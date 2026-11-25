Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 0-3 από τη Βαλεφόλια στην πρώτη αναμέτρηση του Challenge Cup

Η ομάδα βόλεϊ γυναικών της ΑΕΚ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την έδρα της στο Ολυμπιακό Χωριό, καθώς ηττήθηκε με 0-3 σετ από την ιταλική Βαλεφόλια στην πρώτη αναμέτρηση για τη φάση των «32» του CEV Challenge Cup. Οι «κιτρινόμαυρες» πάλεψαν με όλες τους τις δυνάμεις, όμως η αντίπαλη ομάδα αποδείχθηκε άλλου επιπέδου, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί.

Η πρώτη αναμέτρηση στο Ολυμπιακό Χωριό

Η ΑΕΚ υποδέχθηκε την ισχυρή Βαλεφόλια στην έδρα της, στο πλαίσιο της φάσης των «32» του CEV Challenge Cup. Παρά την προσπάθεια των παικτριών της Ένωσης, η ιταλική ομάδα, η οποία είναι η κάτοχος του τροπαίου, επέδειξε την ανωτερότητά της από την αρχή του αγώνα. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με την επικράτηση της Βαλεφόλια με καθαρό σκορ 0-3 σετ.

Η αποστολή για τις «κιτρινόμαυρες» ήταν εξαρχής δύσκολη, καθώς αντιμετώπιζαν μία από τις ισχυρότερες ομάδες της διοργάνωσης. Η Βαλεφόλια κατάφερε να αποκτήσει σαφές προβάδισμα πρόκρισης, κάνοντας το έργο της ΑΕΚ ιδιαίτερα δύσκολο ενόψει του επαναληπτικού αγώνα.

Η εξέλιξη του πρώτου σετ

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά της αναμέτρησης, η Βαλεφόλια επέβαλε τον ρυθμό της στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Χωριού. Οι Ιταλίδες κατάφεραν γρήγορα να δημιουργήσουν μια διαφορά ασφαλείας στο σκορ, δείχνοντας τις διαθέσεις τους για την επικράτηση.

Το πρώτο σετ κατέληξε στην ιταλική ομάδα με σκορ 25-16, δίνοντας το προβάδισμα στο σύνολο της Βαλεφόλια και θέτοντας τις βάσεις για την πορεία του αγώνα.

Ανταγωνιστική η ΑΕΚ στο δεύτερο σετ

Στο δεύτερο σετ του αγώνα, η ομάδα του Κώστα Ταμπουρατζή παρουσιάστηκε πιο ανταγωνιστική. Οι παίκτριες της ΑΕΚ προσπάθησαν να βάλουν δύσκολα στις φιλοξενούμενες, δείχνοντας μεγαλύτερη αντίσταση και προσπαθώντας να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση. Ωστόσο, η ανωτερότητα της ιταλικής ομάδας ήταν και πάλι εμφανής.

Παρά την ενισχυμένη προσπάθεια της Ένωσης, η Βαλεφόλια διατήρησε τον έλεγχο και κατάφερε να κερδίσει και το δεύτερο σετ με 25-20. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ιταλική ομάδα έκανε το 2-0 στα σετ, φέρνοντας την ΑΕΚ σε ακόμα πιο δύσκολη θέση.

Η προσπάθεια αντίδρασης και η τελική επικράτηση

Στο τρίτο σετ, η ΑΕΚ επιχείρησε να βγάλει αντίδραση και να παραμείνει στη διεκδίκηση της αναμέτρησης. Οι «κιτρινόμαυρες» έδειξαν πνεύμα μάχης, προσπαθώντας να μειώσουν τη διαφορά και να διεκδικήσουν ένα σετ από την ισχυρή αντίπαλό τους. Ωστόσο, οι Ιταλίδες ήταν αποφασισμένες να ολοκληρώσουν τον αγώνα χωρίς απώλειες.

Η Βαλεφόλια διατήρησε τον έλεγχο του παιχνιδιού και στο τρίτο σετ, φτάνοντας τελικά στην επικράτηση με 3-0 σετ. Η νίκη αυτή δίνει στην ιταλική ομάδα ένα σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του CEV Challenge Cup.

Δύσκολη η συνέχεια για την πρόκριση

Μετά την ήττα με 0-3 σετ στην έδρα της, η υπόθεση πρόκριση έχει δυσκολέψει σημαντικά για την ομάδα βόλεϊ γυναικών της ΑΕΚ. Η Ένωση καλείται πλέον να ανατρέψει τα δεδομένα στον επαναληπτικό αγώνα.

Ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί επί ιταλικού εδάφους, γεγονός που καθιστά την πρόκληση ακόμα μεγαλύτερη. Εκεί, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει ξανά τη Βαλεφόλια, μία από τις ισχυρότερες ομάδες της διοργάνωσης, στην έδρα της.

Με πληροφορίες από: Athletiko