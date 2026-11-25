Ο Λάντο Νόρις για τη διαχείριση ενέργειας στο Λας Βέγκας: «Κοιτούσα περισσότερο την μπαταρία παρά την πίστα»

Ο Λάντο Νόρις της McLaren περιέγραψε τις προκλήσεις του Grand Prix Λας Βέγκας, όπου η διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας αποδείχθηκε καθοριστική. Παρά το διπλό βάθρο της ομάδας, με τον ίδιο να τερματίζει δεύτερος και τον Όσκαρ Πιάστρι τρίτο, ο Βρετανός οδηγός ξεκαθάρισε ότι η νίκη δεν ήταν εφικτή. Η συνεχής αξιολόγηση της μπαταρίας ήταν το κύριο μέλημά του καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η σημασία της διαχείρισης μπαταρίας

Ο Λάντο Νόρις, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου μετά το τέλος του αγώνα, περιέγραψε με σαφήνεια την ένταση που απαιτούσε η κατάσταση της μπαταρίας. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η προσοχή του ήταν στραμμένη περισσότερο στην μπαταρία παρά στην ίδια την πίστα.

«Σε όλο τον αγώνα αξιολογούσα συνεχώς την μπαταρία», δήλωσε ο Νόρις. «Κοιτούσα περισσότερο την μπαταρία παρά το πού πήγαινα στην πίστα. Οπότε αυτό ήταν το σημαντικότερο».

Οι δυσκολίες στην αρχή του αγώνα

Η McLaren είχε ήδη εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την ταχύτητά της στις ευθείες κατά τη διάρκεια του τριημέρου του Grand Prix. Αυτές οι ανησυχίες επιβεβαιώθηκαν στο ξεκίνημα του αγώνα, όπου ο Νόρις βρέθηκε αντιμέτωπος με αντιπάλους που διέθεταν περισσότερη ενέργεια για να επιτεθούν.

Ο Βρετανός οδηγός είδε τον εαυτό του να χάνει επανειλημμένα θέσεις. «Στην αρχή του αγώνα προσπαθούσα να καταλάβω την μπαταρία και κάθε φορά που με προσπερνούσαν φαινόταν ότι βρισκόμουν στη λάθος πλευρά της κατάστασης», εξήγησε. «Εγώ δεν είχα μπαταρία, κάποιος πίσω μου είχε περισσότερη και συνέχιζα να χάνω θέσεις».

Η ανάκαμψη και ο ρυθμός

Παρά τις αρχικές δυσκολίες, η κατάσταση για τον Νόρις και τη McLaren βελτιώθηκε στη συνέχεια του αγώνα. Ο ίδιος ο οδηγός αναγνώρισε ότι τόσο η δική του οδήγηση όσο και η παρέμβαση του αυτοκινήτου ασφαλείας συνέβαλαν σημαντικά στην ανάκαμψη της θέσης του.

Ο ρυθμός του μονοθεσίου, όπως υποστήριξε ο Νόρις, ήταν καλός. Ωστόσο, τόνισε την ανάγκη ο καλός ρυθμός να συνδυαστεί με σωστές αποφάσεις κατά τη διάρκεια των μονομαχιών στην πίστα, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Στόχος η δεύτερη θέση και όχι η νίκη

Στο δεύτερο μισό του αγώνα, ο Λάντο Νόρις επικεντρώθηκε στην αποφυγή λαθών και επεισοδίων. Στους τελευταίους γύρους, η στρατηγική του περιλάμβανε την προσεκτική τοποθέτηση του μονοθεσίου, την αποτελεσματική αξιοποίηση του slipstream και τη συνεχή διαχείριση της μπαταρίας.

Αυτά τα στοιχεία ήταν καθοριστικά για να εξασφαλίσει ο Βρετανός οδηγός το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. «Δεν ήταν ένας αγώνας στον οποίο προσπαθούσαμε να νικήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να κερδίσουμε σήμερα, αλλά η δεύτερη θέση ήταν το καλύτερο δυνατό και την πετύχαμε, οπότε είμαι χαρούμενος».

Το διπλό βάθρο της McLaren

Το τελικό αποτέλεσμα για τη McLaren συμπληρώθηκε από την εντυπωσιακή πορεία του Όσκαρ Πιάστρι. Ο Αυστραλός οδηγός κατάφερε να ανέβει από την 17η θέση εκκίνησης στην τρίτη, εξασφαλίζοντας μια θέση στο βάθρο.

Η διπλή παρουσία της McLaren στο βάθρο ολοκληρώθηκε χάρη και σε ένα λάθος του Κίμι Αντονέλι. Στον τελευταίο γύρο, ο Αντονέλι υπέπεσε σε σφάλμα, με αποτέλεσμα να πέσει στην τέταρτη θέση και να επιτρέψει στην ομάδα να πανηγυρίσει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στο Grand Prix Λας Βέγκας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta