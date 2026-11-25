Η ομάδα βόλεϊ ανδρών του ΠΑΟΚ προχώρησε στην ενίσχυση του ρόστερ της με την απόκτηση του 30χρονου Βραζιλιάνου πασαδόρου Εντουάρντο Καρίζιο. Ο έμπειρος αθλητής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο του Βορρά που θα έχει διάρκεια μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027. Ο Καρίζιο έρχεται να καλύψει τη θέση του Ρώσου Εβγένι Ρουκαβίσνικοφ, με τον οποίο ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης έλυσε τη συνεργασία του. Ο Ρώσος πασαδόρος παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη για μερικούς μόνο μήνες.

Η νέα προσθήκη στο ρόστερ του ΠΑΟΚ

Ο Εντουάρντο Καρίζιο, ένας 30χρονος Βραζιλιάνος πασαδόρος, εντάχθηκε επίσημα στην ομάδα βόλεϊ ανδρών του ΠΑΟΚ. Ο αθλητής, ο οποίος έχει ύψος 1.90μ, υπέγραψε συμβόλαιο που τον δεσμεύει με τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης έως το τέλος της σεζόν 2026-2027. Η μεταγραφή αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή του Καρίζιο στην Ευρώπη, μετά από προηγούμενες θητείες σε διάφορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ο Βραζιλιάνος πασαδόρος έρχεται στον ΠΑΟΚ από τη Σανεάγκο Γκοϊάς, όπου αγωνίστηκε κατά το πρώτο μέρος της φετινής αγωνιστικής περιόδου. Η άφιξή του στην Ελλάδα γίνεται για να αντικαταστήσει τον Ρώσο Εβγένι Ρουκαβίσνικοφ, με τον οποίο ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία. Ο Ρουκαβίσνικοφ είχε παραμείνει στη Θεσσαλονίκη για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, μόλις λίγων μηνών, πριν από την επίλυση του συμβολαίου του.

Η πλούσια πορεία του βραζιλιάνου πασαδόρου

Η καριέρα του Εντουάρντο Καρίζιο ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Μίνας στη Βραζιλία, όπου και αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα από το 2015 έως το 2019. Στη συνέχεια, ακολούθησαν θητείες για μία σεζόν στην Ταουμπατέ και στην Ιταπετινίνγκα, πριν αποφασίσει να κάνει το βήμα για την Ευρώπη. Η πρώτη του ευρωπαϊκή εμπειρία ήταν με τη γαλλική ομάδα Πουατιέ.

Στην Τσεχία, ο Καρίζιο φόρεσε τη φανέλα της Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε, όπου και αναδείχθηκε κορυφαίος πασαδόρος του πρωταθλήματος, επιδεικνύοντας τις ικανότητές του. Η ευρωπαϊκή του πορεία περιλαμβάνει επίσης τη σεζόν 2024-2025, κατά την οποία αγωνίστηκε στην Αρκάς της Τουρκίας. Αμέσως μετά, επέστρεψε στη Γαλλία για να αγωνιστεί με τα χρώματα της Σεν Ναζέρ, πριν την τωρινή του μετακίνηση στον ΠΑΟΚ.

Διεθνείς συμμετοχές και διακρίσεις

Ο Εντουάρντο Καρίζιο έχει πλούσια εμπειρία και σε διεθνές επίπεδο, έχοντας εκπροσωπήσει τη Βραζιλία σε διάφορες ηλικιακές κατηγορίες. Με τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας του, συμμετείχε στο Νοτιοαμερικανικό Πρωτάθλημα Κ23 το 2016, καθώς και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας το 2017. Αυτές οι συμμετοχές αποτέλεσαν σημαντικά βήματα στην εξέλιξή του ως αθλητή.

Στη συνέχεια, ο Βραζιλιάνος πασαδόρος αγωνίστηκε και με την Εθνική ομάδα ανδρών της Βραζιλίας. Με την ανδρική ομάδα, είχε συμμετοχές στο Παναμερικανικό Κύπελλο του 2018, στους Παναμερικανικούς Αγώνες του 2019, καθώς και στο Νοτιοαμερικανικό Πρωτάθλημα. Η παρουσία του σε αυτές τις διοργανώσεις υπογραμμίζει την αναγνώριση των ικανοτήτων του σε εθνικό επίπεδο.

Οι πρώτες δηλώσεις του Εντουάρντο Καρίζιο

Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, ο Εντουάρντο Καρίζιο προέβη στις πρώτες του δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΑΟΚ, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για το νέο του κεφάλαιο. Ο Βραζιλιάνος πασαδόρος ανέφερε ότι είχε ήδη σχηματίσει μια θετική εικόνα για τον σύλλογο, βασιζόμενος στις εμπειρίες συμπατριωτών του που έχουν αγωνιστεί στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ο Καρίζιο δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που εντάσσομαι στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Πάντα άκουγα τα καλύτερα για τον σύλλογο, αφού πολλοί και καλοί συμπατριώτες μου έχουν παίξει στην Ελλάδα, αλλά και στον ΠΑΟΚ. Είμαι ενθουσιασμένος γι’ αυτό το νέο κεφάλαιο». Η δήλωση αυτή αντικατοπτρίζει την προσμονή του αθλητή για την έναρξη των υποχρεώσεών του με τη νέα του ομάδα.

Με πληροφορίες από: Athletiko