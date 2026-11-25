Στο πλαίσιο των αγωνιστικών του υποχρεώσεων στη EuroLeague, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τη 14η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η αναμέτρηση διεξήχθη στη Sunel Arena, στα Άνω Λιόσια, προσελκύοντας το ενδιαφέρον πλήθους φιλάθλων, αλλά και δύο πρώην παικτών της ομάδας του Πειραιά.

Η αναμέτρηση της Euroleague

Ο Ολυμπιακός συνέχισε την πορεία του στη EuroLeague, δίνοντας ένα ακόμα κρίσιμο παιχνίδι εντός έδρας. Αντίπαλος αυτή τη φορά ήταν η Χάποελ Τελ Αβίβ, σε μία αναμέτρηση που εντασσόταν στο πρόγραμμα της 14ης στροφής της διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίστηκαν στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, τη Sunel Arena, όπου και υποδέχθηκαν την ισραηλινή ομάδα. Το παιχνίδι αποτέλεσε μέρος των τακτικών υποχρεώσεων του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα, με την ομάδα να επιδιώκει να διατηρήσει την αγωνιστική της φόρμα.

Η παρουσία του Αλεξέι Ποκουσέφσκι

Μεταξύ των θεατών που επέλεξαν να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ήταν και ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού βρέθηκε στη Sunel Arena, δίνοντας το «παρών» στο κλειστό των Άνω Λιοσίων.

Ο Ποκουσέφσκι παρακολούθησε διά ζώσης την αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague. Η παρουσία του πρώην αθλητή της ομάδας προσέθεσε ένα ιδιαίτερο χρώμα στην ατμόσφαιρα του γηπέδου, καθώς παρακολούθησε τις προσπάθειες του Ολυμπιακού.

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ στο κλειστό των Άνω Λιοσίων

Εκτός από τον Αλεξέι Ποκουσέφσκι, την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ παρακολούθησε από κοντά και ο Σακίλ ΜακΚίσικ. Ο πρώην παίκτης των «ερυθρόλευκων» βρέθηκε επίσης στη SUNEL Arena, επιλέγοντας να δει το παιχνίδι από τις κερκίδες.

Η παρουσία του ΜακΚίσικ δεν πέρασε απαρατήρητη από τους φιλάθλους της πειραϊκής ομάδας. Ο πρώην αθλητής των «ερυθρόλευκων» έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από τους οπαδούς, οι οποίοι του επιφύλαξαν μία θερμή υποδοχή κατά την είσοδό του στο γήπεδο.

Η αποθέωση του ΜακΚίσικ από τους φιλάθλους

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, οι οποίοι εκδήλωσαν την αγάπη και την αναγνώρισή τους προς το πρόσωπό του. Οι φίλοι των Πειραιωτών άκουγαν ρυθμικά το όνομά του, δημιουργώντας μία έντονη ατμόσφαιρα.

Ανταποκρινόμενος στο θερμό χειροκρότημα και τα συνθήματα του κόσμου, ο ΜακΚίσικ ανταπέδωσε την αγάπη που του έδειξαν οι φίλαθλοι. Η στιγμή αυτή υπογράμμισε τη δυνατή σχέση που διατηρεί ο πρώην παίκτης με την ομάδα και τους οπαδούς της.

Οι πρώην «ερυθρόλευκοι» στο πλευρό του Ολυμπιακού

Η 14η αγωνιστική της EuroLeague, στην οποία ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τη Χάποελ Τελ Αβίβ, είχε ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την παρουσία δύο σημαντικών προσώπων από το παρελθόν της ομάδας. Τόσο ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι όσο και ο Σακίλ ΜακΚίσικ επέλεξαν να βρεθούν στο πλευρό των «ερυθρόλευκων».

Η Sunel Arena στα Άνω Λιόσια φιλοξένησε την αναμέτρηση, προσφέροντας την ευκαιρία στους δύο πρώην παίκτες να παρακολουθήσουν από κοντά τις προσπάθειες της ομάδας τους στη EuroLeague. Η παρουσία τους αποτέλεσε ένα δείγμα της διαχρονικής σύνδεσής τους με τον Ολυμπιακό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko