Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ έβαλε τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να επιστρέφει στην Ευρώπη, καθώς υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Ορλάντο Μάτζικ. Η συμφωνία αυτή τον κρατά στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, το NBA. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από έγκριτους ρεπόρτερ του χώρου, βάζοντας τέλος στις προσδοκίες πολλών φιλάθλων. Ο 26χρονος γκαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η συμφωνία με τους Μάτζικ

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ ήρθε σε συμφωνία με τους Ορλάντο Μάτζικ, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο που τον δεσμεύει με την ομάδα. Την είδηση αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια, έγκριτος ρεπόρτερ του NBA, ο οποίος έκανε γνωστό ότι ο Αμερικανός γκαρντ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο NBA.

Οι Μάτζικ, όπως και οι Ντένβερ Νάγκετς, αναζητούσαν ενίσχυση στην περιφέρεια, και ο Πόρτερ Τζούνιορ αποτέλεσε στόχο τους. Η ομάδα του Ορλάντο πραγματοποίησε εκτεταμένη έρευνα και αξιολόγηση, γνωστή ως «due diligence», κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγματεύσεων με τον 26χρονο παίκτη, προτού προχωρήσει στην υπογραφή του συμβολαίου.

Το τέλος των σεναρίων για επιστροφή στην Ευρώπη

Η υπογραφή του διετούς συμβολαίου με τους Ορλάντο Μάτζικ έβαλε οριστικά τέλος στις «σειρήνες» που καλούσαν τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ να επιστρέψει στην Ευρώπη. Για αρκετό καιρό υπήρχαν σενάρια και προσδοκίες για την επανεμφάνισή του στα ευρωπαϊκά παρκέ, κάτι που πλέον δεν θα συμβεί.

Ειδικότερα, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ έβαλε τέλος στα όνειρα όσων ήθελαν να τον δουν και πάλι στο «Δικέφαλο». Ο ΠΑΟΚ είχε κάνει τη δική του προσπάθεια για να πραγματοποιήσει μια νέα μεταγραφή «βόμβα» με την επιστροφή του Πόρτερ Τζούνιορ. Ωστόσο, η πρόθεση του 26χρονου γκαρντ ήταν ξεκάθαρη: να παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και να συνεχίσει την καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, το NBA.

Η πορεία του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ προέρχεται από μια ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, κατέγραψε εντυπωσιακά στατιστικά, με μέσο όρο 17,4 πόντους ανά αγώνα. Παράλληλα, συνεισέφερε σημαντικά και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού, έχοντας 7,4 ασίστ, 5,2 ριμπάουντ και 2,2 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

Οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν σε 33,2 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι, αναδεικνύοντας την αξία του ως ένας ολοκληρωμένος παίκτης. Ο 26χρονος γκαρντ, πριν την πορεία του στο NBA, είχε αγωνιστεί και στην Ελλάδα, φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ, γεγονός που είχε δημιουργήσει προσδοκίες για πιθανή επιστροφή του στην ελληνική ομάδα.

Ενδιαφέρον από άλλες ομάδες

Πριν την οριστικοποίηση της συμφωνίας του με τους Ορλάντο Μάτζικ, ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ είχε πραγματοποιήσει συναντήσεις και με άλλες ομάδες του NBA. Συγκεκριμένα, είχε συνομιλίες με τους Ντένβερ Νάγκετς, οι οποίοι επίσης εξέταζαν την περίπτωσή του για την ενίσχυση της περιφερειακής τους γραμμής.

Τόσο οι Νάγκετς όσο και οι Μάτζικ είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Πόρτερ Τζούνιορ, αναζητώντας βάθος στο backcourt τους. Τελικά, οι Μάτζικ ήταν αυτοί που κατάφεραν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους, εξασφαλίζοντας τις υπηρεσίες του για τα επόμενα δύο χρόνια και ενισχύοντας σημαντικά την ομάδα τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit