Η ΑΕΚ σημείωσε νίκη επί του ΑΣΕ Δούκα με σκορ 33-29, στο άνοιγμα της αυλαίας για την 10η αγωνιστική της Handball Premier. Με αυτή την εκτός έδρας επικράτηση, η ομάδα έφτασε τις εννέα νίκες σε δέκα αγώνες στο πρωτάθλημα. Πλέον, η προσοχή της στρέφεται στον κρίσιμο επαναληπτικό αγώνα του EHF European Cup, όπου θα διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η επικράτηση επί του Δούκα στην Handball Premier

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον ΑΣΕ Δούκα, που άνοιξε την αυλαία της 10ης αγωνιστικής της Handball Premier, ολοκληρώθηκε με νίκη για την «Ένωση» με 33-29. Το αποτέλεσμα αυτό προήλθε χάρη στο προβάδισμα που κατάφερε να χτίσει η ΑΕΚ κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, έπειτα από ένα ισορροπημένο πρώτο μέρος της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, οι φιλοξενούμενοι είχαν προηγηθεί αρχικά με 11-7, βρίσκοντας γκολ στον αιφνιδιασμό έπειτα από επεμβάσεις του τερματοφύλακα Ματέους. Ωστόσο, ο Δούκας κατάφερε να περιορίσει τα εύκολα γκολ της ΑΕΚ, ισοφάρισε σε 13-13 και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο 16-16 με γκολ στην εκπνοή.

Η εξέλιξη του αγώνα και οι καθοριστικές στιγμές

Στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης, οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν μία δίλεπτη αποβολή της ΑΕΚ και πέρασαν μπροστά στο σκορ με 19-18. Η απάντηση της ΑΕΚ ήταν άμεση, με τον Βίστοροπ να ισοφαρίζει και λίγο αργότερα τον Τοριάνι να δίνει προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του, διαμορφώνοντας το 22-20.

Οι καθοριστικές επεμβάσεις του Κοτανίδη κάτω από τα δοκάρια, σε συνδυασμό με δύο διαδοχικά γκολ του Παπαδιονυσίου, βοήθησαν την ΑΕΚ να διευρύνει τη διαφορά και να φτάσει στο 27-22 στο 49ο λεπτό. Η «Ένωση» συνέχισε να πιέζει, ανεβάζοντας τη διαφορά στα έξι γκολ (29-23) πριν από το τελικό σκορ 33-29.

Η θέση της ΑΕΚ στην Handball Premier

Με την επικράτηση επί του Δούκα, η ΑΕΚ έφτασε τις εννέα νίκες σε δέκα αγώνες στο πρωτάθλημα της Handball Premier. Αυτό το αποτέλεσμα την φέρνει, προς στιγμήν, στην κορυφή της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με τον Ολυμπιακό.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός έχει έναν αγώνα λιγότερο να δώσει, κάτι που σημαίνει ότι η θέση στην κορυφή παραμένει υπό διαμόρφωση. Η ΑΕΚ, ωστόσο, διατηρεί μια σταθερά ανοδική πορεία στο πρωτάθλημα.

Η μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση στη Βουδαπέστη

Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων στο ελληνικό πρωτάθλημα, η ΑΕΚ στρέφει πλέον την προσοχή της στην Ευρώπη. Ο επόμενος αγώνας της είναι ο επαναληπτικός της φάσης των «32» του EHF European Cup, μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη σημασία.

Η αποστολή της ομάδας είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς θα αγωνιστεί στη Βουδαπέστη με στόχο την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Για να το πετύχει, θα πρέπει να καλύψει τη διαφορά των τεσσάρων γκολ που προέκυψε από την ήττα με 30-34 στον πρώτο αγώνα, σε μια αναμέτρηση που απαιτεί συγκέντρωση και αποτελεσματικότητα.

Με πληροφορίες από: Athletiko