταξη

Ο Παναγιώτης Γκιώνης, ο πολύπειρος αμυντικός μας, ο οποίος βρίσκεται στο νούμερο 172 της παγκόσμιας κατάταξης, πραγματοποιεί για άλλη μια χρονιά μια θετικότατη πορεία στο καθιερωμένο τουρνουά της Γερμανίας. Μέσω αυτής της συμμετοχής, ο Γκιώνης συλλέγει και πόντους για τον διεθνή πίνακα αξιολόγησης, κάτι που ο ίδιος έχει δηλώσει ότι αποτελεί στόχο του στην προολυμπιακή του προετοιμασία. Η συνεχής παρουσία του σε υψηλό επίπεδο και η συγκομιδή πόντων είναι κρίσιμη για τους μελλοντικούς του αγωνιστικούς στόχους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta