Η νομική σύμβουλος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Μαργαρίτα Θάνου, προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαντώντας στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η αντίδραση της κυρίας Θάνου σημειώθηκε μετά την απόφαση του ΑΣΕΑΔ, η οποία αθώωσε τον Παναθηναϊκό για συγκεκριμένα συμβάντα και οδήγησε στην επιστροφή των αφαιρεθέντων βαθμών.

Στην ανάρτησή της, η εκπρόσωπος της «πράσινης» ΚΑΕ τόνισε με σαφήνεια ότι «οι επιθέσεις στη Δικαιοσύνη δεν πρέπει να μένουν αναπάντητες», ενώ παράλληλα παρέθεσε και ένα απόσπασμα από την πρωτόδικη απόφαση της υπόθεσης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στο κλίμα που διαμορφώθηκε μετά την ανακοίνωση του Ολυμπιακού.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού και η αντίδραση της Θάνου

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση, με αφορμή την απόφαση του ΑΣΕΑΔ να σβήσει την ποινή των -2 βαθμών που είχε επιβληθεί στον Παναθηναϊκό. Στην εν λόγω ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, οι «ερυθρόλευκοι» κατέληγαν αναφέροντας ότι «και οι κρίνοντες, κρίνονται».

Αυτή η δήλωση προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Μαργαρίτας Θάνου, η οποία, ως νομική σύμβουλος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, επέλεξε να απαντήσει μέσω των social media. Η τοποθέτησή της υπογράμμισε την ανάγκη να μην μένουν αναπάντητες οι επιθέσεις που στρέφονται κατά της Δικαιοσύνης.

Η αθώωση του Παναθηναϊκού από το ΑΣΕΑΔ

Η αθώωση του Παναθηναϊκού από το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ) αφορούσε συμβάντα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του πέμπτου τελικού της Stoiximan GBL στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ). Η απόφαση αυτή είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την επιστροφή των δύο βαθμών που είχαν αφαιρεθεί από το «τριφύλλι» για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός αθωώθηκε πλήρως, ενώ η τιμωρία που είχε επιβληθεί στον Ολυμπιακό παρέμεινε αμετάβλητη, οδήγησε στην έκδοση μιας οργισμένης ανακοίνωσης από την πλευρά των «ερυθρολεύκων». Αυτή η εξέλιξη αποτέλεσε το έναυσμα για τη δημόσια τοποθέτηση της κυρίας Θάνου.

Το απόσπασμα της πρωτόδικης απόφασης

Στην ανάρτησή της, η Μαργαρίτα Θάνου παρέθεσε ένα απόσπασμα από την πρωτόδικη απόφαση, εξηγώντας ότι αυτή ήταν η απόφαση που προσβλήθηκε τελικά στο ΑΣΕΑΔ και οδήγησε στη δικαίωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Όπως ανέφερε, «ήδη από τότε είχαν πλήρως απαλλαγεί Λεσόρ και Γκραντ».

Το τμήμα της απόφασης που παρουσίασε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η κατάθεση του μάρτυρα της εγκαλούσας, Χρήστου Μπαφέ, ο οποίος δήλωσε ότι ο Ταξίαρχος της αστυνομίας του είπε πως τον έσπρωξε ο αθλητής, κρίθηκε μη πειστική. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος μάρτυρας, λόγω της ιδιότητάς του, θεωρήθηκε ότι είχε συμφέρον από την έκβαση της υπόθεσης. Επιπλέον, δεν υπήρχε καμία αναφορά του συμβάντος της απώθησης ή ενδεχόμενης σωματικής βλάβης του Ταξίαρχου στην έκθεση της αστυνομίας.

Περαιτέρω, η απόφαση σημείωνε ότι ο δεύτερος μάρτυρας υπέπεσε σε αρκετές αντιφάσεις, καθώς τα όσα κατέθεσε δεν συνάδουν με τα περιστατικά που φαίνεται να διαδραματίστηκαν σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό. Το υλικό αυτό κρίθηκε ότι έχει μεγαλύτερη αποδεικτική αξία, καθώς παραθέτει αντικειμενικά τα γεγονότα, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνεται υπόψη η κατάθεσή του, σύμφωνα με την οποία είδε τον Ταξίαρχο να απωθείται. Για τους λόγους αυτούς, αποφασίστηκε η απαλλαγή του Ματίας Λεσόρ, καθώς και του Τζέριαν Γκραντ. Ωστόσο, η εγκαλούμενη ΚΑΕ θα έπρεπε να τιμωρηθεί για την οργανωμένη δράση των μελών και των αθλητών της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko